唐吉訶德南港3號店先睹為快：鮮選壽司吧台、專人現煮泡麵、駄菓子塞放題，還有299元和牛便當

文：討喜小姐

唐吉訶德Don Don Donki在Citylink南港開設第三間店，3號店位在購物中心3樓，搭乘捷運板南線到南港站下車走路就能抵達。

南港店和西門、忠孝新生店特色不同，除了開設鮮選壽司吧台，可以吃到特製紅醋壽司飯，還有現煮食堂，能夠選擇想要吃的泡麵種類讓專人現煮，還能搭配高麗菜、筍片等配菜。最大亮點是日系美妝專區，集結了許多日本美妝保養品，還有線上連線專區，不定期會和日本美妝專家連線，讓專家遠端指導美妝技巧。

唐吉訶德南港3號店

營業時間：上午9點至晚上22點

地址：台北市南港區忠孝東路7段359號B棟3樓

交通方式：捷運南港站1A、2A出口

停車位：與賣場共有406個停車位

走道寬敞、無18禁專區、代幣換物機制

唐吉訶德3號店位在Citylink南港店3樓，搭乘捷運板南線到南港站後走路就能抵達很方便，店內設置的商品層架間隔比較遠，走道比忠孝新生店與西門店寬敞，店內無設置18禁專區，營業時間從上午9點營業至晚上22點，如果想要半夜逛唐吉訶德還是只能去西門店。

3號店與其他兩間最大的不同就是鮮選壽司吧台、駄菓子塞放題與美妝專區，另外還有約可容納50人的座位區可以享用店內美食。

3號店設置有自助結帳區，消費者選購的商品金額在3000元以內，都可以利用自助結帳區結帳，只要自行刷條碼、刷載具、領購物袋，完成後就可以找工作人員領代幣，代幣可以用來轉店內扭蛋，或是在駄菓子塞放題中換購零食，一枚代幣可以換一罐飲料、一根冰棒等等。在鮮選壽司消費也能獲得代幣，代幣的價值等同於30元。

Photo Credit: Cool3C 南港3號店走道寬敞，逛起來很舒適。

Photo Credit: Cool3C 使用自助結帳完成後，就可以獲得一枚代幣。

鮮選壽司只能坐七人，首日約需等待120分鐘

鮮選壽司是唐吉訶德旗下的迴轉壽司品牌，最大亮點是紅醋壽司飯以及新鮮食材，最便宜的是150元的人氣箱壽司六貫，最貴的是豪華套餐松10貫為699元。吧台座位僅能坐七人，不過設有外帶區，可以點餐後拿到旁邊的座位區或是帶回家慢慢享用。

在賣場中也有製作完成的鮮選壽司，像是鮭魚六貫或鮪魚六貫，只要看到盒子上有「鮮」字就是鮮選壽司製作，可以吃到獨特的紅醋飯。

Photo Credit: Cool3C 鮮選壽司只有南港3號店才有。

Photo Credit: Cool3C 除了壽司之外，還有甜點、飲料和小菜可以點。

現煮食堂、駄菓子塞放題、和牛便當299元

在現煮食堂可以選到各種日本泡麵，價格最便宜50元就能吃到，最貴的泡麵為170元左右。選擇好泡麵後就能加購配菜組合，加30元就能在泡麵中加入經典配菜包含高麗菜、筍片和水煮蛋，加100元除了經典配菜之外還能吃到厚切里肌肉。

駄菓子塞放題是日本零食散裝專區，專區內的零食都是使用代幣兌換，也能以六枚代幣或180元購買透明塑膠杯，一枚代幣可以折抵30元以此類推。在專區內可以盡情用零食塞滿杯子，以能蓋上蓋子為主，在遊戲規則內隨意裝滿。8月27日後駄菓子塞放題的價格會調整成原價300元。

和牛便當則是延伸西門店和忠孝新生店都有的和牛串攤位，推出比臉還大的肥美和牛便當，單點炙燒肉片是279元，白飯加購價為20元，搭配的米飯是店內現碾的日本米，但份量不算大，搭配旁邊的飯糰可能才會剛好。

Photo Credit: Cool3C 現煮食堂可以吃到現煮的日本泡麵，最便宜50元就能點餐，還會加入基本配菜與其他加購。

Photo Credit: Cool3C 駄菓子塞放題，用日本糖果塞滿杯子開幕價格180元。

Photo Credit: Cool3C 杯身上的貼紙是滿額贈，裝滿後送人很體面。

Photo Credit: Cool3C 忠孝新生店、西門店也有的和牛串，在南港3號店直接做成便當，和牛肉片比臉大，白飯採用的是現碾的日本米。

美妝專區日本遠端教學美妝技巧

3號店內設置的全台首創的日系美妝專區，在這裏可以找到各式各樣的日本美妝保養品，還有不定期的美妝品牌線上連線，可以和現場的消費者講解產品特性，也會有專家教學美妝技巧。美妝專區區域寬敞，也有另外的專區出入口，還有販售各種美妝器具，例如負離子吹風機。

Photo Credit: Cool3C 全台首創的日本美妝專區，另一側有專區出入口。

Photo Credit: Cool3C 看過沒看過的日本美妝品，都有可能在這裡找到。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航