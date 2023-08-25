從《山道猴子的一生》看「精緻窮人」：卡費都繳最低應繳金額會怎樣？複利為什麼重要？

文：安娜媽咪的育兒理財路

Hi，我是安娜媽咪，最近有一部爆紅的Youtube影音《山道猴子的一生》，其共有兩部影片，分為上集與下集，其故事內容點出信貸信用問題、感情背叛與不信任、網紅社群媒體時代、朋友間借貸壓力以及物慾虛榮等問題，影片中利用動畫與活生生的對話，清楚寫實地表達出時下現代人常會遇到的問題，推薦大家可以去看看！

這裡，我想從這部《山道猴子的一生》來談以下這四件事情，精緻窮、卡費問題、朋友借貸間的情緒勒索與理財觀。

你是精緻窮人嗎？

現代新名詞「精緻窮」指的是什麼呢？ 所謂的精緻窮就是，口袋沒錢沒關係（月光族、月底吃土），每餐吃好、東西用好（最新的手機、精品等）來藉此提高自己的生活品質，或是藉此，讓自己在網路社群中看起來過得很好，比存錢理財更重要。

在這網路社群媒體稱霸的時代，我們往往會不小心陷入一種迷思，要讓別人覺得我們過得很好，而為了這個假象，背後需要靠大量的金錢來支撐，就像山道猴子中的主角一樣，為了支撐自己在社群媒體中「騎重機很帥很潮」的形象，而支出超過自己能負擔的金額（信貸、跟朋友借錢等）。

在這過程中，我們很容易迷失自我，如果你現在正在這個漩渦中，不妨想想，這樣的「精緻」生活帶來的滿足快樂嗎？還是其帶來的「窮」更讓你心中不踏實呢？ 每個人能賺錢的時間機會有限，找到適合自己的「生活品質」與「儲蓄理財」間的平衡是很重要的。

你是否卡費都繳最低應繳金額呢？

山道猴子中的主角被銀行提醒欠繳費用且常常都是繳最低應繳金額，在這樣的情況下，可想而知其所欠的卡費會因著循環利息（5~15%不等），利滾利下，產生非常龐大的財務赤字。假設循環利息為10%，若你這期卡費為10000元且最低應繳為2000元，只繳最低應繳的情況下，下個月就會多出（10000-2000）*10%*30/365=65元的利息了。

註：這裡的30為假設入帳日期與結帳日期差30天。

65元看起來不多，但每個月利息加乘上去或是卡債有十幾萬的人，在循環利息的威力下是非常可怕的，而且會影響信用分數，導致未來在資金調度與借貸時會面臨很大阻力；因此建議有卡債問題的人，還是盡早把債務處理掉，並清楚自己每月可資出資金有多少，做到每月收支平衡（最好收入>支出，至少收入=支出）才是健康的資金運用方式。

你是否有被親戚朋友情緒勒索而借錢出去的經驗？

山道猴子中的主角在故事因為「愛面子」借錢給當時的女友，後期主角也因為自己財務困難而向朋友以「義氣」之名借錢，這些其實常常發生在我們的生活中。

我自己也曾借錢給自己的親戚，其結果可想而知，借錢當下，親戚口口聲聲說，下個月我錢下來就會馬上還你（只是借錢），但最後卻是拖了兩年，甚至，鬧不合後才還了錢。

這是一個很難的議題，如果可以，我的建議是感情再好也不要借錢給對方，這不是一件理所當然的事，對方也不應該利用你跟他的感情、親情、友情來向你借錢，而若你真的選擇借錢給他，真的要有錢拿不回來跟感情會變質的自覺。

30歲以前，你應該要建立「複利」理財觀

若可以越早開始養成定期定額的儲蓄習慣，並投入在有5%以上的投資工具中（大盤ETF、高股息ETF等），30年後你會有一筆很可觀的財富，這就是複利。

複利的威力由時間、投入資金、報酬來決定，若你越晚開始養成儲蓄投資的習慣，那麼你會需要投入更多的資金來達成複利的效果，反之，若你越早開始養成儲蓄投資的習慣，那你可以滾出複利的坡道越長，複利效果越好。

舉例來說，若你30歲開始每月定期定額10000，那當你60歲時（30年後），就可以累積818萬以上的資產，若你可以更早開始，20歲開始每月定期定額5000，那當你60歲時（40年後），即可以累積到744萬以上的資產，若你20歲就開始定期定額10000，40年後則可以累積到約1488萬的資產。

《山道猴子的一生》影片中，若主角能夠有複利理財思維，將幫女友買車的錢存起來拿去做長期投資，那他以後的退休人生會很好過的。

我自己是很希望自己在大學時，就學會「複利」理財觀，然後開始努力累積財富，那現在就有一筆可觀的資金了，不過，累積財富這件事情，永遠不嫌晚，晚點開始就努力多投入更多資金吧！

以上跟大家分享，歡迎理性討論！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：從《山道猴子的一生》談四件事，現代人的精緻窮、卡費問題、朋友借貸間的情緒勒索與理財觀！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：朱家儀