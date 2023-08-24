台裔記者魏貝珊探尋台菜與認同，新書《台灣製造》向世界訴說島國故事
我們想讓你知道的是
對於台灣料理是否為中國料理分支的質疑，魏貝珊反問：「新加坡料理是中國料理的分支嗎？」她表示，台灣是民主政體，不屬於中華人民共和國。反之，「中國料理是台灣的一部分」，此外還有日本和西方的影響。
（中央社）台灣料理和認同緊密連結，《台灣製造》作者魏貝珊在台菜食譜書中呈現島國獨特的飲食歷史。她告訴《中央社》，越來越多台灣人尋找並強調自身文化，她覺得有責任向世界傳達台灣的故事。
飲食是人類學，更是通往歷史、記憶、文化和國族認同的大門，這在台裔獨立記者魏貝珊（Clarissa Wei）英文著作《台灣製造：島國的食譜與故事》（Made in Taiwan：Recipes and Stories from the Island Nation，暫譯）中展露無遺。
這本將由美國前5大出版社S&S於9月推出的新書，不僅搜羅早餐、熱炒、家常、台南菜、夜市等類別的道地台菜食譜，更從飲食剖析島國的文化與歷史，以及形塑中的台灣認同。
洛杉磯出生長大的魏貝珊19日接受《中央社》專訪，表示經一年半的研究與資料蒐集，她發現「台灣料理獨一無二，並非中國料理分支，而是反映我們是歷史與多元民族」。
兒時，魏貝珊父母每年會帶她回台南探親，府城小吃養成對美食的渴望。就學期間她認識不同背景的移民，逐漸對背後的飲食文化產生興趣，也開始幫當地媒體撰寫亞洲餐廳報導。
2018年她搬到香港，為《南華早報》拍攝中國料理紀錄片，沒想到這段經驗帶給她沈重回憶，也成了人生轉捩點。
「2019年反送中的民主抗議運動席捲，令我印象深刻，不禁想若台灣沒有保留這些故事和食譜，會不會和香港一樣很快失去文化？」
接著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，她和丈夫決定回台定居至今。「一回到台灣，我就知道想寫一本關於台灣料理的書，這樣的迫切感主要源於香港經歷。」
對於台灣料理是否為中國料理分支的質疑，魏貝珊反問：「新加坡料理是中國料理的分支嗎？」
她告訴《中央社》，台灣是民主政體，不屬於中華人民共和國。反之，「中國料理是台灣的一部分」，此外還有日本和西方的影響。
魏貝珊指出，製造米酒、醋等調味料的方式大多源於日據時代，北部醬油的作法也類似日本。「整體來說，台菜調味反而更接近日本，而非中國，卻沒人說台菜是日本料理的分支。」
料理的定位與認同議題緊密連結，透過台菜能更了解島嶼複雜的歷史。「對我而言，美而美漢堡很台啊，跟別的國家都不一樣」，美而美80年代的發展與美國影響也被記錄在書中。
她告訴記者，台灣土魠魚和虱目魚養殖都與荷蘭殖民有關；台灣牛肉麵也是中國各省料理匯聚而成，與四川或蘭州牛肉麵完全不同，所謂「外省菜」已經演變，形成獨特風貌。
書中除食譜外，也穿插許多歷史淵源，並請歷史學者協助校正。魏貝珊說：「我想透過書向世界訴說台灣故事，傳達台灣和中國料理文化的不同，以及台灣和中國的差異。」
即使知道可能引發議論，書名仍強調「島國」一詞。魏貝珊告訴記者，「我只是陳述事實，並在書中盡可能解釋複雜的政治局勢」，出版方也很支持。
然而用詞仍讓玻璃心碎，難逃親中共網友出征的命運。魏貝珊無奈表示，書尚未正式出版，就已有幾個一星評論，說「不尊重中國」、「台灣和中國講一樣語言」、「台灣不是國家」。
之前每次有關台灣菜或台灣認同的報導，也一定會有人批評她沒教育，「語氣高高在上，我覺得很被冒犯」。
相當有個性的魏貝珊特意在書中寫了一段話：「在台灣，我們管好自己的事⋯⋯不像台灣，中國不只管自家的事，每當我們有機會自由訴說自己故事時，很少不遭受對方具影響力且公開展示的惱怒。」她想對那些謾罵者說：「這是我們的故事，和你們無關，也不在乎你們是否會生氣。」
魏貝珊發現，中國對台威脅反而成為凝聚海外台灣人的助力。由於台海局勢頻繁報導，「越來越多台裔青年對自己的根與傳承有興趣，意識也更加清楚。紐約、洛杉磯年輕人開的餐廳很多都強調台灣料理與文化，不像過去廣泛自稱中式料理」。
副總統賴清德日前過境美國，魏貝珊表示，美國人越意識到台灣，就越願意支持台灣，「而現在越來越多人對台灣感興趣，我們要抓住機會」。
她告訴記者，如今海內外年輕世代大多帶著「台灣驕傲」與「責任感」，努力找回島嶼的文化與歷史，「隨著台海危機，人們越來越以身為台灣人為榮，想了解台灣與中國的不同之處」。
與台灣料理專家陳淑娥及台灣團隊的心血結晶《台灣製造》也將在誠品書店上架。魏貝珊說：「台灣是我的家。身為台、美公民，我想用英文幫忙訴說台灣故事。我們不斷遭到威脅，獲得支持的最好方式，便是透過我們的故事，讓世界感同身受。」
台灣民主需要人民和政府共同守護，她認為，與其邀請外國網紅來台拍攝，更重要的是要強調人民，讓世界同理台灣，展示民主價值，也就是島國的多元，最好的方式就是讓民眾說自己的故事，這也是《台灣製造》的初衷。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。