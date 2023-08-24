2024美國大選觀察：為什麼對川普來說，壞消息反而是好消息？
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在川普勢力範圍內的人甚至認為這對他們來說可能是一個積極因素，這頗為令人驚嘆。驚嘆，但在這個正反顛倒的世界裡，又算不上十分意外。那些強勢的初選民調數據和湧進來的競選捐款表明，儘管他面臨法律問題，甚或是正因為如此，共和黨選民更加喜歡川普了。
這一個美國大選週期已然亂七八糟。常理下通常是負面的消息，現在卻成了正面影響——至少兩個主要參選人和他們的支持率是這樣的。
對唐納・川普（Donald Trump）的刑事指控案件數量不斷累積——但是他在共和黨初選中的民意支持率和競選資金也一樣飆升。這位前總統正逆地而起。現任總統喬・拜登（Joe Biden）面對的問題卻是相反——他似乎飛不起來。無論這個國家當前的表現多麼出色，他在民調中的支持率都升不上去。
拜登掌管下的經濟受到全世界幾乎所有國家羨慕。通膨率在下降（3%的數字不到歐盟或英國的一半），失業率也低（3.5%），對衰退的擔憂也在減輕。美國人仍然受制於較高的利率和高於新冠疫情前的價格水平，但是總統在今年夏天周遊美國各地，提醒人們他議程中的關鍵部分——《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）和《晶片法案》（CHIPS Act）——已經為美國經濟注入了數萬億美元的政府資金。
然而，拜登似乎並未因經濟復甦而得到太多讚許。《路透社》最近一項民意調查顯示，54%的美國人不滿意拜登的工作——這實際上比三月份更差了幾個百分點，而當時經濟衰退的可能性更大，通膨率也更高。比起他2021年就任時的32%，這要差得更多。經濟好轉了，他的民意數據卻下滑。好消息並非好消息。
一部分的問題在於，拜登很多大規模支出計劃仍然在批核階段。我訪問過的政府官員表示，他們希望隨著資金在全國各地的項目中分發，政治規則將恢復正常，人們會開始看到總統工作的成果，並因此給予回報。這就是為什麼白宮將他的計劃稱為「拜登經濟學（Bidenomics）」。但這當中也存在風險。如果通膨回升，經濟衰退跡象重現，那麼共和黨人將得到一個唾手可得的負面競選廣告口號。
與此同時，川普面臨的情況則相反——壞消息並非壞消息。
「如果選民要面對的問題是川普應該進監獄還是進白宮，川普就贏了。」這是川普在喬治亞州被指控干預2020年選舉的當晚，我從他一個關聯人那裡收到的短信。
通常情況下，可能坐牢對於總統候選人來說不會是什麼好消息，但是這個關聯人卻有這樣一種違反直覺的思路：「我以這個做賣點，能夠比說『拜登很差勁，不值得連任』容易得多。」需要明確的一點是，這和說「他是無辜的」是兩回事。
在川普勢力範圍內的人甚至認為這對他們來說可能是一個積極因素，這頗為令人驚嘆。驚嘆，但在這個正反顛倒的世界裡，又算不上十分意外。那些強勢的初選民調數據和湧進來的競選捐款表明，儘管他面臨法律問題，甚或是正因為如此，共和黨選民更加喜歡川普了。
川普的競選團隊押下賭注，希望美國關鍵選區的選民，比如賓夕法尼亞州的費城郊區和威斯康辛州的密爾沃基等，會對將一位美國前總統送進監獄的主意反感到一個程度，令他們投票選舉川普重返白宮。這可能是出於一種讓他能擺脫法律困境的希望。
但現在為時尚早，未知選民到2024年11月時是否真的會這樣看待此事。
最近對全體選民的民意調查顯示，大多數美國人認為川普的確犯了罪。大多數人也表示不會投票給他。
「我認為他的團隊認識到他現在所面臨的危險，但他們想要掌控共和黨，」曾在川普任總統期間擔任其公關顧問的安東尼・斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）說。
「因此，他們會讓他盡可能長時間地處在競選過程中，但我認為他最終會在法律和家庭壓力共同作用下退出。」
這並不意味著他們對喬・拜登感到滿意——他們並不滿意。即使民主黨人也在質疑他是否年紀太老，不適合爭取連任。
有一件事是確定的，就是這場競選將會繼續非同尋常。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
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目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
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