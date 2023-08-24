2023/08/24,
美加

2024美國大選觀察：為什麼對川普來說，壞消息反而是好消息？

2024美國大選觀察：為什麼對川普來說，壞消息反而是好消息？

我們想讓你知道的是

在川普勢力範圍內的人甚至認為這對他們來說可能是一個積極因素，這頗為令人驚嘆。驚嘆，但在這個正反顛倒的世界裡，又算不上十分意外。那些強勢的初選民調數據和湧進來的競選捐款表明，儘管他面臨法律問題，甚或是正因為如此，共和黨選民更加喜歡川普了。

Donald Trump raises fist

Photo Credit: Reuters / BBC News

這一個美國大選週期已然亂七八糟。常理下通常是負面的消息，現在卻成了正面影響——至少兩個主要參選人和他們的支持率是這樣的。

對唐納・川普（Donald Trump）的刑事指控案件數量不斷累積——但是他在共和黨初選中的民意支持率和競選資金也一樣飆升。這位前總統正逆地而起。現任總統喬・拜登（Joe Biden）面對的問題卻是相反——他似乎飛不起來。無論這個國家當前的表現多麼出色，他在民調中的支持率都升不上去。

拜登掌管下的經濟受到全世界幾乎所有國家羨慕。通膨率在下降（3%的數字不到歐盟或英國的一半），失業率也低（3.5%），對衰退的擔憂也在減輕。美國人仍然受制於較高的利率和高於新冠疫情前的價格水平，但是總統在今年夏天周遊美國各地，提醒人們他議程中的關鍵部分——《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）和《晶片法案》（CHIPS Act）——已經為美國經濟注入了數萬億美元的政府資金。

然而，拜登似乎並未因經濟復甦而得到太多讚許。《路透社》最近一項民意調查顯示，54%的美國人不滿意拜登的工作——這實際上比三月份更差了幾個百分點，而當時經濟衰退的可能性更大，通膨率也更高。比起他2021年就任時的32%，這要差得更多。經濟好轉了，他的民意數據卻下滑。好消息並非好消息。

一部分的問題在於，拜登很多大規模支出計劃仍然在批核階段。我訪問過的政府官員表示，他們希望隨著資金在全國各地的項目中分發，政治規則將恢復正常，人們會開始看到總統工作的成果，並因此給予回報。這就是為什麼白宮將他的計劃稱為「拜登經濟學（Bidenomics）」。但這當中也存在風險。如果通膨回升，經濟衰退跡象重現，那麼共和黨人將得到一個唾手可得的負面競選廣告口號。

Biden in front of sign that reads: Bidenomics

Photo Credit: EPA / BBC News

與此同時，川普面臨的情況則相反——壞消息並非壞消息。

「如果選民要面對的問題是川普應該進監獄還是進白宮，川普就贏了。」這是川普在喬治亞州被指控干預2020年選舉的當晚，我從他一個關聯人那裡收到的短信。

通常情況下，可能坐牢對於總統候選人來說不會是什麼好消息，但是這個關聯人卻有這樣一種違反直覺的思路：「我以這個做賣點，能夠比說『拜登很差勁，不值得連任』容易得多。」需要明確的一點是，這和說「他是無辜的」是兩回事。

在川普勢力範圍內的人甚至認為這對他們來說可能是一個積極因素，這頗為令人驚嘆。驚嘆，但在這個正反顛倒的世界裡，又算不上十分意外。那些強勢的初選民調數據和湧進來的競選捐款表明，儘管他面臨法律問題，甚或是正因為如此，共和黨選民更加喜歡川普了。

川普的競選團隊押下賭注，希望美國關鍵選區的選民，比如賓夕法尼亞州的費城郊區和威斯康辛州的密爾沃基等，會對將一位美國前總統送進監獄的主意反感到一個程度，令他們投票選舉川普重返白宮。這可能是出於一種讓他能擺脫法律困境的希望。

但現在為時尚早，未知選民到2024年11月時是否真的會這樣看待此事。

最近對全體選民的民意調查顯示，大多數美國人認為川普的確犯了罪。大多數人也表示不會投票給他。

「我認為他的團隊認識到他現在所面臨的危險，但他們想要掌控共和黨，」曾在川普任總統期間擔任其公關顧問的安東尼・斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）說。

「因此，他們會讓他盡可能長時間地處在競選過程中，但我認為他最終會在法律和家庭壓力共同作用下退出。」

這並不意味著他們對喬・拜登感到滿意——他們並不滿意。即使民主黨人也在質疑他是否年紀太老，不適合爭取連任。

有一件事是確定的，就是這場競選將會繼續非同尋常。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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