開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/11,
人文

《桃花源記》到底在寫什麼？（上）：陶淵明認真講了鬼故事，而底色是無垠的絕望

《桃花源記》到底在寫什麼？（上）：陶淵明認真講了鬼故事，而底色是無垠的絕望
Public Domain

我們想讓你知道的是

陶淵明到底想要借《桃花源記》表達什麼呢？如果《桃花源記》確實是個鬼故事，他刻意寫鬼故事的原因是什麼？靈機一動？百無聊賴？為了投稿文學獎？關鍵就是「後遂無問津者」，陶淵明告訴你：除了去死人堆裡找，這個世界上再也找不到一個安樂的桃花源了。

今天聊聊國文課本裡沒教的《桃花源記》。

歡迎蒞臨頒獎典禮，請各位用熱情的掌聲歡迎今晚的得獎者《桃花源記》。它是被國文課本長期包養的寵兒，古文榮譽代表，蟬聯入圍數十年，有幸成為台灣人的共同PTSD。伴隨而來的桃花源症候群，不管性別年齡職業體重學歷長相和血型，沒有一個人可以免疫。走到街上隨便抓個路人來問問，你出上聯：「初極狹，纔通人」，馬上就有人能夠把下聯給你對上來：「復行數十步，豁然開朗」。連綿傳唱，唾金咳玉，信手拈來的模樣，堪稱詞州盛宴，文章之邦。中華民國，好一塊古文樂土。

至於為什麼要讀《桃花源記》，甚至還得默寫，除了國文賞析上的標準答案，大家你看看我，我看看你，好似忽然意識到打噴涕一定要閉眼睛一樣，從來都是如此的事，有什麼好質疑的呢？老師說要背下來，那就只能背下來嘍。

問題是這種背誦，背後的原理和ChatGPT別無二致，不過都是沒有意識的文本生成。親愛的，這不是品讀，更不是思想。好不容易背完《桃花源記》，考完試，喜提高分，然後呢？然後是把這些句子打入冷宮，如同對待失寵的妃嬪，皇上不愛了。除了條件反射一般的對句能力，桃花落紅芳菲盡，《桃花源記》喪失了一切存在的意義，在維根斯坦之海裡載浮載沉，墓前只剩下羅蘭巴特上星期帶來的鮮花。

應該說，《桃花源記》確實有它的獨到之處，也有入圍的資格，只悲評審小兒們麻瓜，讓站在頒獎台上聽著講評的陶淵明一臉尷尬。《陶淵明記》真正最出色的地方，在於它很有可能是中華文明史上第一篇成熟的《聊齋》。陶淵明能夠把鬼故事講到讓人看不出來，可見功力之恐怖。

簡單來說，《桃花源記》是一個捕魚人誤打誤撞進到墳墓裡的故事。這座墳墓，代表的是先秦文明，埋葬的是陶淵明等魏晉知識份子對秩序禮制的懷念與對和平穩定的嚮往。仔細閱讀原文，光「初極狹，纔通人，復行數十步，豁然開朗」一句，就能夠讓考古隊直呼內行。山有小口，爬進去，數十步的距離，正好是秦漢古墓裡甬道通往主墓室的距離，一般在十五至二十公尺左右。如果前者邏輯成立，那麼漁人之後「豁然開朗」的原因便不言自明：他走到主墓室了。相對甬道，主墓室自是「豁然開朗」。至於他在裡面遇到黃髮垂髫、佁然自樂的村民是從哪裡來的，各位可以自行發揮想像力。

關於講鬼故事，陶淵明是認真的

《桃花源記》從一開始就在給暗示。一個漁人，緣溪行，忽逢桃花林，而那座村莊就在桃花林盡頭的山裡。《淮南子・詮言》曾記載：「羿死於桃棓」。在這句話的旁邊，東漢許慎注曰：「棓，大杖，以桃木為之，以擊殺羿，由是以來鬼畏桃也」。由此可知，早在東漢，人們就已經有桃木可以避邪的概念了。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。