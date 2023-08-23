TNL+ 2023/08/23,
中東

《華爾街日報》揭露阿聯藉俄烏戰爭「悶聲發大財」，暗助俄羅斯富豪規避國際制裁從中獲利

《華爾街日報》揭露阿聯藉俄烏戰爭「悶聲發大財」，暗助俄羅斯富豪規避國際制裁從中獲利
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《半島電視台》認為，阿聯與俄羅斯的來往並不會與西方世界對後者的制裁相互衝突，但仍有可能引發華盛頓當局及其西方盟友的不滿，尤其阿聯又在這場兩極化的對抗中表現出中立的態度。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

阿拉伯聯合大公國（UAE，以下簡稱阿聯）日前遭《華爾街日報》（The Wall street Journal）揭露，該國藉由俄烏戰爭的「契機」協助俄羅斯移轉資金至全球金融市場，不僅大幅削弱美國及西方世界制裁俄羅斯的力度，阿聯更從中獲得經濟利益。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，阿聯當局在該報導刊登後，隨即發出聲明澄清該國政府「會相當謹慎行事，不會公然無視西方盟友對俄羅斯的制裁。」

然而，一位不具名的阿聯消息人士向《華爾街日報》透露，阿聯早已有一套完善的行政程序來協助遭到國際制裁的個人或公司，且在俄烏戰爭衝擊全球經濟的背景下，阿聯政府仍能持續與美國、歐盟保持密切關係。此外，註冊在阿聯的各大銀行亦隨時監管自身的作業模式，是否遵守國際間對俄羅斯的制裁機制，以防違反國際法規範。

「考慮到阿聯身為聲譽良好的國際金融投資中心，全球不斷有大量的資金湧入阿聯。我們將持續且認真的承擔這份金融重責，尤其是在面對當前的地緣政治格局下，阿聯更該如此行事。」該名消息人士如此說道。

阿聯採用哪些手段從俄烏戰爭中獲利？

美國新聞網站《內幕》（Insider）指出，阿聯政府及商界人士利用俄羅斯遭歐美制裁後所面臨的經濟困境，創造阿聯自身的投資機會，特別是在石油及黃金的買賣上加深俄羅斯及阿聯雙方的經濟互動。

《內幕》解釋，以美國及西方世界為首的經濟制裁不僅限制俄羅斯的對外貿易，亦切斷莫斯科當局數十億美元的外匯儲備，然而俄羅斯在遭到國際制裁後仍有出售大量石油等能源的需求，該國因此採用低價拋售石油的方式，吸引杜拜的貿易商大量購入價格低廉的石油及黃金，此舉直接為阿聯在短時間內累積大量收益。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。