一張專輯聽懂部落問候：金曲歌手王宏恩用新專《好好呼吸》解析原式中文

金曲歌手王宏恩才剛發行族語創作專輯，不到一年便推出華語專輯《好好呼吸》。專輯以部落裡的「原式中文」為主題，在歌名和歌詞上都引起高度共鳴，在受訪時頻頻逗得現場笑鬧不斷。宏恩說，以前大家接收訊息的管道不多，受電影或電視影響，對原民的用語可能有些刻板印象或誤會，做這張專輯的目的除了保留部落「原式中文」的特色外，也希望可以讓大家更親近、了解原住民的生活。

甫以族語專輯入圍金曲獎最佳原民專輯、最佳原語歌手、最佳專輯裝禎設計及年度專輯四項大獎的王宏恩，於今年八月發行華語專輯《好好呼吸》，輕快的曲式聽起來相當輕鬆且舒服，風格較貼近他早期的民謠創作。眾人也直呼「產量怎麼那麼高」，王宏恩開玩笑回應：「隔太久沒做音樂，所以一次靈感迸發。」新專輯以「原式中文」為核心，歌詞貼切描述原住民使用華語的特殊情形，像是故意錯置成語、特定的句末語助詞、倒裝文法、程度副詞疊加等等，成為原住民溝通的一種特色，也常因此製造不少笑料。

專輯《好好呼吸》中，每首歌都是一個部落笑談的延伸。主打曲〈你什麼都很好只是沒有用〉來自部落老人的關心，不忍苛責孩子但又必須給予提醒，於是衍生出這句先讚美後損人的無奈話語，讓人聽了是哭笑不得。另外一首歌〈我的爸爸陸陸續續回家〉，讓人不禁想問「到底有幾個爸爸？」原來是爸爸習慣到處串門子，這家待一會、那家聊一下，搞得回家路迢迢，十分鐘路程硬是走了兩小時才到家。而有時候開口說「要想我」好像太煽情，於是用了「不要放心我」這個比較彎繞的語句來表示，作為聚會結尾的道別語，宏恩更偷偷爆料這其實也是桑布伊很常對他說的話。

專輯同名曲〈好好呼吸〉取自部落老人的問候語，「『Mihumisang好好呼吸』在布農族中是一種長輩對晚輩的祝福語，現代則可以用來問候或祝福。有時候部落老人也會開玩笑說『什麼都可以懶惰，就是不要懶惰呼吸。』」宏恩補充道。〈好好呼吸〉MV一路從台北拍到宜蘭，劇情中王宏恩擔任到處約人翹班出去玩的角色，沿路撿好友，要他們放下工作、上車去旅行，希望提醒大家在忙碌的工作和生活中，別忘了給自己一個喘息的時間和空間，到外頭迎接藍天、大海或草地，都是很好的休息。

王宏恩也預告十月將於北中南舉行多年未曾舉辦的個人演唱會，這次演出將與米可吉他室內樂團合作，屆時將有16把古典吉他同時於台上大合奏，搭配宏恩的樂團營造出不同以往的風格。宏恩也透露，練團時光聽到吉他合奏版編曲就令他雞皮疙瘩四起，這次也會演奏過往的經典作品，讓樂迷非常期待。演唱會於9月1日啟售，詳請可見「王宏恩Biung」的粉絲專頁。

王宏恩〈好好呼吸〉MV

王宏恩〈你什麼都很好只是沒有用〉MV

王宏恩《好好呼吸》線上收聽連結

Photo Credit：風潮音樂 新專輯《好好呼吸》充滿部落中文的趣味，裝禎也運用了許多童趣的互動設計。

《好好呼吸》曲目

01 好好呼吸 / 02 我的爸爸陸陸續續回家 / 03你什麼都很好只是沒有用 / 04不要放心我 / 05很多非常的想念妳 / 06讓風吹進妳心裡 / 07我的未來還是夢

關於王宏恩

2000年，王宏恩發行了大學的畢業製作《獵人》專輯，成為首位發行族語創作專輯的原住民歌手，也是第一位以原住民語創作拿下「金曲獎最佳方言男演唱人」的金曲歌王。二十多年來，王宏恩發行了七張專輯及一張單曲，其中《走風的人》從原住民文學汲取靈感，深刻的族群內涵和創新的編曲，讓此張專輯入圍金曲獎多項大獎，最後以〈親愛的寶貝〉奪下2005年金曲獎流行音樂最佳作曲人獎。從族語創作出發，再跨界到華語流行音樂，不論是母語或是華語，民謠或是搖滾，不變的是王宏恩那真誠的歌聲、對自己文化的堅持，還有那份對音樂的初衷與熱情。