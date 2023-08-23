克魯曼：中國徘徊在2008年金融危機般邊緣，紐時：中國負債重難救房市，可能大幅降息刺激經濟
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許多中國經濟學家示意，中國不只需要降低購屋頭期款要求，還要大幅降息，21日調降1年期貸款市場報價利率（LPR）0.1個百分點不夠。大幅降息能顯著拉低購屋、購車貸款成本，也能刺激長久以來拉動中國經濟的出口。報導寫道，降息風險在於，中國企業與家庭眼見其他國家銀行存款利率更高，將嘗試把大筆資金匯出中國，導致人民幣兌美元重貶。但這也會讓中國出口產品在海外市場更具競爭力。
克魯曼：中國徘徊在2008年金融危機般邊緣
（中央社）諾貝爾經濟學獎得主克魯曼22日在《紐約時報》發表文章分析，2023年的中國處境與2008年的北大西洋經濟體（歐美）相似，正徘徊在一場很像2008年金融危機的邊緣。至於中國的危機是否會向外蔓延，他認為，美國所受的影響將非常小。
克魯曼（Paul Krugman）這篇以「中國的經濟危機有多可怕」（How Scary Is China’s Crisis?）為題的文章指出，在經濟上，外界看到的是中國內部的潛在危機，而不是2008年那樣的全球性事件。
他分析2008年的危機，是由大西洋兩岸巨大的房地產泡沫破裂所引發，金融混亂放大了泡沫破裂的影響，尤其是「影子銀行」的崩潰。
克魯曼提到，當時歐美這些機構以銀行的方式行事，製造了相當於銀行擠兌的風險，但在很大程度上不受監管，也缺乏傳統銀行提供的安全網。
他認為，2023年輪到了中國。2008年之前，中國的房地產行業比西方國家還要膨脹，且中國擁有規模龐大、問題嚴重的影子銀行業，也有一些獨特的問題，尤其是地方政府欠下的巨額債務。但幸好中國目前不像阿根廷或希臘那樣積欠外國債權人大筆債務，中國欠的債務是「自己的錢」。
克魯曼指出，中國政府是否有足夠能力管理其經濟所需的那種金融重組？而他特別擔心的是，中國官員是否有足夠的決心或清醒的頭腦，去做需要做的事情？一些報導表明，中國官員正以「推動銀行增加放貸」因應潛在危機，這基本上是在延續讓中國陷入當今處境的老路，令人不安。因此，中國可能面臨危機。
他提到，如果中國陷入危機，會對美國產生什麼影響？答案是，美國受中國潛在危機的影響「小得驚人」。美國在中國及香港的直接投資約有2150億美元，股票及債券投資有3000多億美元，合計5150億美元（新台幣約16.4兆元）。數字聽起來不小，但對美國這個龐大經濟體來說是個小數目。
克魯曼表示，美國商辦大樓目前價值約2.6兆美元，約是美國在中國總投資的5倍。為什麼中國這個龐大經濟體吸引到的美國投資如此之少？基本上是因為中國的政策「朝令夕改」，許多潛在投資者擔心中國可能是個「捕蟑器」：進得去，但是可能出不來。
此外，中國在世界貿易中是個巨大的參與者，但它從美國購買的不多，到2022年僅約1500億美元，不到美國GDP的1％。因此，中國的衰退不會對美國產品的需求產生太大的直接影響。但對德國和日本等對中國出口更多的國家來說，中國衰退的影響才會更大。
克魯曼認為，中國的經濟危機，甚至可能對美國產生「一點點的積極影響」，因為這會減少中國對原物料的需求，尤其是石油，進而可能降低通貨膨脹。
但他強調，這並不意味著外界應該樂見中國經濟衰退的可能性，或對另一國的麻煩幸災樂禍。即使純粹出於自私的考慮，也應該擔心中國政府「會採取什麼措施，分散其國民對國內問題的注意力」。
紐時：中國負債重難救房市，可能大幅降息挽危機
（中央社）《紐約時報》報導，中國過去陷入經濟困境時，政府常把增加基礎建設支出當成解方。如今中國房市風雨飄搖，在負債沉重的情況下，老法子恐怕行不通，需要大幅降息才能刺激經濟。
時間拉回2016年2月，時任中國人民銀行（中國央行）行長周小川在股匯市不穩之際出手，金融體系大舉放款，房貸頭期款比例調降帶動建屋熱潮，地方政府獲大筆資金後投入道路與鐵路建設。幾個月後，中國經濟出現起色，金融市場隨之回穩。
如今，中國再次面臨經濟充滿變數的時期，決策官員以昔日危機解方因應，卻未產生太多相同結果。報導寫道，中國以舉債投資重獲經濟勁道比過去困難許多。
中國金融主管機關18日召開電視會議，敦促主要金融機構「主動擔當作為，加大貸款投放力度。」
紐時北京分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）這篇報導提到，中國官方近期多次向業界做出類似指示，無奈借貸需求委靡，折損放款條件鬆綁的效果。新屋建設與銷售停滯，逾50家地產開發商資金見底、債務違約或停止還款。業者留下大批爛尾樓，這些未完成建案大多是中產家庭貸款購置的住宅。
與此同時，中國企業因營收銳減而無意借款擴張，經濟則面臨通貨緊縮。地方政府普遍債台高築，連付公務員薪水都有困難。大舉投資基建多年後，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間又花大錢普篩、隔離，使中國不太願意以財政手段刺激需求。
上海交通大學上海高級金融學院副院長朱寧直言，透過信貸擴張與槓桿刺激經濟的傳統方式已到盡頭。
許多中國經濟學家示意，中國不只需要降低購屋頭期款要求，還要大幅降息，21日調降1年期貸款市場報價利率（LPR）0.1個百分點不夠。
大幅降息能顯著拉低購屋、購車貸款成本，也能刺激長久以來拉動中國經濟的出口。
報導寫道，降息風險在於，中國企業與家庭眼見其他國家銀行存款利率更高，將嘗試把大筆資金匯出中國，導致人民幣兌美元重貶。但這也會讓中國出口產品在海外市場更具競爭力。
中國如試圖以出口走出經濟困境，勢必會激起歐美與其他開發中國家政府反感。但在降息壓力加深的當下，這可能是中國願意冒的險。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。