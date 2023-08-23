川普確定缺席、共和黨首場總統辯論將登場，8名候選人對中國、台灣立場一次看

美國共和黨將在當地時間23日（台灣時間24日）展開第一場總統初選辯論，8名符合資格的候選人將在威斯康辛州第一大城密爾瓦基同台辯論。美國前國安顧問波頓（John Bolton）於辯論前投書媒體，表示中國問題應成為辯論的主要話題，候選人應說明他們將如何因應中國對台的急迫威脅，不過民調領先的候選人，前總統川普（Donald Trump）已經表明他不會參與辯論。

美國共和黨第一場黨內初選辯論將於美東時間23日晚上9點（台灣時間24日早上9點）展開，這場辯論將由福斯新聞台（Fox News Channel）資深政治主播拜爾（Bret Baier）和另一名主持人麥卡勒姆（Martha MacCallum）主持，並於福斯新聞、福斯財經以及Rumble影音平台轉播，地點選在美國著名的搖擺州威斯康辛，共和黨也將於明年在此舉行全國代表大會。

根據《CNN》報導，共和黨全國委員會共有8位候選人符合辯論資格，分別是美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、美國前副總統彭斯（Mike Pence）、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）、北達科他州長柏根（Doug Burgum）、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）與前阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）。

BREAKING NEWS: Lineup order revealed for first Republican debatehttps://t.co/8gDkXsB1iO — Fox News (@FoxNews) August 22, 2023

前總統川普雖然民調遙遙領先，但他已證實自己將不會參加接下來的幾場辯論。川普在其社群媒體網站「Truth Social」上表示「民眾知道我是誰， 也知道我的總統任期是多麼成功」、「因此我不會參加辯論。」川普日前也透露，他可能會透過其他方式「參與」辯論，包括可能坐在觀眾席、在自己的社群平台即時評論、或於同時間舉行造勢大會等。

川普不按牌理出牌的行蹤獲取不少目光，但 今年4月訪台的美國前國安顧問波頓就投書《美國郵報》（New York Post），表示民眾應該將重點放在候選人的政策上，他也點出幾個重要的美國國安問題，其中包括「本世紀以來西方最大的威脅——中國」。

波頓指出，儘管美國與盟友面對無數的國際威脅，但他認為最重要、立即的考驗仍在台灣與烏克蘭，他寫道，「總統候選人應該被問到，他們將如何回應無端的侵略，例如俄羅斯入侵烏克蘭和中國對台灣迫在眉睫的威脅」。

波頓表示，俄羅斯的好戰行逕不僅威脅烏克蘭，也威脅到鄰近的北約成員國，這些成員國對此表示嚴重關切；而北京當局也正密切關注美國在烏克蘭問題上展現的弱點，這將在未來削弱台灣抵抗入侵或封鎖的能力。

波頓直言，「候選人應該被問到，他們將如何應對本世紀構成西方生存威脅的中國。我們需要在有關美國戰略的辯論中提出強有力的質疑，並且有足夠的空間提出大膽的建議。」他認為美國正置身於一場中俄為軸的全球抗衡中，輸贏攸關全球、而不僅於區域，他更稱「不願面對這些殘酷現實的候選人，不會（在選舉結果中）取得好成績」。

Key national-security questions for GOP candidates at the first debate https://t.co/IH14y8eUHx pic.twitter.com/NfsXUdXnpS — NY Post Opinion (@NYPostOpinion) August 22, 2023

波頓不是唯一一個建議台海議題應出現在共和黨總統辯論的人。

美國眾議院中國問題委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）近日投書《華爾街日報》（Wall Street Journal），雖然外界關注前總統川普永無止盡的起訴案，但他認為美國需要就中國政策進行真正的、實質性的總統辯論。

「無論過去還是現在，美國最大的地緣政治威脅是中國共產黨。」蓋拉格列舉中國對西方展開的新冷戰行為，包括中國在南海進行系統性的軍事化、中國竊取數千億美元的美國知識財產權和商業機密，還包括中國可能對台發動規模史無前例的戰爭。蓋拉格認為候選人應該就是否禁止TikTok、如何確保美國資金不流向遭美國制裁的中國企業、以及候選人應採取哪些措施，阻止中國國家主席習近平入侵台灣？

Our greatest geopolitical threat is the CCP. Yet how we combat this threat has received little attention as a campaign issue.



As candidates come to WI for the first debate, Mike outlines issues they should address to pass the commander-in-chief test. https://t.co/TaF8KMREPg — Mike Gallagher (@MikeforWI) August 22, 2023

《華盛頓郵報》（The Washington Post）編輯檯也認為辯論上候選人應談及中國與台海問題，包括「如果中國入侵，是否會帶領美國參戰保衛台灣？」、「候選人是否支持台獨？」、「候選人是否願意嘗試與中國和俄羅斯進行控制核武談判嗎？」等問題。

Here is a list of questions the moderators could ask, if they want to have a discussion of the nation’s real challenges and opportunities, the Editorial Board writes: https://t.co/mhyjvlAQQI — Washington Post Opinions (@PostOpinions) August 22, 2023

8名候選人對中立場？

依照美國CBS和民調機構「輿觀」（YouGov）8月20日公布的最新民調，8名候選人的支持率排序如下：（川普民調仍為第一，支持率為62%）

佛州州長迪尚特（支持率16%）：擔任州長期間立法禁止州立大學使用TikTok、並限制中國公民在美國購買農業用地以及軍事基地附近土地。他稱台灣是美國的強大盟友，作為半導體關鍵供應者具有重要戰略利益；若要防止台海發生衝突，關鍵在於提升威懾力。

Photo Credit: GettyImages 美國佛州州長迪尚特。

企業家拉馬斯瓦米（支持率7%）：讓台灣每個家庭都擁有一支AR-15步槍，訓練台灣人如何使用；承諾美國保衛台灣免受中國入侵，直到2028年美國在半導體領域徹底自主。

Photo Credit: GettyImages 美國企業家拉馬斯瓦米屢次發表驚人對台立場，不過他在共和黨的民調急起直追，一些民調中已經名列第三。

美國前副總統彭斯（支持率5%）：從各面向貫徹他對中鷹派的立場，包括限制中國企業購買美國土地、禁止抖音、加強與盟友的貿易關係、擴大美國核武能力，同意美國必須幫助烏克蘭擊退俄羅斯以威嚇中國。

Photo Credit: 中央社 美國前副總統彭斯。

南卡羅來納州聯邦參議員史考特（支持率3%）：稱美國正在與中國進行新冷戰，中國是美國安全的最大威脅；鼓勵美國企業從中國回流，但不主張禁止抖音。

Photo Credit: GettyImages 南史考特也是參議院銀行委員會的資深議員，外傳共和黨鷹派對他淡化限制中國的美中貿易新規不滿。

前美國駐聯合國大使海利（支持率2%）：批評川普專注於美中貿易關係，但對中國其他威脅做得太少，她警告中國是「正在準備戰爭的敵人」，呼籲對美國應該增強軍事力量和能源自主，以預防中國發動戰爭。

Photo Credit: GettyImages 前美國駐聯合國大使海利，是共和黨唯一的女性總統候選人。

前紐澤西州州長克里斯蒂（支持率2%）：批評川普對中國和北韓過於軟弱，自稱是最抗中的共和黨候選人；認為美國必須支持烏克蘭，以阻止中國入侵台灣。

Photo Credit: GettyImages 克里斯蒂受訪時表示，會盡其所能避免台海戰爭，但如果無法避免，會以美軍對抗中國保衛台灣。

北達科他州長柏根（支持率1%）：稱美國與中國正處於冷戰之中，承諾會帶領美國贏得經濟勝利；任內州議會通過共同決議案挺台參與國際組織。

Photo Credit: GettyImages 柏根主張放鬆對中管制來強化美國經濟。

前阿肯色州州長賀勤森（支持率1%）：願意持續與中國維持貿易夥伴關係，但決心不讓台灣成為中國擴張的受害者。

Photo Credit: GettyImages 與共和黨其他候選人不同，賀勤森認為美國與中國的貿易關係可以維持。

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核稿編輯：邱宜君