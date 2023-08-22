川普認將於週四主動投案，外媒：保釋金為20萬美元、限制他使用社群媒體
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美國前總統川普，因涉嫌推翻美國2020總統大選結果，被喬治亞州福爾頓高等法院起訴。這週一（21日）美國前總統川普的律師團隊，在保釋金協議公布後會見地區檢察官並取得共識，將川普的保釋金定為20萬美元（約新台幣639萬元）。
美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌推翻他2020年總統大選結果，遭喬治亞福爾頓的高等法院（Fulton superior court）起訴。昨（21）日晚上，川普在Truth Social平台上，寫下：「你相信嗎？！我將在週四前往亞特蘭大被逮捕。」證實他將於週四投案。
川普專屬的保釋條件——限制使用社群媒體
這是川普四項刑事訴訟案件的第一項，福爾頓高等法院要求川普繳納保釋金。
根據《CNN》報導，這週一川普的律師利特爾（Jennifer Little）、芬德林（Drew Findling）和戈德堡（Marissa Goldberg）在保釋金協議公布後，會見地區檢察官並取得共識，將川普的保釋金定為20萬美元（約新台幣639萬元）。
福爾頓高等法院也同時與其他18名共同被告及其律師團隊，像是川普的保守派律師伊士曼（John Eastman）、律師切塞布羅（Kenneth Chesebro）等人，進行保釋條件的談判。
然而，在川普的保釋條件中，有一項與他人不同，那就是禁止他利用社群媒體威脅或針對案件相關人士。
事實上，在週一保釋金協議出爐前，川普仍在利用社群媒體，攻擊福爾頓地區檢察官威莉思（Fani T. Willis）。《紐約時報》指出，川普曾在Truth Social發布一篇文章，稱威莉思檢察官「不誠實」、「具有濃厚政黨色彩」等，並寫道「她允許謀殺和其他暴力犯罪大規模升級。」
有鑑於此，法院在川普的保釋協議中提到，除了透過律師之外，川普不得用社群媒體針對18名共同被告、30名未被起訴的嫌疑人或是任何一位證人，作為其保釋條件。再者，川普也被指示不得對社會大眾有任何直接或間接威脅，包括在社群媒體貼文，或是轉發他人貼文。
協議中要求包含川普在內的19名共同被告，必須在本週五（25日）之前，向福爾頓監獄投案，不過協議中並未明確指出具體的時間點。
川普投案會有特殊待遇？
福爾頓郡警長拉貝特（Patrick Labat）告訴《華盛頓郵報》，他們對待川普將與其他人一樣——在監獄採集指紋、拍攝大頭照。昨天下午，警長辦公室宣布，在川普投案那天，監獄及周圍地區將進行嚴格的封路。
過去幾週，甚至在川普尚未被起訴之前，川普是否入監服刑早已成為大家揣測的話題，許多人預測川普和他的律師團隊、特勤局等將要求讓川普於其他地方執行。
截至該報導發出，尚未得到川普駐喬治亞州的首席律師芬德林的回覆。不過，特勤局發言人科佩克在一封信件中聲明，出於行動安全，他們無法透露細節，「除確保前總統的安全之外，特勤局並未尋求任何特殊安排。」
共和黨民調，川普仍然保持大幅度領先
儘管川普多起官司纏身，作為2024年總統大選共和黨最有利的候選人，川普的民調並未下降。
《華盛頓郵報》指出，由《得梅因紀事報》（Des Moines Register）、NBC新聞和Mediacom共同製作的愛荷華民調——被視作是該州的「民調黃金標準」，公布的最新民調，顯示有42％的共和黨黨團會議成員，認為川普是他們的首選。
8月16至18日之間，《CBS》針對共和黨支持者進行一份民調，結果顯示川普的支持率高達62％，排名第二的同樣是佛州州長迪尚特，獲得16％支持率，其餘候選人的結果僅個位數。
民調指出，有將近77%的共和黨支持者認為，針對川普的指控是出於「政治動機」。他們認為，川普試圖在2020年總統選舉中連任，是符合憲法的，也就是說，多數人認為總統拜登（Joe Biden）的勝選是不合法的。
不僅如此，該民調中有73％的支持者認為，川普遭指控是他們支持或將他列為考量的原因。
明（23）日，共和黨舉辦2024總統大選黨內初選辯論，《美聯社》報導，川普於周日（20日）證實，他將缺席。川普在他的社群媒體寫道：「公眾知道我是誰，也知道我作為總統是多麼的成攻。因此我不會參加辯論會。」
另外，辯論會將邀請福斯新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier），但川普堅稱，這是一個「敵對網路」，指稱拜爾將不會公平對待他。
川普將在黨內初選辯論的隔天，也就是這週四（24日），到監獄投案。《路透社》指出，儘管川普正在競選入主白宮，但明年川普大部分的時間可能都得在法院度過。
新聞來源
- Trump plans to turn himself in Thursday at Fulton County jail（CNN）
- Trump’s $200,000 bond drives home the unique peril of his Georgia indictment（CNN）
- Bail for Trump Set at $200,000 in Georgia Election Interference Case（The New York Times）
- CBS News poll finds Trump's big lead grows, as GOP voters dismiss indictments（CBS News）
- Trump says he will skip GOP presidential primary debates（AP）
- A new poll of Iowa Republicans reinforces Trump’s 2024 strength（The Washington Post）
- Judge approves $200,000 bond for Trump in Georgia election case（The Washington Post）
延伸閱讀
- 川普第4起刑事訴訟案：試圖推翻2020大選結果，喬治亞州起訴川普、朱利安尼等19人
- 事到如今，特朗普真的要坐牢了嗎？
- 2024美國總統大選：共和黨金主尋覓替代川普人選，傳維州州長楊金獲青睞
- 川普四個月以來第三度遭到刑事起訴，他的麻煩有多大？美國前總統會被判入獄嗎？
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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- 2023-08-22 川普認將於週四主動投案，外媒：保釋金為20萬美元、限制他使用社群媒體
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。