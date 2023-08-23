俄將戰術核武運至白羅斯，波蘭批破壞北約安全架構，美大使館促公民立即離開白羅斯

美大使館促公民立即離開白羅斯，稱俄羅斯在當地集結軍隊

（中央社）白羅斯與立陶宛之間6個過境點中的其中2個關閉之後，美國駐明斯克大使館21日敦促美國公民切勿前往白羅斯，並要求目前正在白羅斯的公民立即離開。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，大使館還列出白羅斯「協助俄羅斯無端攻擊烏克蘭、俄羅斯在白羅斯集結軍隊、任意執行當地法律、有發生內亂可能性、拘留風險以及大使館協助美國公民居住在白羅斯或前往白羅斯旅行的能力有限」等，稱這些是建議他們不要前往旅遊的原因。

大使館表示，請美國公民考慮透過「與立陶宛和拉脫維亞的其他過境點，或搭乘飛機」離開白羅斯。

大使館又說：「美國公民不得從白羅斯經陸路進入波蘭。」

俄將戰術核武運至白羅斯，波蘭：破壞北約安全架構

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）22日證實，俄羅斯已開始將一些短程核武運往鄰國白羅斯，他稱此舉將改變區域和整個北約的安全架構。

《美聯社》報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）上月表示，俄國在3月宣布這項計畫後，已開始運送部分戰術核武到白羅斯。但美國和北大西洋公約組織（NATO）尚未證實此事。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）譴責俄羅斯發表的言論「危險且魯莽」，但7月又表示北約並未看到俄國的核武態勢有任何改變。

戰術核武是用在戰場上，但和安裝在遠程飛彈上、許多威力更為強大的核彈頭相比，戰術核武的射程較短且為低當量。俄羅斯表示，將持續控制運往白羅斯的物資。

俄羅斯與白羅斯官員表示，這些戰術核彈頭可由白羅斯的蘇愷-25（Su-25）戰機掛載，或安裝在「伊斯坎德」（Iskander）戰術彈道飛彈上。

波蘭總統杜達在與來訪的葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）共同召開的記者會上發表上述評論。

杜達說：「我剛告訴德索沙，有關俄羅斯總統普亭宣布將把該國戰術核武送到白羅斯境內的實施情況。事實上，這個過程正在發生，而我們正眼睜睜地目睹。」

杜達並未透露細節，但稱那正以一種「明顯的方式改變我們所處歐洲地區的安全架構」。

他說：「那正在改變我們鄰近地區的安全架構，也同時改變了北約東翼防線。因此，事實上這正在改變整個聯盟的現況。」

盧卡申科表示，白羅斯讓俄羅斯核武放在境內，是為了抵禦北約成員國波蘭的入侵，但波蘭並未發出這類威脅。波蘭正向鄰國烏克蘭提供軍事、人道主義和政治上的支持，以協助烏克蘭抵禦俄國入侵，並加入國際制裁雙俄的行列。

杜達也對美國國務院最近批准出售96架AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機給波蘭感到欣慰，那將極大化地增強波蘭和北約的國防潛力，也是美國與波蘭間特殊關係的象徵。

德索沙承諾將繼續支持烏克蘭抵禦俄國和該地區其他國家，並表示歐洲東部邊境局勢，對葡國和其鄰國來說同樣重要。

白羅斯總統盧卡申科：若遭侵略，將動用核武應對

白羅斯與北大西洋公約組織成員國的邊境緊張局勢加劇之際，白羅斯總統盧卡申科揚言，一旦遭到外國「侵略」，將不惜動用親密盟邦俄羅斯提供的核武來應對。

美國《有線電視新聞網》報導，明斯克（Minsk）在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中發揮了關鍵作用，莫斯科去年初運用白羅斯領土作為發動侵略的跳板之一，過去1年裡俄國與白羅斯的聯合軍演也引發白羅斯軍隊可能參戰的疑慮。

俄國總統普亭6月時宣稱，已在白羅斯部署用於「威懾」的「戰術核武」 。

盧卡申科接受國營《白羅斯通訊社》（BelTA）專訪時聲稱，除非烏克蘭人越過邊界，否則白羅斯「永遠不會參與這場戰爭」。但他也說，「我們將繼續幫助俄羅斯，他們是我們的盟友。」

他還警告，一旦受到特別是來自波蘭、立陶宛和拉脫維亞等北約鄰國的挑釁時，明斯克將「立即以我們擁有的一切進行回應」，其中包括核武。

盧卡申科強調，若白羅斯遭受攻擊，「我們不會有耽擱或等待等諸如此類情況，我們將動用全部武器來進行威懾。」

「把核武放在這裡不是為了嚇唬誰。核武具有強大嚇阻作用，但這些都是戰術核武，而非戰略核武。這就是為什麼一旦對我們發動侵略，我們就會立即使用它們。」

盧卡申科也警告，儘管俄羅斯對烏克蘭和平談判抱持開放態度，但莫斯科「絕對不會歸還（2014年從烏克蘭併吞的）克里米亞（Crimea）」。

他說，烏克蘭人「受到美國人的壓力」，暫時無意談判，並稱談判「必須在沒有預設條件的情況下」展開。他也指出，任何烏克蘭和平談判都應該把白羅斯考量進去，因為「我們在那裡也有相關利益，我們的立場應該被聽到。」

目前尚不清楚俄國運送了多少核武到白羅斯，美國和西方官員也未公開證實已有核武進行轉移。不過美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）高階官員表示，他們「沒有理由懷疑」普亭的說法。

上月，國防情報局高階官員曾透露，他們不認為盧卡申科對俄國提供的核武擁有控制權，這些武器最可能完全由莫斯科掌控。

盧卡申科發布上述言論之際，歐洲安全形勢變得越來越不穩定。白羅斯的北方鄰國對俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的存在引以為憂。該組織稍早在俄羅斯發動短暫兵變後，目前駐紮白羅斯境內。