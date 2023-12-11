《桃花源記》到底在寫什麼？（上）：陶淵明認真講了鬼故事，而底色是無垠的絕望
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陶淵明到底想要借《桃花源記》表達什麼呢？如果《桃花源記》確實是個鬼故事，他刻意寫鬼故事的原因是什麼？靈機一動？百無聊賴？為了投稿文學獎？關鍵就是「後遂無問津者」，陶淵明告訴你：除了去死人堆裡找，這個世界上再也找不到一個安樂的桃花源了。
今天聊聊國文課本裡沒教的《桃花源記》。
歡迎蒞臨頒獎典禮，請各位用熱情的掌聲歡迎今晚的得獎者《桃花源記》。它是被國文課本長期包養的寵兒，古文榮譽代表，蟬聯入圍數十年，有幸成為台灣人的共同PTSD。伴隨而來的桃花源症候群，不管性別年齡職業體重學歷長相和血型，沒有一個人可以免疫。走到街上隨便抓個路人來問問，你出上聯：「初極狹，纔通人」，馬上就有人能夠把下聯給你對上來：「復行數十步，豁然開朗」。連綿傳唱，唾金咳玉，信手拈來的模樣，堪稱詞州盛宴，文章之邦。中華民國，好一塊古文樂土。
至於為什麼要讀《桃花源記》，甚至還得默寫，除了國文賞析上的標準答案，大家你看看我，我看看你，好似忽然意識到打噴涕一定要閉眼睛一樣，從來都是如此的事，有什麼好質疑的呢？老師說要背下來，那就只能背下來嘍。
問題是這種背誦，背後的原理和ChatGPT別無二致，不過都是沒有意識的文本生成。親愛的，這不是品讀，更不是思想。好不容易背完《桃花源記》，考完試，喜提高分，然後呢？然後是把這些句子打入冷宮，如同對待失寵的妃嬪，皇上不愛了。除了條件反射一般的對句能力，桃花落紅芳菲盡，《桃花源記》喪失了一切存在的意義，在維根斯坦之海裡載浮載沉，墓前只剩下羅蘭巴特上星期帶來的鮮花。
應該說，《桃花源記》確實有它的獨到之處，也有入圍的資格，只悲評審小兒們麻瓜，讓站在頒獎台上聽著講評的陶淵明一臉尷尬。《陶淵明記》真正最出色的地方，在於它很有可能是中華文明史上第一篇成熟的《聊齋》。陶淵明能夠把鬼故事講到讓人看不出來，可見功力之恐怖。
簡單來說，《桃花源記》是一個捕魚人誤打誤撞進到墳墓裡的故事。這座墳墓，代表的是先秦文明，埋葬的是陶淵明等魏晉知識份子對秩序禮制的懷念與對和平穩定的嚮往。仔細閱讀原文，光「初極狹，纔通人，復行數十步，豁然開朗」一句，就能夠讓考古隊直呼內行。山有小口，爬進去，數十步的距離，正好是秦漢古墓裡甬道通往主墓室的距離，一般在十五至二十公尺左右。如果前者邏輯成立，那麼漁人之後「豁然開朗」的原因便不言自明：他走到主墓室了。相對甬道，主墓室自是「豁然開朗」。至於他在裡面遇到黃髮垂髫、佁然自樂的村民是從哪裡來的，各位可以自行發揮想像力。
關於講鬼故事，陶淵明是認真的
《桃花源記》從一開始就在給暗示。一個漁人，緣溪行，忽逢桃花林，而那座村莊就在桃花林盡頭的山裡。《淮南子・詮言》曾記載：「羿死於桃棓」。在這句話的旁邊，東漢許慎注曰：「棓，大杖，以桃木為之，以擊殺羿，由是以來鬼畏桃也」。由此可知，早在東漢，人們就已經有桃木可以避邪的概念了。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）