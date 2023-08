台裔記者魏貝珊探尋台菜與認同，新書《台灣製造》向世界訴說島國故事

(中央社)台灣料理和認同緊密連結,《台灣製造》作者魏貝珊在台菜食譜書中呈現島國獨特的飲食歷史。她告訴《中央社》,越來越多台灣人尋找並強調自身文化,她覺得有責任向世界傳達台灣的故事。

飲食是人類學,更是通往歷史、記憶、文化和國族認同的大門,這在台裔獨立記者魏貝珊(Clarissa Wei)英文著作《台灣製造:島國的食譜與故事》(Made in Taiwan:Recipes and Stories from the Island Nation,暫譯)中展露無遺。

這本將由美國前5大出版社S&S於9月推出的新書,不僅搜羅早餐、熱炒、家常、台南菜、夜市等類別的道地台菜食譜,更從飲食剖析島國的文化與歷史,以及形塑中的台灣認同。

洛杉磯出生長大的魏貝珊19日接受《中央社》專訪,表示經一年半的研究與資料蒐集,她發現「台灣料理獨一無二,並非中國料理分支,而是反映我們是歷史與多元民族」。

兒時,魏貝珊父母每年會帶她回台南探親,府城小吃養成對美食的渴望。就學期間她認識不同背景的移民,逐漸對背後的飲食文化產生興趣,也開始幫當地媒體撰寫亞洲餐廳報導。

2018年她搬到香港,為《南華早報》拍攝中國料理紀錄片,沒想到這段經驗帶給她沈重回憶,也成了人生轉捩點。

「2019年反送中的民主抗議運動席捲,令我印象深刻,不禁想若台灣沒有保留這些故事和食譜,會不會和香港一樣很快失去文化?」

接著COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情爆發,她和丈夫決定回台定居至今。「一回到台灣,我就知道想寫一本關於台灣料理的書,這樣的迫切感主要源於香港經歷。」

對於台灣料理是否為中國料理分支的質疑,魏貝珊反問:「新加坡料理是中國料理的分支嗎?」

她告訴《中央社》,台灣是民主政體,不屬於中華人民共和國。反之,「中國料理是台灣的一部分」,此外還有日本和西方的影響。

Photo Credit: 中央社 《台灣製造》有不少篇幅介紹台灣原住民族的飲食文化。作者魏貝珊(右)為學習原住民歷史和料理,特別和台東達魯瑪克部落達瓦娜家園溫秀琴老師(左)同住一個月。(魏貝珊提供)中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年8月21日

魏貝珊指出,製造米酒、醋等調味料的方式大多源於日據時代,北部醬油的作法也類似日本。「整體來說,台菜調味反而更接近日本,而非中國,卻沒人說台菜是日本料理的分支。」

料理的定位與認同議題緊密連結,透過台菜能更了解島嶼複雜的歷史。「對我而言,美而美漢堡很台啊,跟別的國家都不一樣」,美而美80年代的發展與美國影響也被記錄在書中。

她告訴記者,台灣土魠魚和虱目魚養殖都與荷蘭殖民有關;台灣牛肉麵也是中國各省料理匯聚而成,與四川或蘭州牛肉麵完全不同,所謂「外省菜」已經演變,形成獨特風貌。

書中除食譜外,也穿插許多歷史淵源,並請歷史學者協助校正。魏貝珊說:「我想透過書向世界訴說台灣故事,傳達台灣和中國料理文化的不同,以及台灣和中國的差異。」

即使知道可能引發議論,書名仍強調「島國」一詞。魏貝珊告訴記者,「我只是陳述事實,並在書中盡可能解釋複雜的政治局勢」,出版方也很支持。

然而用詞仍讓玻璃心碎,難逃親中共網友出征的命運。魏貝珊無奈表示,書尚未正式出版,就已有幾個一星評論,說「不尊重中國」、「台灣和中國講一樣語言」、「台灣不是國家」。

之前每次有關台灣菜或台灣認同的報導,也一定會有人批評她沒教育,「語氣高高在上,我覺得很被冒犯」。

相當有個性的魏貝珊特意在書中寫了一段話:「在台灣,我們管好自己的事⋯⋯不像台灣,中國不只管自家的事,每當我們有機會自由訴說自己故事時,很少不遭受對方具影響力且公開展示的惱怒。」她想對那些謾罵者說:「這是我們的故事,和你們無關,也不在乎你們是否會生氣。」

作者魏貝珊與團隊的心血結晶《台灣製造》9月即將出版,書中搜羅不同類型的道地台菜食譜,也介紹台灣數百年來的飲食文化和歷史。(魏貝珊提供)中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年8月21日

魏貝珊發現,中國對台威脅反而成為凝聚海外台灣人的助力。由於台海局勢頻繁報導,「越來越多台裔青年對自己的根與傳承有興趣,意識也更加清楚。紐約、洛杉磯年輕人開的餐廳很多都強調台灣料理與文化,不像過去廣泛自稱中式料理」。

副總統賴清德日前過境美國,魏貝珊表示,美國人越意識到台灣,就越願意支持台灣,「而現在越來越多人對台灣感興趣,我們要抓住機會」。

她告訴記者,如今海內外年輕世代大多帶著「台灣驕傲」與「責任感」,努力找回島嶼的文化與歷史,「隨著台海危機,人們越來越以身為台灣人為榮,想了解台灣與中國的不同之處」。

與台灣料理專家陳淑娥及台灣團隊的心血結晶《台灣製造》也將在誠品書店上架。魏貝珊說:「台灣是我的家。身為台、美公民,我想用英文幫忙訴說台灣故事。我們不斷遭到威脅,獲得支持的最好方式,便是透過我們的故事,讓世界感同身受。」

台灣民主需要人民和政府共同守護,她認為,與其邀請外國網紅來台拍攝,更重要的是要強調人民,讓世界同理台灣,展示民主價值,也就是島國的多元,最好的方式就是讓民眾說自己的故事,這也是《台灣製造》的初衷。

