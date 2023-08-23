DEEPX在2023深圳國際電子展展示AI芯片解決方案，加強對大中華市場的承諾

市場研究公司IDC預測，到2026年,中國市場中56%的IT設備將帶有AI引擎技術，DEEPX將及時推出產品，滿足多款IT設備的量產計劃。

DEEPX推出基於其AI半導體源技術的完整解決方案，並在開放嵌入式平台Orange Pi上實時演示其M.2模塊。

「DEEPX將推出搭載AI半導體的緊湊型攝像頭和M.2模塊產品，以世界級的實力和價格競爭力占領大中華區市場。」

中國深圳和韓國首爾2023年8月23日 /美通社/ -- AI半導體開發公司DEEPX（首席執行官Lokwon Kim）將參加中國深圳最大的電子展2023深圳國際電子展(ELEXCON 2023)，向大中華市場展示其技術和產品，繼續全力進軍東亞市場。

2023深圳國際電子展為期三天，將於8月23日至25日在深圳國際會展中心舉行。屆時，中國知名企業如華為、騰訊、阿裡巴巴和百度，以及北美半導體設計解決方案合作伙伴(DSP)貿澤電子，中國領先的電信公司中國移動，中國領先的視頻設備公司海康威視等，全球600多個AI、物聯網、嵌入式系統和自動駕駛汽車品牌，以及5萬多名相關技術專業人士將參展。

在展會上，DEEPX將展示其四款芯片產品系列，分別是DX-L1、DX-L2、DX-M1和DX-H1，這些完整解決方案覆蓋了大部分Edge AI市場。該產品系列為從小型傳感器到機器人、家用電器、智能出行和邊緣服務器等各種應用提供了四種完整芯片解決方案。產品展示了DEEPX卓越的AI半導體技術，並創造了各種商機。DEEPX還將重點現場展示其M.2模塊，該模塊通過與具有豐富生態系統的嵌入式主板Orange Pi（香橙派）連接，展示了運行機器人AI算法的能力。

根據市場研究公司IDC的數據，到2026年，中國市場中一半的IT設備將帶有AI引擎技術。通過瞄准這個市場，DEEPX預計將在2024年開始全球最高性能的AI半導體的量產，與2025年IT設備公司的量產計劃保持一致，並在2026年抓住機會，進一步搶占巨大的邊緣AI市場。

為了真正進入大中華區市場，DEEPX今年四月與三星電子的獨家經銷商CoAsia Electronics建立合作，並開始進軍東亞市場的全面合作，在中國大陸和台灣部署業務人員，並促進與潛在客戶的合作。該公司擁有300多個全球客戶，年銷售額約1萬億韓元，主要收入來源是存儲半導體和CMOS圖像傳感器(CIS)，這些是機器視覺系統的關鍵組件，與DEEPX開發的AI半導體兼容。DEEPX預計，CoAsia Elec目前的許多客戶都將需要AI半導體。

今年六月，DEEPX參加了在台北舉行的2023台北國際電腦展(Computex Taipei 2023)，憑借其創新的源技術和商業潛力獲得了全球市場認可。尤其值得一提的是，該公司從參加初創公司特別展Computex Taipei Innovex 2023的400家全球初創公司中脫穎而出，榮獲Startup Terrace Awards獎和2萬美元現金獎勵。面向快速增長的大中華區市場，DEEPX將繼續參加10月在中國重慶舉行的最大的AI展會International AI Expo，與當地客戶見面。

DEEPX首席執行官Lokwon Kim表示：「DEEPX計劃每年至少參加三到四次當地舉辦的各種展覽和推廣活動，搶占將成為AI半導體技術重要市場的大陸和台灣AI半導體市場。"此外，他還表示："在2023台北國際電腦展中，我們收到了IT硬件OEM廠商和大中華地區的AI應用開發公司的好評。這些潛在客戶稱贊DEEPX的解決方案策略，包括四種產品，高度響應各種市場需求和高度可大規模生產技術，可以在資源受限環境中順利實施AI計算。除了大規模生產NPU芯片，我們還將加強與大陸和台灣公司的合作，通過大規模生產可應用於智能相機和AI硬件市場的AI應用，積極瞄准大中華市場。」

2023 Elexcon深圳國際電子展

日期：8月23-25日

地點：深圳會展中心（福田）1/9號館

DEEPX展位：1號館1H51

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