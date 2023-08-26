【國際新聞圖輯】印度率先登陸月球南極、阿根廷通膨破百搶劫頻傳、烏克蘭慶祝獨立32週年

這一週，全球都在關注印度的登月計劃，印度太空研究組織（ISRO） 開啟直播，與全世界分享太空船登上南極的歷史時刻！

美國和韓國則是在這週舉行乙支自由護盾軍演，共同防禦來自北韓的核武威脅。全副武裝的軍人們，在地鐵站內實施化學與生物攻擊的反恐演練，與一旁經過的民眾形成強烈的對比。

太平洋的另一側，阿根廷各地民眾不堪破百的通貨膨脹率，不顧下雪天，衝入超市搶劫，將貨物一掃而空。當局統計，至少有100人因此被捕，警察也佈人力在連鎖超商外，以防搶劫民眾再次湧現。

過去一週，世界各國還有發生什麼事？用精彩的照片，一次掌握國際大小事！

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美國氣象局8月20日，宣布熱帶颶風希拉里（Hilary）削弱成熱帶風暴，但是挾帶豐厚雨量的希拉里，仍然對南加州地區帶來破紀錄的降雨，土石流、洪災頻頻，各地災情不斷。據報導，希拉里是84年來，第一個襲擊南加州的熱帶風暴。

風暴過後，居民們正在努力掃去泥濘和積水。週一（21日），加州大教堂城（Cathedral City）消防局出動推土機，救出年長的居民。

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巴勒斯坦安全與醫療保健部門證實，8月21日，一共有18名巴勒斯坦人，在被圍困的加薩走廊東部地區，遭以色列軍隊打傷。

1969年8月21日，一名澳洲的猶太極端份子丹尼斯（Michael Dennis）放火燒了耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque），導致清真寺內文物嚴重損毀，今年是火災的第54週年。

知情人士告訴《新阿拉伯人報》，受傷的人們是前來參加54週年紀念示威活動的。「他們（示威者）是和平的。他們揮舞巴勒斯坦國旗，高喊著抗議以色列的種族歧視和犯罪。」一位知情人士說。

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印度的月球飛船3號（Chandrayaan-3）在今（2023）年7月14日發射，在太空漫遊50天過後，登陸器維克藍（Vikram） 在印度當地時間，8月23日晚間正式登上月球南極。

8月22日，一大群學生，臉上畫著如月球表面的圖案，集合在印度東南部的城市清奈（Chennai），圍繞著一座月球飛船3號的複製品。同時間，世界各地的印度裔民眾，不論宗教都以自己信仰的儀式，一同祈禱成功登月。

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週二（22日），韓國首爾一座地鐵站內，一群全副武裝、正在進行化學與生物反恐演習的士兵，與一旁路過的民眾形成強烈對比。

有鑒於北韓日益更新的核武威脅，2023年美、韓聯合乙支自由護盾演習（Ulchi Freedom Shield，UFS）在週一（21日）開始。為期11天的演習，目的在於強化美、韓兩國應對朝鮮半島戰爭的聯合防禦能力。

韓國總統尹錫悅指出，本次軍演將針對特定場景進行預演，像是網路攻擊、恐怖攻擊、無人機攻擊，以及來自北韓的資訊戰。

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阿根廷當前面臨高達113％的通貨膨脹率，引起民眾對生活成本上升的恐慌，各地的超商不約而同地，發生一系列的搶劫事件。民眾湧入超市，把貨架掠奪一空，在某些地方甚至引發小規模的火災。

據報導，截至8月23日已經至少有100人因此被捕。一間位於阿根廷內格羅河省聖卡洛斯－德巴里洛切城市中的Diarco超市外，警察排成一列在雪中防止民眾搶劫。

《路透社》報導，在8月的總統初選中，自由前進黨（La Libertad Avanza）的米雷伊（Javier Milei）贏得超過30％選票，小幅領先傳統兩黨的對手，形成「三腳督」局面。然而，搶劫事件對10月將舉行的總統大選而言，無疑是火上澆油。

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8月24日，英國多塞特郡的城市布里德波特（Bridport）舉辦Melplash農業展覽，除了有牲畜、農產品、園藝用品等展示，也有近400個攤位，出售當地生產的農產和農用工具等等。

在這次的展覽會中，最受眾人矚目的就是摩托車特技團隊Moto Stunts International的演出。圖中是一名特技演員，騎著摩托車穿越火牆的演出。

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8月24日，是烏克蘭1991年自蘇聯獨立的第32個紀念日。烏克蘭軍隊朝向被俄羅斯佔領的克里米亞進行海上襲擊，同時烏軍也在安全回國後，於領土西端升起烏克蘭國旗，慶祝獨立紀念日。

今年的烏克蘭國慶，也象徵著俄烏戰爭進入第18個月。街上展示著軍隊的坦克和卡車，烏克蘭人們也換上傳統服飾，上街慶祝。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表演說：「當我們慶祝烏克蘭獨立時，每一個人都能感受到他（她）屬於其中一部分。」同時，他也向參戰的士兵們表達感謝：「致士兵們！你（妳）挺身捍衛烏克蘭！我感謝每一位士兵、水手，每一位陸軍與海軍中士、軍官和將領。」

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航