美媒：反中情緒抬頭，美多州限制中國經濟聯繫，議員祭新招限制中資取得美國土地所有權

紐時：反中情緒抬頭，美多州限制中國經濟聯繫

（中央社）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）即將訪問中國進行「建設性討論」；但包括佛羅里達州及德州等近24州提出限制中國公民交易法令，反中情緒抬頭，專家認為這些措施將令美中關係更複雜，並可能招致報復。

美國商務部22日發布聲明，雷蒙多將在27至30日前往北京、上海與中國高階官員及美國商界領袖會晤，雷蒙多期待就美中商業關係、美國企業面臨挑戰與潛在合作領域等議題進行建設性討論。

《紐約時報》22日報導，就在華盛頓試圖重啟與中國的緊張關係之際，美國各州走向反中情緒，制定或頒布旨在切斷與北京經濟聯繫的規定。

包括佛羅里達州、德州、猶他州和南達科他州在內的近24個以右翼為主的州提出或頒布限制中國人購買土地、建築和房屋的立法。其中一些法律可能會比聯邦層面的法律更加苛刻。

凱易律師事務所（Kirkland & Ellis）專注於國際貿易和國家安全問題的律師曼古索（Mario Mancuso）說：「我們在各州看到的這種轉變是相對較新的，它正在增強。」

自2021年以來，各州一直緊縮限制措施。此前，一家生產動物飼料主要成分的中資在北達科他州建造一座玉米加工廠的計畫遭到強烈反對，美國空軍今年以該工廠靠近美國軍事基地為由，表示中國的參與對國家安全構成威脅，當地官員因此取消了該項目。

德州議員也曾提議擴大2021年頒布的一項禁令，禁止由與中國有直接關係的投資者出資開發基礎設施項目，並禁止中國公民和公司購買土地、房屋或任何其他房地產。

南達科他州長諾姆（Kristi Noem）也一直在推動立法，審核和調查外國投資者購買、租賃和轉讓農業用地的情況。

另美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）今年5月簽署法案，禁止中國公司或公民購買或投資，距離軍事基地和煉油廠、液化天然氣碼頭及發電廠等關鍵基礎設施一定範圍內的房產。

但佛羅里達州這一針對中國施加特殊限制的法案，目前在聯邦法院受到質疑。專家們憂心這些措施可能會使美中關係複雜化，並可能招致報復。

前財政部官員路德維格森（J. Philip Ludvigson）說：「你可能想對中國採取強硬態度，但如果你沒有真正考慮到可能的二階和三階效應，你最終可能會損害州收入和房地產市場，同時也無法實際解決國家安全問題。」

國際貨幣基金組織（IMF）中國部前負責人普拉薩（Eswar Prasad）說：「北京官員對美國國家和州層面對中國投資抱有敵意感到非常擔憂，認為這是反中情緒上升的又一個跡象。」除了聯邦政府限制對中投資，中國政府尤其擔心州級限制也將激增。

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限制北京影響力，美國多州議會推動禁中資置產

（中央社）《華盛頓郵報》報導，美國朝野兩黨正共同努力限制中國的影響力。在華府，白宮和國會議員尋求限制TikTok等中資企業；各州議員則祭出新招，限制中資取得美國的土地所有權。

根據華郵針對倡議團體「美國亞太裔正義組織」（Asian Pacific American Justice）彙整的數據所做分析，美國33州議會議員今年以來已提出81項法案，要禁止中國政府、部分總部位於中國的企業和許多中國公民購買鄰近軍事基地的農業用地或房地產，其中十幾項法案如今已在阿拉巴馬州、愛達荷州和維吉尼亞州等地通過成為法律。

雖然多數法案都是在共和黨主導的州立法機構通過，不過部分法案獲得兩黨支持，發起者宣稱他們是在對付國安威脅。支持這類法案的人士表示，中國政府可能會在軍事基地附近購買的土地發起情蒐行動，而且如果敵對外國實體取得太多農業用地，恐威脅美國糧食供給。

但亞裔美國人倡議團體和部分立法人員都已提出警告，稱這類新法案超出了國安考量，在仇恨犯罪攀升的時期，恐助長對美籍華人的歧視，也令人想起過去他們被公然禁止擁有房產和土地的時期。

前德州共和黨籍州眾議員黃朱慧愛（Martha Wong）說：「這樣的無知導致人們認為，因為你是華人，你就是中國政府的一部分。」

中國大使館也譴責這類立法行動。

中國大使館在致華郵的聲明中指出：「中國和美國之間的商業互動對雙方都有利。將貿易和投資政治化違背了市場經濟原則，也削弱了民眾對美國市場的信心。這樣的限制也有可能助長美國的亞裔仇恨情結和種族歧視，悖離美國價值觀。」

雖然這類法案多半也禁止與其他「外國敵對勢力」有關的土地所有權，包括俄羅斯、伊朗和北韓，然而立法者的言論卻幾乎全都聚焦於中國，有些州的作為甚至超越了鎖定政府實體。佛羅里達州一項法律就限制持有非觀光簽證的中國公民才能購買土地。

這類立法行動在過去2年呈激增趨勢，先前各州立法人員總共提出不到30項此類法案，其中只有2個法案成為法律。今年2月，中國間諜氣球飛越美國，遭美國空軍擊落，人們的擔憂與日俱增，這些法案又再度受到關注。

批評人士指出，美國日益增長的反亞裔情緒也助長了這類行動，這點可從仇恨犯罪行為增加一事證明。仇恨犯罪在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間特別嚴重。

高齡84歲的黃朱慧愛作證反對德州幾項相關法案，她描述自己兒時在家人所開設雜貨店的儲藏室居住多年，因為沒有人願意租售房子給他的華裔美籍父親。她說：「我們不想倒退到我父親面臨那種歧視的時代。」