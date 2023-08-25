《奧本海默》：會不會，那個孤傲的天才帶著滿滿歉意，希望透過什麼儀式來懲罰自己？
我們想讓你知道的是
Nolan電影的資訊密度巨大，而我想聚焦在Oppie的精神疾病作一個詮釋，並且嘗試理解，天才傲物如Oppie，其實在靈魂層面，與自身的道德感也是那樣痛苦拉扯著。
「我有向你道歉／你不要難過了／我有向你道歉／我覺得好過了」
──《滿足》 ◎ 寒鴉
會不會，Oppenheimer期待的，是有人可以好好懲罰他，好讓他放下那些罪惡感呢？
作為Nolan的超級大腦粉，我非常喜歡這部傳記電影，作為一種思想的載體，Nolan的意圖，是讓我們經歷Oppie的主觀意識狀態。或許可以稱作意識流電影，好比工整的《尤利西斯》（意識流小說最具代表性的作品）。
我個人的解讀是，所有彩色畫面都是Oppie主觀的記憶，也因此，在聽證會的一半，你會看到Oppie與Jean全身赤裸的畫面，也可以窺探Oppie年輕時，那些物理現象諸如布朗運動或者電磁迴圈等等，那些迷人如幻覺般的蒙太奇。黑白的部分，則是史實，那些少數有Oppie（比如圓桌閉門會議），但大多數是Lewis Strauss獨撐全場的片段。
Nolan電影的資訊密度巨大，而我想聚焦在Oppie的精神疾病作一個詮釋，並且嘗試理解，天才傲物如Oppie，其實在靈魂層面，與自身的道德感也是那樣痛苦拉扯著。
Oppie出生在美國，父母分別是德國猶太人移民的第一代與第二代，這說明了他痛惡德國納粹的遠因。Oppie年輕在劍橋大學進修時，非常痛苦，他痛苦於嫉妒、孤芳、挫折中，發現自己不喜歡動手作實驗，更深惡痛絕著數學運算，反而沉迷在量子物理理論的探索。
那沉悶而慘綠的年少時代，作為觀者，你可以發現Oppie闔眼時，總是有許多奇怪物理畫面伴隨著他不成眠的夜晚，有些鼓譟如微塵重擊、有些閃爍似雷電火光，這就是Nolan令我折服之處，他試圖具象化那些焦慮與苦悶，邀請觀者，一同見證、體驗甚至理解Oppie的悲懷。
Oppie在於1920年代中期，第一次去倫敦的精神科就診時，診斷是dementia praecox，這個詞，假使用現代的診斷系統，就是schizophrenia（思覺失調症，去汙名化運動前則叫做精神分裂症）。那是一個精神藥物還沒發明的年代，選項無非是心理治療或是社會隔絕，而Oppie決定離開倫敦，去德國唸書，才順利取得量子物理學的PhD.。
回到美國，因為Oppie的講課魅力，他度過一段美好的時光，直到曼哈頓計畫找上他。Oppie最起初的動機，是要報復德國，摧毀那個屠殺猶太人的希特勒，某種程度上的因為恨的驅動，而研發原子彈。他沒有預見，正義與進步，最終被政治掌握，殺死的是數十萬的日本人。
究竟後來的Oppie是怎麼在心靈上受苦呢？或許可以由Jean的大量裸露得以一探。真實世界中的Oppie是個理論家、語言高手、帥氣學者，且煙不離手。完美的形象讓Oppie覺得悶。你可以看見Oppie記憶中與其他社交人士互動時，總是光鮮亮麗，打扮得宜，只有與Jean相處時，才能完整的赤裸，不保留地。甚至Jean大多數出現的場合，也多半一絲不掛。
突然跳出來講一下，作為忠誠的共產黨員的Jean，是一位罹患鬱症（Major depressive disorder）的精神科醫生，電影有演到一段Jean將頭浸入水中的情節，甚至有隻戴黑色手套的大手，把Jean的頭壓入水中，史實記載Jean的體內有巴比妥藥物的反應。但是1944年2月的法院宣判，Jean是自殺而死的。這也映照到我前面的假設，所有彩色畫面不是事實，而是Oppie的記憶與心智活動的軌跡，甚至包括Oppie的臆測。
Jean的離世讓Oppie悲痛欲絕，而Oppie背後那位看透一切的（不是縮小的小男孩柯南）妻子，也努力鼓勵Oppie要支撐下去。
他撐下來了，完成曼哈頓計畫的核子試爆，直到1945年7月，隨著第二次世界大戰，太平洋戰爭進行時，美國的杜魯門總統在波茨坦宣言中，呼籲日本投降，然而日本卻毅然拒絕這項提議。促使美軍於8月6日對廣島投下首顆原子彈「小男孩（Little Boy）」，三天後，又在長崎投下第二顆原子彈「胖子（Fat Man）」，造成日本數十萬人因熱傷害與輻射而往生；隔天，日本接受波茨坦宣言，正式投降。
這跟Oppie的想像不一樣。原本為了正義要出征德國納粹，竟然最後被總統決定要用來殺害日本人，且死亡數字遠遠超過Oppie原本預計的三萬人。
這讓Oppie即便面臨了巨大的貢獻與成功，卻深陷在感官過度刺激與重複閃現（flashback）的症狀裡。
記得Oppie在Trinity核子實驗後，光亮爆發，隨之而來的聲音蹦裂與地表震動，帳篷中，拿下黑色觀察鏡，Oppie那尷尬、困惑、擔憂，卻忍不住鬆了一口氣，也同時驕傲著的表情嗎？記得Oppie在日本被美國投擲原子彈願意投降，走入曼哈頓計畫那座木製教堂時的困窘嗎？所有人的腳踏聲響，從鼓勵變成了凌遲，焦慮與罪惡讓Oppie與觀者一起體驗了那種感官過度放大，放大到無法掩蓋、無處轉移的敏銳。
眼前鼓掌的團隊成員，也竟然在下一秒全部閃現白光，被熱與輻射剝下皮膚，甚至變成一團人形黑炭。這是創傷後壓力症（PTSD）個案很常出現的症狀，會不停地在意識或是潛意識（比如做夢時）經歷那些最經典的創傷畫面，突然的闖進腦中，那樣的創傷揮之不去，甚至在Oppie參加聽證會的後期，也出現過。
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