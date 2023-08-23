日本最快24日排放核處理水，福島漁民質疑違反承諾，超市老闆憂再陷生存戰
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對於「核處理水」將排放入海，在福島縣新地町從事50多年捕魚工作的小野春雄氣憤地表示，「我們明明不接受，（政府還要排放入海）很奇怪」，之前的理解是經過討論且獲漁民接受後才會排放入海。小野說：「福島縣的漁業從業人員沒有一個人同意，大家都反對，一個國家的首相為何要違背承諾？」
日本最快24日排放核處理水，福島漁民質疑違反承諾
（中央社）日本政府22日決定最快8月24日將存放在福島第一核電廠腹地「核處理水」排放入海，引發民間團體聚集首相官邸前抗議，福島縣漁民甚至質疑首相岸田文雄違反承諾。
日本《共同社》報導，主辦首相官邸前抗議活動的「告別核電站1000萬人行動執行委員會」表示，22日約230人參加集會。抗議民眾冒雨舉起「勿將汙染水排放入海」等布條及標語，並重複「不允許倉促行動」等口號。
參加抗議活動的千葉縣居民表示，明明許多民眾和東北漁業人士都反對，無法接受政府要強行實施。
首相岸田文雄21日在官邸會見日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信等人，盼望漁業相關從業人士理解「核處理水」排放入海。坂本雅信表示，加深理解排放入海的科學安全，但並未改變反對排放「核處理水」入海的立場。
而坂本雅信22日透過聲明表示，「強烈要求政府確實履行（國家承擔全部責任的）承諾」。
另外，東北漁民及漁業界領袖也對日本政府決定表達不滿。《時事通信社》報導，宮城縣漁業協同組合（類似漁業合作社）組合長寺澤春彥22日不滿表示，「鮑魚、扇貝等價格下滑已經造成實質損害。」
TVU福島電視台報導，對於「核處理水」將排放入海，在福島縣新地町從事50多年捕魚工作的小野春雄氣憤地表示，「我們明明不接受，（政府還要排放入海）很奇怪」，之前的理解是經過討論且獲漁民接受後才會排放入海。
小野說：「福島縣的漁業從業人員沒有一個人同意，大家都反對，一個國家的首相為何要違背承諾？」
日本政府跟東京電力2015年曾承諾漁民，未獲相關人士理解不會進行任何處置，因此小野相當氣憤，並說最擔心的是魚賣不出去。
日本部分在野黨也表達反對立場。《時事通信社》報導，共產黨委員長（黨主席）志位和夫22日在社群媒體X（原稱推特）上發文表示，考慮到全漁聯的反對立場，要求政府撤回排放「核處理水」方針。
社民黨主席福島瑞穗也表示，「絕不容許在『大家的海』意圖性且政治性擴散放射性物質的行為」。
執政黨自民黨幹事長茂木敏充則力挺政府決定，認為是「適當的判斷」。
核處理水最快24日排入海，福島超市老闆再陷生存戰
繼承父業的福島超市老闆中島孝表示，2011年311大地震過後，他們歷經漫長的努力，才讓對於輻射謹慎以待的消費者回籠，再度購買福島核電廠附近海域捕撈的海鮮。
如今，隨核處理水即將排入太平洋，他擔心一切努力恐將通通歸零。
《路透社》報導，67歲的中島說：「這件事千萬不能成真。」他在超市後方廚房熟練地切著生海鯛與竹筴魚，把一片片的薄生魚片擺在盤子上，準備販售給超市顧客。他經營的超市位於福島縣相馬市，在受災的東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠以北僅45公里。
中島說：「如果以大量海水稀釋，自然會稀釋到足以被認為安全的程度。問題是，核處理水至少要持續排放30年。」
日本22日表示，最快將於8月24日開始排放超過100萬噸核處理水。日方排放計畫雖獲聯合國國際原子能總署（IAEA）認定為安全，但仍令在地漁業及鄰近國家備感擔憂，尤其是中國。
日本政府表示，核處理水已利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，稀釋後的氚含量將遠低於國際間認可的標準。
中島回憶起他在福島核災發生後數個月裡的沮喪感，那場核災釋放的輻射物質擴散到數百公里外的大氣。許多消費者紛紛避買維繫當地社區生計的在地農漁產品，讓他一度懷疑是否該繼續販售這些產品。
他說：「我當時頓失信心。」
多年來，隨著食安檢測結果顯示，食品中輻射含量從超標逐步回歸到未檢出，消費者這才慢慢回籠。
然而，由於未知因素眾多，中島還主導一個組織，控告日本政府和東電並要求賠償。他說，排放核處理水的日子恐將代表新一輪生存戰的開始。
中島說：「未來30多年將這些核處理水全都排海會產生什麼後果，目前尚未對此進行過科學研究。」他又說，他可能會採取新的法律行動阻擋這項計畫。
他說：「排放核處理水極不科學，肯定會重挫魚類銷售量。」
由於排放核處理水可能導致銷量降低，為了協助漁業因應可能的聲譽受損情況，日本政府已設立總額800億日圓的基金，協助開發新的銷售管道並將過多的魚冷凍起來，直到需求復甦再拿出來銷售，並提供其他應對措施。
中島認為，對今日的漁民還有未來的漁民而言，這樣的風險都很高。
他說：「如果我們持續漠不關心，不採取行動且視而不見，我們無可避免將淪為遭後代子孫譴責的對象。如果我們要避免那樣的處境，那麼有一天我們將不得不起身而戰。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。