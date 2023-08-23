金磚國家峰會登場：擴大成員國仍有雜音，巴西總統魯拉主張採用共同貨幣

金磚國家峰會登場，尋求發言權抗衡西方宰制

（中央社）「金磚國家」（BRICS）領導人今天（當地時間22日）將在南非召開峰會，值此之際，這個鬆散的大型新興經濟體聯盟正尋求確立自身發言權，以抗衡西方對全球事務的宰制。

《法新社》報導，金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非5國組成，合計經濟規模占全球四分之一，而且在為期3天的南非約翰尼斯堡（Johannesburg）峰會登場前，愈來愈多國家表達有意加入。

約翰尼斯堡各地已加強維安措施，南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將在這座城市接待中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和50位左右的其他領袖。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）被控在烏克蘭犯下戰爭罪，淪為國際逮捕令追緝對象，他不會親自與會，而是由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席。

中國在金磚國家當中實力最強，習近平在峰會前先跟拉瑪佛沙會面，這是他今年第2次出訪外國。

拉瑪佛沙在普利托里亞市（Pretoria）為習近平國是訪問開場時說：「現在，作為朋友和金磚國家夥伴，我們擁有共同目標，並追求一個更美好且平等、釋放全球所有人潛能的世界，為此團結起來。」

習近平則表示：「如今，站在新的歷史起點上，傳承友好、深化合作、加強協作是兩國的共同願望，也是時代賦予我們的重任。」

金磚國家擁有全球4成人口，成員國經濟發展程度不一，但都渴望全球秩序更能反映自身利益和崛起中的影響力。

中國藉金磚集團擴大壯聲勢，專家：內部有雜音

中國國家主席習近平抵達南非將出席金磚峰會，會議焦點之一是討論擴大成員，外媒認為中國藉此抗衡G7競爭；但專家認為，金磚合作並非互相信任的聯盟，印度等主要國家對擴編不感興趣。

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家，代表著全球40％人口和26％財富，峰會自22至24日在南非約翰尼斯堡舉辦；除俄羅斯總統普亭將以視訊方式出席外，其他國家領袖都將親自出席峰會。

陸媒報導，當地時間8月21日晚，中國國家主席習近平專機抵達約翰尼斯堡，隨後發表機場書面講話，指相信這次峰會將成為金磚合作機制發展歷程中的重要里程碑，把發展中國家團結合作提升到更高水平。

南非總統拉瑪佛沙邀請逾60個國家及政府的領袖出席會議。知情人士表示，數個國家會被邀請加入金磚國家。南非官員此前表示，23個國家有興趣。

英國《金融時報》近日報導，中國將會推動金磚國家成為七大工業國集團的全面競爭對手；指不願透露姓名的中方官員表示，如果可以擴大金磚國家的組成，令其國內生產毛額（GDP）規模與G7相若，則金磚國家在世界上的集體聲音會更加強大。

《德國之聲》8月21日報導，「全球南方國家抗衡富裕西方：是否應吸收更多國家加盟」，是本次峰會主要議題之一。

中國問題專家李伊（Felix Lee）對《德國之聲》表示，金磚各國的反美傾向，正令中國從中受益，而這也正是中國利用金磚國家所要達到的目標。

李伊表示，但與G7相較，金磚合作機制還不是一個運作自如、相互信任的國家聯盟，因此北京首要目的是部分地削減美國所能發揮的作用。

柏林自由大學政治學者曼霍爾德（Günther Maihold）認為，金磚國家的擴充計劃在集團內部也頗有爭議；印度、巴西和南非等國並不想與新成員國分享現有的影響力，更不希望新成員加入後帶來更多的新問題。因此，這3國對擴編興趣不大。

曼霍爾德說：如果每個成員國都拉自己的盟友加盟，就會加劇集團內部的分化和對抗，因此，擴編問題是一個非常敏感的話題。

南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）今年4月曾表示，各方應首先討論和制定新成員國入盟的標準；曼霍爾德認為，屆時可能會有一些國家成為金磚+（BRICS plus）成員，但他們將不能享有和原有成員相同的權利和表達途徑。

金磚峰會登場，巴西總統主張納新成員採用共同貨幣

巴西總統魯拉今天參加在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會的第一天活動，主張集團納入新成員以及採用共同貨幣。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，峰會於22至24日於南非大城約翰尼斯堡舉辦。

除巴西總統外，南非總統拉瑪佛沙和中國國家主席習近平、印度總理莫迪也出席會議。俄羅斯總統普亭以遠端方式參與。

魯拉今天與非洲國會代表會面表示，巴西與非洲的貿易流量僅占巴西對外貿易的3.5％，非洲擁有巨大的成長機會和潛力，巴西與非洲國家之間的商業關係有待加強。

魯拉、拉瑪佛沙和莫迪還出席金磚國家工商論壇，習近平和普亭沒有出席，但派代表參加活動。巴西前總統、現任金磚國家新開發銀行行長羅賽芙（Dilma Rousseff）也出席論壇。

魯拉在每週的現場直播節目「與總統對話」中表示，金磚國家不能是一個「封閉俱樂部」，他贊成其他國家加入金磚國家，但新成員必須有一定的「承諾」。

魯拉指出，阿根廷加入金磚國家非常重要，巴西在制定工業發展政策時，不能忘記阿根廷也需要共同成長。

魯拉還談到加強金磚國家新開發銀行的必要性，以確保為集團提供更好的信貸條件。