TNL+ 2023/08/24,
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麻生太郎會去看《奧本海默》嗎？日本人的戰爭觀，台灣人不能想得那麼簡單

麻生太郎會去看《奧本海默》嗎？日本人的戰爭觀，台灣人不能想得那麼簡單
日本陸上自衛隊空降部隊「第一空降團」| Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

若台海發生戰爭，台灣人對於美日或所謂世界民主陣營的主觀期盼，恐怕是「直接幫助台灣」，出兵一起作戰，然而這樣的看法周圍國家沒有給台灣答案，因為各方「介入」或「涉入」台海戰事的盤算不同。要知道，各國人民的戰爭觀並不相同，想想看沖繩「和平基石」上面的名字，以及為什麼至今日本不上映《奧本海默》。

最近有兩件事情牽涉到了日本人的「戰爭觀」。一件是日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎日前訪台發表演講，麻生強調「要做好打仗的心理準備」，在台灣引起很大的迴響，就如同前首相安倍晉三2021年線上演講所發表的「台灣有事論」一樣，在台灣受到愛戴，後來演化為「台灣有事、全球有事」的盛況。

另一件事，就發生在麻生發表壯闊演說時，正逢日本國內議論電影《奧本海默》上映與否的時候。對電影《奧本海默》的爭議，反映了現代日本人對二戰的「戰爭觀」。而麻生太郎談台海，又反應了日本對當前地緣政治危機的「戰爭觀」。

若將兩件事放在一起比較，現在日本人看待《奧本海默》背後的二戰，與當前的台海衝突存在複雜的情緒有何關聯？日本與台灣人的戰爭觀，又有多大的差距呢？

「好聽的話對某一些人士好聽，另一些人不好聽」

「日本一般民眾的戰爭觀念是什麼？」筆者以此詢問東京大學大學院綜合文化研究科教授阿古智子，阿古回應：「包括媒體在內，都有不同的看法，所以麻生先生說的話，是不應該說的，他不是代表我們所有的日本人。而且，我們也不知道（對戰爭），做出什麼心理準備好」。

不可否認的，近年日本來台訪問的層級不斷提高，交流中所雙方講了好聽的話、禮貌的話，日本一般民眾怎麼看待這些行為呢？阿古智子教授認為：「政客也好、官僚也好，說話的時候要小心一點，具體一點，跟誰說？有什麼目的？為什麼說這個話？不能沒有想好，就說出來。好聽的話，對某一些人士好聽，另一些人不好聽」。

前日相麻生太郎出席凱達格蘭論壇（2）
Photo Credit: 中央社
前日本首相暨自民黨副總裁麻生太郎

阿古教授進一步強調，討論的方式應該要改變，極端的、粗暴的討論方式都不好，應該要討論的更細，更具體一點，問題的態度可以一個一個說出來，例如不是直接分為美國，中國而已，討論單位應該小一點。

在這種難得可以用問到飽的方式，質疑日本名門東京大學的大學者的機會裡，筆者問題的重點，不在於阿古教授是否打臉麻生，或凸顯麻生是否是在派閥內承受了發展壓力，選區接班壓力，才轉化成訪台，突破現狀的動力。重點在於，擁有如此巨量發言權的政治人物，對於目前台海的現狀，認知夠清楚嗎？又解決得了什麼問題？

日本人的戰爭觀，和台灣人所想的一樣嗎？

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