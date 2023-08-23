泰國流亡前總理戴克辛返國後入獄不到一日，因身體不適轉往醫院觀察治療
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泰國前流亡總理戴克辛返國後不久被捕入監。然而，他入獄不足一日便出現身體不適狀況，並被轉移到警察醫院接受觀察和治療。戴克辛曾於2001年至2006年間擔任總理，但政變導致其流亡海外，他曾在2021年返國後因貪汙被判10年徒刑。
（中央社）泰國流亡前總理戴克辛昨天返泰，因涉多起貪汙案，落地後被送往法院和曼谷監獄。戴克辛今天凌晨身體出現狀況，入監不到一天隨即被轉往警察醫院觀察治療。
戴克辛（Thaksin Shinawatra）昨天上午抵達曼谷廊曼機場（Don Mueang）後由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。
泰國司法部矯正署今天上午發布新聞稿指出，戴克辛今天凌晨將近1時身體出現狀況，症狀包括失眠、胸口緊繃、高血壓以及低血氧等。
矯正署表示，曼谷監獄內的醫療設備不足以監控和治療戴克辛的狀況，因此監獄內的醫生建議讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital）。
戴克辛2001年2月出任泰國總理；2006年9月19日，軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。戴克辛因多起貪汙案被泰國法院判處共10年有期徒刑。
泰國5月14日國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）有機會出面組閣。戴克辛原訂8月10日返泰，但泰國政壇選後陷入組閣僵局，延到昨天才返國。而昨天下午國會選出為泰黨的賽塔（Srettha Thavisin）為泰國第30任總理。
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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