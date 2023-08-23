【圖表】桃園、台中、高雄捷運收入地圖：最高跟最低差距達2倍以上

台灣的縣市除了雙北有捷運系統外，桃園市、台中市、高雄市也已建設捷運系統。前一篇文章我們以雙北捷運路網，依據財政部公布的鄉鎮村里綜合所得稅申報資料，呈現捷運站點所在里的收入中位數資訊。那也有捷運系統的桃園市、台中市、高雄市的情形又是如何呢？哪些捷運站所在區域收入最高呢？

首先來看，從台北車站出發的桃園機場捷運，它連結了台北市、新北市和桃園市，途經21個捷運站。根據財政部最新公布的2021年綜所稅申報統計，收入中位數最高的站是位於大園區的領航站，達90.7萬元；其次是位於林口區的林口站，達86.5萬元。收入中位數最低的站是蘆竹區的山鼻站，僅40.4萬元，與收入中位數最高的領航站相差2倍以上。

從桃園繼續南下，台中捷運各站的收入又是如何呢？台中捷運於2021年4月通車，目前綠線途徑17個捷運站。根據財政部2021年的統計資料，收入中位數最高的豐樂公園站，達63.9萬元。其次是文心森林公園站，達58.8萬元。收入中位數最低則是九德站與九張犁站，兩站均為41.7萬元。而豐樂公園站與九德站、九張犁站的中位數差距，達22.2萬元。

繼續往南來到高雄，高雄市的捷運早於2008年通車，目前紅線途徑24個捷運站、橘線途徑14個捷運站。根據財政部2021年的統計資料，收入中位數最高的捷運站是位於鼓山區、鄰近瑞豐夜市和博愛商圈的紅線凹子底站，達68.6萬元。其次是位於楠梓區、鄰近高雄國家體育場的紅線世運站，達63.9萬元。而收入中位數最低的是橘線的鳳山站，僅得37.4萬元。最高收入中位數的凹子底站與最低的鳳山站，兩者相差31.2萬元。

高雄除了捷運外，環狀輕軌也自2015年起分階段通車，目前共有31個站。收入中位數最高的輕軌站是位於鼓山區鄰近高雄市立美術館的美術館站與聯合醫院站，都達82.2萬元。其次是同區的龍華國小站、愛河之心站，均為68.6萬元。而收入中位數最低的是位於鹽埕區的駁二大義站，僅33.3萬元，與美術館站中位數相差2倍以上。

最後，綜合來看這幾條捷運線，收入前三名的捷運站。相比之下，桃園捷運前三名捷運站的收入中位數較高，其次是高雄輕軌，高雄捷運橘線則是相對較低。

資料來源：財政部公開資料

備註：

上述數值能代表捷運站所在里的中位數，建議閱讀時僅作鄰近站別比較參考。 財政部統計處〈綜稅綜合所得總額全國各縣市鄉鎮村里統計分析表〉，其中家戶綜合所得總額並非以同戶籍為單位，而是以納稅單位計算。 2018年起綜所稅申報改制，除了股利課稅由二合一改為二擇一，納稅義務人薪資所得也可以扣除必要費用，2019年起鄉鎮市區資料不含分離課稅股利所得及薪資必要費用，囿於資料限制，本文歷年資料以2019年為起點計算、分析。也因此本文的圖表數據會比過往我們2015年製作的「台北捷運路線圖」有所降低。

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核稿編輯：林奕甫