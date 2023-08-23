日本最快24日排放核處理水，福島漁民質疑違反承諾，超市老闆憂再陷生存戰

日本最快24日排放核處理水，福島漁民質疑違反承諾

（中央社）日本政府22日決定最快8月24日將存放在福島第一核電廠腹地「核處理水」排放入海，引發民間團體聚集首相官邸前抗議，福島縣漁民甚至質疑首相岸田文雄違反承諾。

日本《共同社》報導，主辦首相官邸前抗議活動的「告別核電站1000萬人行動執行委員會」表示，22日約230人參加集會。抗議民眾冒雨舉起「勿將汙染水排放入海」等布條及標語，並重複「不允許倉促行動」等口號。

參加抗議活動的千葉縣居民表示，明明許多民眾和東北漁業人士都反對，無法接受政府要強行實施。

首相岸田文雄21日在官邸會見日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信等人，盼望漁業相關從業人士理解「核處理水」排放入海。坂本雅信表示，加深理解排放入海的科學安全，但並未改變反對排放「核處理水」入海的立場。

而坂本雅信22日透過聲明表示，「強烈要求政府確實履行（國家承擔全部責任的）承諾」。

另外，東北漁民及漁業界領袖也對日本政府決定表達不滿。《時事通信社》報導，宮城縣漁業協同組合（類似漁業合作社）組合長寺澤春彥22日不滿表示，「鮑魚、扇貝等價格下滑已經造成實質損害。」

TVU福島電視台報導，對於「核處理水」將排放入海，在福島縣新地町從事50多年捕魚工作的小野春雄氣憤地表示，「我們明明不接受，（政府還要排放入海）很奇怪」，之前的理解是經過討論且獲漁民接受後才會排放入海。

小野說：「福島縣的漁業從業人員沒有一個人同意，大家都反對，一個國家的首相為何要違背承諾？」

日本政府跟東京電力2015年曾承諾漁民，未獲相關人士理解不會進行任何處置，因此小野相當氣憤，並說最擔心的是魚賣不出去。

日本部分在野黨也表達反對立場。《時事通信社》報導，共產黨委員長（黨主席）志位和夫22日在社群媒體X（原稱推特）上發文表示，考慮到全漁聯的反對立場，要求政府撤回排放「核處理水」方針。

社民黨主席福島瑞穗也表示，「絕不容許在『大家的海』意圖性且政治性擴散放射性物質的行為」。

執政黨自民黨幹事長茂木敏充則力挺政府決定，認為是「適當的判斷」。

核處理水最快24日排入海，福島超市老闆再陷生存戰

繼承父業的福島超市老闆中島孝表示，2011年311大地震過後，他們歷經漫長的努力，才讓對於輻射謹慎以待的消費者回籠，再度購買福島核電廠附近海域捕撈的海鮮。

如今，隨核處理水即將排入太平洋，他擔心一切努力恐將通通歸零。

《路透社》報導，67歲的中島說：「這件事千萬不能成真。」他在超市後方廚房熟練地切著生海鯛與竹筴魚，把一片片的薄生魚片擺在盤子上，準備販售給超市顧客。他經營的超市位於福島縣相馬市，在受災的東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠以北僅45公里。

中島說：「如果以大量海水稀釋，自然會稀釋到足以被認為安全的程度。問題是，核處理水至少要持續排放30年。」

日本22日表示，最快將於8月24日開始排放超過100萬噸核處理水。日方排放計畫雖獲聯合國國際原子能總署（IAEA）認定為安全，但仍令在地漁業及鄰近國家備感擔憂，尤其是中國。

日本政府表示，核處理水已利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，稀釋後的氚含量將遠低於國際間認可的標準。

中島回憶起他在福島核災發生後數個月裡的沮喪感，那場核災釋放的輻射物質擴散到數百公里外的大氣。許多消費者紛紛避買維繫當地社區生計的在地農漁產品，讓他一度懷疑是否該繼續販售這些產品。

他說：「我當時頓失信心。」

多年來，隨著食安檢測結果顯示，食品中輻射含量從超標逐步回歸到未檢出，消費者這才慢慢回籠。

然而，由於未知因素眾多，中島還主導一個組織，控告日本政府和東電並要求賠償。他說，排放核處理水的日子恐將代表新一輪生存戰的開始。

中島說：「未來30多年將這些核處理水全都排海會產生什麼後果，目前尚未對此進行過科學研究。」他又說，他可能會採取新的法律行動阻擋這項計畫。

他說：「排放核處理水極不科學，肯定會重挫魚類銷售量。」

由於排放核處理水可能導致銷量降低，為了協助漁業因應可能的聲譽受損情況，日本政府已設立總額800億日圓的基金，協助開發新的銷售管道並將過多的魚冷凍起來，直到需求復甦再拿出來銷售，並提供其他應對措施。

中島認為，對今日的漁民還有未來的漁民而言，這樣的風險都很高。

他說：「如果我們持續漠不關心，不採取行動且視而不見，我們無可避免將淪為遭後代子孫譴責的對象。如果我們要避免那樣的處境，那麼有一天我們將不得不起身而戰。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航