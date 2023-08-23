2023/08/23,
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柬埔寨新總理洪馬內就職，新一屆內閣成員不乏「官二代」權貴子女

柬埔寨新總理洪馬內就職，新一屆內閣成員不乏「官二代」權貴子女
8月21日，洪馬內（左）在金邊國民議會大樓舉行的議會開幕式後行經儀隊。Photo Credit: GettyImages

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外界一開始推測，洪馬內至少在2028年以後才會接任總理，然而掌控柬埔寨近40年的洪森將交棒時間提早5年。外界認為，71歲的洪森可能是出於健康考量才將接班時程往前挪，而新一屆內閣成員也走馬上任，之前給予外界「內閣換新血」的期待，最終名單揭曉卻有許多了無新意的「官二代」。

（中央社）柬埔寨新任總理洪馬內今天（22日）宣誓就職，從父親洪森手中接下大位，延續家族王朝。內閣成員今天一同亮相，其中有不少權貴子女，讓既有的利益輸送網絡獲得鞏固。

柬埔寨國會今天通過對洪馬內（Hun Manet）政府的信任案，總理與全體內閣成員下午宣誓就職。洪馬內是洪森（Hun Sen）的長子，2021年底即由洪森領導的執政黨柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）推舉為「未來總理候選人」。

外界一開始推測，洪馬內至少在2028年以後才會接任總理，然而掌控柬埔寨近40年的洪森將交棒時間提早5年。外界認為，71歲的洪森可能是出於健康考量才將接班時程往前挪，確保權力過渡時期的政治穩定。

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Photo Credit: GettyImages
8月22日，洪馬內（左）在金邊國民議會大廈出席議會時與保鏢交談。

柬埔寨新一屆內閣成員今天走馬上任，即使洪森先前表示，這批成員將大多是年輕人，給予外界「內閣換新血」的期待，但最終名單揭曉有許多了無新意的「官二代」。

舉例來說，洪森的小兒子洪馬尼（Hun Many）擔任銓敘部長，商業部長詹妮莫（Cham Nimul）的父親是前工業部長詹埔賽（Cham Prasidh），沙速卡（Sar Sokha）從父親沙肯（Sar Kheng）手中接下內政部長，狄嘻哈（Tea Seiha）繼承父親狄班（Tea Banh）的國防部長等。

洪馬內欠缺公職歷練，直到今年7月大選才披上戰袍角逐金邊市國會議員，加上對外受訪次數不多，外界對他所知有限。然而憑藉父親的光環，他投入選戰後一路受媒體追捧，成為柬國新興「政治明星」。

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Photo Credit: GettyImages
洪森長子洪馬內（右）與妻子Pich Chanmony於7月1日在金邊參與柬埔寨人民黨的競選活動。

洪馬內今天宣稱，新政府重點將關注民生福利，會堅定不移地維護國家和平與穩定，推動經濟和社會持續發展，提高與改善人民生活水準，保障社會穩定。加強治理和改革，著力打造高效、智慧和清廉公共部門。

先前發話至少要從政到2033年的洪森今天被柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）任命為國王高級顧問委員會主席。根據計畫，洪森明年初將出任參議院議長，並在國王出國期間代理國家元首。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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