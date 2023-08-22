川普認將於週四主動投案，外媒：保釋金為20萬美元、限制他使用社群媒體

美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌推翻他2020年總統大選結果，遭喬治亞福爾頓的高等法院（Fulton superior court）起訴。昨（21）日晚上，川普在Truth Social平台上，寫下：「你相信嗎？！我將在週四前往亞特蘭大被逮捕。」證實他將於週四投案。

川普專屬的保釋條件——限制使用社群媒體

這是川普四項刑事訴訟案件的第一項，福爾頓高等法院要求川普繳納保釋金。

根據《CNN》報導，這週一川普的律師利特爾（Jennifer Little）、芬德林（Drew Findling）和戈德堡（Marissa Goldberg）在保釋金協議公布後，會見地區檢察官並取得共識，將川普的保釋金定為20萬美元（約新台幣639萬元）。

福爾頓高等法院也同時與其他18名共同被告及其律師團隊，像是川普的保守派律師伊士曼（John Eastman）、律師切塞布羅（Kenneth Chesebro）等人，進行保釋條件的談判。

然而，在川普的保釋條件中，有一項與他人不同，那就是禁止他利用社群媒體威脅或針對案件相關人士。

事實上，在週一保釋金協議出爐前，川普仍在利用社群媒體，攻擊福爾頓地區檢察官威莉思（Fani T. Willis）。《紐約時報》指出，川普曾在Truth Social發布一篇文章，稱威莉思檢察官「不誠實」、「具有濃厚政黨色彩」等，並寫道「她允許謀殺和其他暴力犯罪大規模升級。」

有鑑於此，法院在川普的保釋協議中提到，除了透過律師之外，川普不得用社群媒體針對18名共同被告、30名未被起訴的嫌疑人或是任何一位證人，作為其保釋條件。再者，川普也被指示不得對社會大眾有任何直接或間接威脅，包括在社群媒體貼文，或是轉發他人貼文。

協議中要求包含川普在內的19名共同被告，必須在本週五（25日）之前，向福爾頓監獄投案，不過協議中並未明確指出具體的時間點。

川普投案會有特殊待遇？

福爾頓郡警長拉貝特（Patrick Labat）告訴《華盛頓郵報》，他們對待川普將與其他人一樣——在監獄採集指紋、拍攝大頭照。昨天下午，警長辦公室宣布，在川普投案那天，監獄及周圍地區將進行嚴格的封路。

過去幾週，甚至在川普尚未被起訴之前，川普是否入監服刑早已成為大家揣測的話題，許多人預測川普和他的律師團隊、特勤局等將要求讓川普於其他地方執行。

截至該報導發出，尚未得到川普駐喬治亞州的首席律師芬德林的回覆。不過，特勤局發言人科佩克在一封信件中聲明，出於行動安全，他們無法透露細節，「除確保前總統的安全之外，特勤局並未尋求任何特殊安排。」

共和黨民調，川普仍然保持大幅度領先

儘管川普多起官司纏身，作為2024年總統大選共和黨最有利的候選人，川普的民調並未下降。

《華盛頓郵報》指出，由《得梅因紀事報》（Des Moines Register）、NBC新聞和Mediacom共同製作的愛荷華民調——被視作是該州的「民調黃金標準」，公布的最新民調，顯示有42％的共和黨黨團會議成員，認為川普是他們的首選。

8月16至18日之間，《CBS》針對共和黨支持者進行一份民調，結果顯示川普的支持率高達62％，排名第二的同樣是佛州州長迪尚特，獲得16％支持率，其餘候選人的結果僅個位數。

民調指出，有將近77%的共和黨支持者認為，針對川普的指控是出於「政治動機」。他們認為，川普試圖在2020年總統選舉中連任，是符合憲法的，也就是說，多數人認為總統拜登（Joe Biden）的勝選是不合法的。

不僅如此，該民調中有73％的支持者認為，川普遭指控是他們支持或將他列為考量的原因。

明（23）日，共和黨舉辦2024總統大選黨內初選辯論，《美聯社》報導，川普於周日（20日）證實，他將缺席。川普在他的社群媒體寫道：「公眾知道我是誰，也知道我作為總統是多麼的成攻。因此我不會參加辯論會。」

另外，辯論會將邀請福斯新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier），但川普堅稱，這是一個「敵對網路」，指稱拜爾將不會公平對待他。

川普將在黨內初選辯論的隔天，也就是這週四（24日），到監獄投案。《路透社》指出，儘管川普正在競選入主白宮，但明年川普大部分的時間可能都得在法院度過。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範