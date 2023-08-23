克魯曼：中國徘徊在2008年金融危機般邊緣，紐時：中國負債重難救房市，可能大幅降息刺激經濟

克魯曼：中國徘徊在2008年金融危機般邊緣

（中央社）諾貝爾經濟學獎得主克魯曼22日在《紐約時報》發表文章分析，2023年的中國處境與2008年的北大西洋經濟體（歐美）相似，正徘徊在一場很像2008年金融危機的邊緣。至於中國的危機是否會向外蔓延，他認為，美國所受的影響將非常小。

克魯曼（Paul Krugman）這篇以「中國的經濟危機有多可怕」（How Scary Is China’s Crisis?）為題的文章指出，在經濟上，外界看到的是中國內部的潛在危機，而不是2008年那樣的全球性事件。

他分析2008年的危機，是由大西洋兩岸巨大的房地產泡沫破裂所引發，金融混亂放大了泡沫破裂的影響，尤其是「影子銀行」的崩潰。

克魯曼提到，當時歐美這些機構以銀行的方式行事，製造了相當於銀行擠兌的風險，但在很大程度上不受監管，也缺乏傳統銀行提供的安全網。

他認為，2023年輪到了中國。2008年之前，中國的房地產行業比西方國家還要膨脹，且中國擁有規模龐大、問題嚴重的影子銀行業，也有一些獨特的問題，尤其是地方政府欠下的巨額債務。但幸好中國目前不像阿根廷或希臘那樣積欠外國債權人大筆債務，中國欠的債務是「自己的錢」。

克魯曼指出，中國政府是否有足夠能力管理其經濟所需的那種金融重組？而他特別擔心的是，中國官員是否有足夠的決心或清醒的頭腦，去做需要做的事情？一些報導表明，中國官員正以「推動銀行增加放貸」因應潛在危機，這基本上是在延續讓中國陷入當今處境的老路，令人不安。因此，中國可能面臨危機。

他提到，如果中國陷入危機，會對美國產生什麼影響？答案是，美國受中國潛在危機的影響「小得驚人」。美國在中國及香港的直接投資約有2150億美元，股票及債券投資有3000多億美元，合計5150億美元（新台幣約16.4兆元）。數字聽起來不小，但對美國這個龐大經濟體來說是個小數目。

克魯曼表示，美國商辦大樓目前價值約2.6兆美元，約是美國在中國總投資的5倍。為什麼中國這個龐大經濟體吸引到的美國投資如此之少？基本上是因為中國的政策「朝令夕改」，許多潛在投資者擔心中國可能是個「捕蟑器」：進得去，但是可能出不來。

此外，中國在世界貿易中是個巨大的參與者，但它從美國購買的不多，到2022年僅約1500億美元，不到美國GDP的1％。因此，中國的衰退不會對美國產品的需求產生太大的直接影響。但對德國和日本等對中國出口更多的國家來說，中國衰退的影響才會更大。

克魯曼認為，中國的經濟危機，甚至可能對美國產生「一點點的積極影響」，因為這會減少中國對原物料的需求，尤其是石油，進而可能降低通貨膨脹。

但他強調，這並不意味著外界應該樂見中國經濟衰退的可能性，或對另一國的麻煩幸災樂禍。即使純粹出於自私的考慮，也應該擔心中國政府「會採取什麼措施，分散其國民對國內問題的注意力」。



Photo Credit: 中央社 中國房地產市場低迷，經濟復甦未如預期。圖為北京市東城區一處街邊相連著的3家店面都空置未使用。中央社記者周慧盈北京攝 112年6月23日

紐時：中國負債重難救房市，可能大幅降息挽危機

（中央社）《紐約時報》報導，中國過去陷入經濟困境時，政府常把增加基礎建設支出當成解方。如今中國房市風雨飄搖，在負債沉重的情況下，老法子恐怕行不通，需要大幅降息才能刺激經濟。

時間拉回2016年2月，時任中國人民銀行（中國央行）行長周小川在股匯市不穩之際出手，金融體系大舉放款，房貸頭期款比例調降帶動建屋熱潮，地方政府獲大筆資金後投入道路與鐵路建設。幾個月後，中國經濟出現起色，金融市場隨之回穩。

如今，中國再次面臨經濟充滿變數的時期，決策官員以昔日危機解方因應，卻未產生太多相同結果。報導寫道，中國以舉債投資重獲經濟勁道比過去困難許多。

中國金融主管機關18日召開電視會議，敦促主要金融機構「主動擔當作為，加大貸款投放力度。」

紐時北京分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）這篇報導提到，中國官方近期多次向業界做出類似指示，無奈借貸需求委靡，折損放款條件鬆綁的效果。新屋建設與銷售停滯，逾50家地產開發商資金見底、債務違約或停止還款。業者留下大批爛尾樓，這些未完成建案大多是中產家庭貸款購置的住宅。

與此同時，中國企業因營收銳減而無意借款擴張，經濟則面臨通貨緊縮。地方政府普遍債台高築，連付公務員薪水都有困難。大舉投資基建多年後，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間又花大錢普篩、隔離，使中國不太願意以財政手段刺激需求。

上海交通大學上海高級金融學院副院長朱寧直言，透過信貸擴張與槓桿刺激經濟的傳統方式已到盡頭。

許多中國經濟學家示意，中國不只需要降低購屋頭期款要求，還要大幅降息，21日調降1年期貸款市場報價利率（LPR）0.1個百分點不夠。

大幅降息能顯著拉低購屋、購車貸款成本，也能刺激長久以來拉動中國經濟的出口。

報導寫道，降息風險在於，中國企業與家庭眼見其他國家銀行存款利率更高，將嘗試把大筆資金匯出中國，導致人民幣兌美元重貶。但這也會讓中國出口產品在海外市場更具競爭力。

中國如試圖以出口走出經濟困境，勢必會激起歐美與其他開發中國家政府反感。但在降息壓力加深的當下，這可能是中國願意冒的險。