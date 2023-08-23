【圖表】桃園、台中、高雄捷運收入地圖：最高跟最低差距達2倍以上
我們想讓你知道的是
除了雙北捷運外，桃園、台中、高雄也都已建設捷運系統，而這些捷運附近的民眾所得是如何呢？我們根據財政部資料，整理各捷運站收入地圖，比較各站之間收入中位數差距。
台灣的縣市除了雙北有捷運系統外，桃園市、台中市、高雄市也已建設捷運系統。前一篇文章我們以雙北捷運路網，依據財政部公布的鄉鎮村里綜合所得稅申報資料，呈現捷運站點所在里的收入中位數資訊。那也有捷運系統的桃園市、台中市、高雄市的情形又是如何呢？哪些捷運站所在區域收入最高呢？
首先來看，從台北車站出發的桃園機場捷運，它連結了台北市、新北市和桃園市，途經21個捷運站。根據財政部最新公布的2021年綜所稅申報統計，收入中位數最高的站是位於大園區的領航站，達90.7萬元；其次是位於林口區的林口站，達86.5萬元。收入中位數最低的站是蘆竹區的山鼻站，僅40.4萬元，與收入中位數最高的領航站相差2倍以上。
從桃園繼續南下，台中捷運各站的收入又是如何呢？台中捷運於2021年4月通車，目前綠線途徑17個捷運站。根據財政部2021年的統計資料，收入中位數最高的豐樂公園站，達63.9萬元。其次是文心森林公園站，達58.8萬元。收入中位數最低則是九德站與九張犁站，兩站均為41.7萬元。而豐樂公園站與九德站、九張犁站的中位數差距，達22.2萬元。
繼續往南來到高雄，高雄市的捷運早於2008年通車，目前紅線途徑24個捷運站、橘線途徑14個捷運站。根據財政部2021年的統計資料，收入中位數最高的捷運站是位於鼓山區、鄰近瑞豐夜市和博愛商圈的紅線凹子底站，達68.6萬元。其次是位於楠梓區、鄰近高雄國家體育場的紅線世運站，達63.9萬元。而收入中位數最低的是橘線的鳳山站，僅得37.4萬元。最高收入中位數的凹子底站與最低的鳳山站，兩者相差31.2萬元。
高雄除了捷運外，環狀輕軌也自2015年起分階段通車，目前共有31個站。收入中位數最高的輕軌站是位於鼓山區鄰近高雄市立美術館的美術館站與聯合醫院站，都達82.2萬元。其次是同區的龍華國小站、愛河之心站，均為68.6萬元。而收入中位數最低的是位於鹽埕區的駁二大義站，僅33.3萬元，與美術館站中位數相差2倍以上。
最後，綜合來看這幾條捷運線，收入前三名的捷運站。相比之下，桃園捷運前三名捷運站的收入中位數較高，其次是高雄輕軌，高雄捷運橘線則是相對較低。
資料來源：財政部公開資料
備註：
- 上述數值能代表捷運站所在里的中位數，建議閱讀時僅作鄰近站別比較參考。
- 財政部統計處〈綜稅綜合所得總額全國各縣市鄉鎮村里統計分析表〉，其中家戶綜合所得總額並非以同戶籍為單位，而是以納稅單位計算。
- 2018年起綜所稅申報改制，除了股利課稅由二合一改為二擇一，納稅義務人薪資所得也可以扣除必要費用，2019年起鄉鎮市區資料不含分離課稅股利所得及薪資必要費用，囿於資料限制，本文歷年資料以2019年為起點計算、分析。也因此本文的圖表數據會比過往我們2015年製作的「台北捷運路線圖」有所降低。
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核稿編輯：林奕甫
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。