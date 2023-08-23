李氏朝鮮長篇史詩《龍飛御天歌》，隱藏了滿清皇族極力想抺去的一段歷史

文：王臻明

在之前的文章中有約略談過，元朝時曾設立瀋王一職，管轄今日的中國東北一帶。有意思的是，瀋王一職往往由當時的高麗王兼任，也就是當時的高麗王既是朝鮮半島的實質統治者，也同時兼管中國的東北一帶。

會出現這樣的情況，主要有幾個原因。其一是之前的高麗王世子王璋，與元朝王室交好，在政爭之中支持元武宗即位，因此獲得了信任與酬庸，以高麗王的身份兼任瀋王。

其次是之前的遼、金兩朝，與高麗紛爭不斷，爆發多次戰事，互有勝負，但遼、金兩朝的國祚都不長，在陷入末期衰落時，高麗趁機北伐，占領不少土地，大批的高麗人也隨之遷移到中國東北。但在蒙古帝國崛起後，高麗不是其對手，北方國土再度萎縮，這些高麗人滯留當地，成為棘手難題。由高麗王兼任瀋王，同文同種，可就近管理，避免反叛等事發生。

而除了這兩個主要原因外，另外一個關鍵的歷史因素，是中國東北地區與朝鮮半島緊緊相鄰，當地的許多民族往來密切，甚至通商通婚，難以一刀切割。就以最早成為該地區霸權的高句麗為例，開國皇帝朱蒙就自認為來自扶餘，這個古國位於今日的中國東北附近，在高句麗全盛時期，也占有中國東北的大半地區。

而高句麗滅亡後出現的渤海國，更是高句麗遺民與靺鞨等當地民族所組成的一個聯合政權，國土就如其名，環繞著渤海灣，大致位於中國東北一帶。而一般認為靺鞨就是女真族的先祖。可以這麼說，曾經入主中原，並先後建立金朝與清朝的女真族，與朝鮮半島有密不可分的關係。只是清朝後來極力想抺去這一段歷史，而以中原正統王朝自居。

清朝建立後，不只先將自己的族名改為滿洲，並且在考定自己的先祖源流時百般斟酌，曲筆隱諱一些自認為比較不光彩的事。比如女真族在明朝時曾受封為建州衛，與明朝有君臣關係，但後來推翻明朝，建立自己的王朝，在傳統倫理上是以下犯上。所以清朝官方在談及這段歷史時，非常謹慎，一方面無法否認建州衛曾存在的事實，卻又極力淡化當時雙方的君臣關係，不斷強調女真族是應天命而起兵。

同樣的情況也出現在清朝與朝鮮的關係上，因為女真族過去不只因地緣的關係，與朝鮮往來甚密，甚至還曾一度做為朝鮮下屬。如今女真人建立了自己的王朝，朝鮮反而成為其蕃屬，清朝當然想要抺去這段過往，因此全力消除這段歷史的相關文字記載。

清朝甚至在編纂官方所認定的女真人發源地時，偷偷將位置從朝鮮半島上移到長白山以西，也就是今日的中國東北地區，以切斷跟朝鮮的關係。不過朝鮮方面的記載，卻成了漏網之魚，首部用諺文寫成的長篇史詩《龍飛御天歌》，就有談到朝鮮開國皇帝李成桂與女真族之間的關係。

Photo Credit: 韓國銀行 @ the Bank of Korea, allows anyone to reproduce its currencies without permission as long as it meets the reproduction criteria of Section 3 of the Guidelines for the Reproduction of Bank of Korea Notes and Coins, and reproductions may be used for any purpose excep 在一萬韓圜紙鈔上，背景有五行諺文，就是取自《龍飛御天歌》

這部《龍飛御天歌》非常有意思，採用諺文寫成，目的是為推廣這種新文字，來取代漢字，所以流傳至今的版本都是諺文與漢字並呈，以諺文為詩歌主體，再用漢字翻譯註解，方便當時的人學習諺文。也因為這本詩歌的重要性，被視為是韓國國寶，還印在目前的一萬韓圜紙鈔上。

在《龍飛御天歌》中，談到了朝鮮的過去歷史，當然對於開國君主有許多的美化描述，就與中國的史書一樣，不可盡信。但在談到女真人的部分，對照元朝的記載，卻有極高的可信度。

龍飛御天歌其中一段寫到：

東北一道，本肇基之地也，畏威懷德之久矣，野人酋長遠至移闌豆漫，皆來服事，常配弓劍，入衛潛邸，昵侍左右，東征西伐，靡不從焉。如女真斡朵里豆漫夾溫猛哥帖木兒，火兒阿豆漫阿哈出，托溫豆漫高卜兒閼。

描述女真族與一些北方蠻族，在李成桂尚未稱帝之前，就已經臣服於李成桂，除了做為護衛以外，還隨著李成桂南征北討。換言之，女真族對於朝鮮王朝的建立，是有出過力的。

而在這段記載中，有許多漢字很難理解其意，原因在於這是直接音譯自蒙古語，如「移闌豆漫」這四個字，據考據「移闌」是三的意思，「豆漫」則是萬戶，是一個軍職名稱。意思就是當時東北（註）的北方蠻族酋長與女真族的三個萬戶，都前去歸順李成桂，符合元朝的記載，元朝時曾在女真族設置五個萬戶，可以猜想其中有三個萬戶在元末時，領兵投往朝鮮。

由此就可解讀「女真斡朵里豆漫夾溫猛哥帖木兒，火兒阿豆漫阿哈出，托溫豆漫高卜兒閼。」這一段如同咒語般的文字。「斡朵里」是地名，「豆漫」是萬戶之意，「狹溫」是部族姓氏，「猛哥帖木兒」是名字，意思是女真族中，在斡朵里地方的一個萬戶，名為狹溫猛哥帖木兒。

同理可以解讀出，在火兒阿地方的另一個萬戶，名為阿哈出，在托溫地方還有一個萬戶，叫高卜兒閼。就是這三個萬戶前往依附李成桂，畢竟在元末，蒙古人的勢力已經衰退，退回到大漠以北，而中原地區仍在混戰中，剛剛肇建的明朝，勢力還未抵達長城以外。這時在關外東北一帶的女真族，有部份手握軍權的萬戶，選擇帶兵投靠咫尺之遙的朝鮮，也在情理之中。

三個萬戶中的狹溫猛哥帖木兒，史上又稱孟特穆，後來被尊稱為清肇祖，被視為是清朝的先祖。他後來跟另外兩個萬戶，又與明朝結盟，共同對付已經逃到大漠北方，卻仍不時南下襲擾的蒙古殘部。明成祖時，在女真族所在之地，建立了建州衛，由阿哈出擔任首任的建州衛指揮使，隨後建州衛逐步擴大，分出建州左衛與建州右衛，其中建州左衛的指揮使，就由猛哥帖木兒出任。

這段歷史雖然處處有跡可循，清朝也不易全盤否認，卻以淡化的方式來處理，連帶地也切斷了清朝與朝鮮的歷史連結。朝鮮雖然都奉明朝與清朝為宗主國，心態卻有天壤之別，視明朝為上國，卻萬分看不起清朝，這追根究抵的原因很可能是打從心底認為，女真族本是北方蠻族，還曾是前來依附的下屬奴僕吧。