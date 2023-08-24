我們都曾當過「山道猴子」，別讓自己成為「來不及」的那個人

文：斯理想生活

「就是現在！好像會外拋，可是現在補煞車會滑掉，啊對面有車，來不及了。」

這一句是《山道猴子的一生》（下集）最後結尾畫面，主角過彎搶快衝到對向車道，殊不知對向車道迎來大卡車，就這樣直接GG來不及了。

「來不及」這三個字會發生在我們人生好多階段，考試要到了來不及準備，工作報告來不及完成，走到生命盡頭發現來不及體驗享受各種美好。如果早點看清楚人生有這麼多來不及，我們是不是就更能提早開始有目標的生活、盡情享受理想人生？

這一週最火紅的時事梗非山道猴子莫屬，充滿既視感的場景，角色心裡的口白幹話，完整體現了重機圈內的玩家對於追求外在眼光的渴望。

看完影片，大家可能都會帶著嘲笑、貼標籤，覺得著迷騎車的人都是影片裡的猴子。甚至，晚間新聞裡各大新聞台無限輪播針對山道猴子做的「重點整理」——錯誤的理財觀、感情觀、過度沈迷社群軟體等。

但在檢討這群人的背後，我們何嘗不是這群猴子呢？長期沈迷IG、抖音，把專注力放在炫耀性消費，利用社群來讓別人羨慕自己的生活，這樣的我們就有比較高尚一些嗎？

擷取自《山道猴子的一生》

年輕世代當真又窮又忙又慘？

在這篇文章裡我就不贅述山道猴子是什麼了，還沒看過影片的人可以去Youtube搜尋。上週末回家陪父母吃飯，閒聊近況剛好聊到這支影片，我媽說她還沒看過也很好奇，就打開影片讓她跟上時代的滾動式腳步。

邊看影片就可以聽到「蛤、現在年輕人去借錢買車」？「賺37K要繳學貸卡費，還要再幫女朋友付錢」？「現在年輕人怎麼搞的」？「玩車的人都阿捏嗎」？諸如此類的評語如排山倒海而來，而我也只是靜靜的在旁邊陪看。

晚上吃飯時，表弟、表妹剛好也在，不出意料的也是聊到這個話題。我覺得這裡就很有趣了，表妹是標準大四生，正在開心享受暑假，對未來缺乏想像與規劃，只知道學校資源極少，很多想上的課都選不到。

我想每個人都經歷過學生時期懵懵懂懂的階段，不論過來人怎麼苦口婆心的勸導，自己都會有很多「可是」。譬如出職場後，才知道外語能力這件事情很重要、探索自己興趣和專長也很重要，但身為當下的自己總是會說：「可是學校就是沒資源、可是好的課就是永遠選不到。」開頭總是可是。

大家都說，自己踩過的坑，自己知道，我覺得更貼切的說法是：「為什麼非要把別人踩過的坑再踩一遍，才會相信別人說都是真的？ 」這就像山道猴子裡出現的悲劇橋段，為了莫名的自尊借錢買車、總是以上帝視角來看待甚至利用朋友，每一句話的開頭總是我跟你說，分不清別人的建議是好是壞，到最後卻為了追快而發生憾事。

在影片裡，我最獲得共鳴的有兩個部分：

年輕人普遍缺乏正確理財觀念而不自知 人都會自卑，但你可以選擇你控制自卑，或是讓自卑控制你

擷取自《山道猴子的一生》

年輕人普遍缺乏正確理財觀念

我6月的文章〈老爸我不想努力了，什麼時候才可以財富自由？! 〉受到大幅度的關注（非常感謝各位格友），讓我間接發現，普遍年輕人的痛點都是面臨低薪、不想每天過著無聊上班的生活，卻又希望自己能財富自由。

這個問題的關鍵於，想著財富自由卻沒有為自己設定目標、開始投資學習，有著財富自由的希望，卻選擇每天沈迷社群軟體，在同溫層取暖，然後再來苦喊鬼島低薪，出海當台勞比較實際。

我同意年輕世代普遍起薪都不高，因此當年的我更重視自己的技能培養，即便有了碩士學歷，企業給予我的薪資卻也只比大學生高1K，我依然欣然接受，因為我要的是學到這間公司的實務技能與經驗，我知道我的目標是學到經驗，因此不在乎眼下的薪水，我相信自己未來薪資成長幅度可以跳得更高、走得更遠。

除了知道自己想要達成的目的之外，控制慾望就是另一個很重要的關鍵。當你只有37K時，除了固定儲蓄、接觸正確財商知識之外，更重要的是有意識地控制慾望。

出社會後開始用自己的能力賺到錢，總是會覺得自己長大了、獨立了，但極為容易在這個過程裡走火入魔，當你把時間都投入玩車、改車，甚至打遊戲時，你的金錢相對的也會漸漸投入在這裡，因為你的歸屬感已經在無形中掉入這個洞穴裡，它就像一個黑洞會逐漸把你吞噬而不自知。

在覺得自己又窮又忙又慘之前，或許可以好好為自己健檢一番，誠實的面對自己把時間花在哪裡之後，我相信你會知道自己下一步該做些什麼。

擷取自《山道猴子的一生》

自卑感人人都有，差別在於你控制它還是被它控制

心理學家阿德勒（Alfred Adler）曾說「 人生而自卑」。我非常同意這個觀點，人都是在意別人對自己的看法，差別只是在於程度罷了。我在開始經營方格子、podcast之前，心中也是充滿恐懼感，總覺得自己的內容質量不夠，懷疑自己到底夠不夠格講出自己的觀點？會不會有人嘲笑我？

但當我為自己勇敢跨出那一步時，我發現我過去的自我懷疑都是多餘的，因為人最先看的是自己。所以當讀者或聽眾看到我的內容時，反而讓他們會以自己的角度，去思考我提出的觀點，進而和我做交流互動，這也代表，我成功控制了我的自我懷疑和自卑感，逼迫我自己勇敢的跨出舒適圈。

而在經營方格子與podcast的這段期間，我也深刻地感受到，我增加了自我肯定的需求，每一篇文章的產出都是我輸出的過程，隨著成長我們都得學會超越自卑，而非被自卑控制，盲目地追求外在眼光終究會導致我們迷失自己。

回想我自己的青春歲月，確實也充滿各種屁猴故事，經常被點名到教官室報到。人在成長的過程中都是在探索自己，在過程裡我學到的寶貴經驗是，要為自己的選擇負責，要有意識的做出正確的選擇。不管到了幾歲，現在永遠是開始改變最好的時刻，一切都還來得及。