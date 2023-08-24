iPhone 12用戶必讀：為什麼你最應該換新的iPhone 15？

文：Kevin_malamute

隨著2023年第三季即將來臨，手機話題裡面，蘋果的iPhone絕對是接下來最重要的話題，沒有之一。帶來Type-C充電頭，因而備受期待的iPhone 15全系列。對於那些忠實使用舊iPhone的用戶而言，這可能是一個讓人難以抗拒的升級選擇。

圖片來源：蘋果官網

當談到升級的理由，我們可以從電池容量的大幅增加談起。iPhone 15的電池容量將達到3877毫安時，相對於前代iPhone 14的3279毫安時，這是一個驚人的提升。而續航力不足的問題一直是 iPhone 12一直被人詬病的問題，接下來讓我們深入探討為什麼iPhone 12用戶最應該考慮換上全新的iPhone 15。

從新能量到續航的飛躍

若您現在使用的是iPhone 12，那麼在換上iPhone 15的前景可能將會更加引人入勝。蘋果在過去的幾年中一直在不斷優化其手機性能，而這次的電池容量提升無疑成為最大的亮點之一。由3279毫安時一躍至3877毫安時，這不僅僅是數字的變化，更代表了您的iPhone將能夠持久更長時間，無論是在日常工作還是娛樂使用中。

從iPhone 14到iPhone 15：續航的革命

特別是對於14 Pro和Pro Max的使用者而言，如果您經常為電池續航的限制而感到煩惱，那麼iPhone 15將成為您最佳的換機選擇。這一次，從iPhone 14 Pro的3650毫安時到iPhone 15 Pro Max的驚人4852毫安時，這種巨大的差距將不容忽視。您不再需要經常尋找充電插座，而能夠更加自在地使用手機，讓您的日常更加無憂無慮。

圖片來源：蘋果官網

性能與散熱：A16晶片的驅動

關於iPhone 15的性能，目前的消息指出它可能會採用A16晶片，這也是我們在14 Pro和Pro Max上看到的。持續的晶片升級將為您帶來更高效的運行速度和更流暢的多任務處理體驗。同時，新的散熱設計可能進一步增強性能表現，使得續航能力變得更加穩定可靠。

從12到15的換機價值

如果您是從iPhone 12升級至iPhone 15，您將會明顯感受到升級帶來的改變。從更大的電池容量、更強大的性能，到更優越的散熱設計，這些因素將共同協助您享受更長的使用時間和更優質的性能體驗。

特別是從12升級至15 Pro或Pro Max的選擇，您將體驗到續航能力的顯著提升。無論是長時間的工作，還是綿延夜晚的娛樂，您都能更加自信地使用iPhone，而不再為電量不足而煩惱。

結語

換上全新iPhone 15所帶來的價值，不只是讓你擁有更長久的續航體驗，以及更加順暢的性能表現。雖然價格上可能會是一個重要考量跟話題，但是一些已經用了兩三年以上的 iPhone用戶，尤其是用iPhone 12系列的人，推薦要你換機的價值已然清晰可見了吧。

蘋果官網連結如下，方便大家到時候下手：蘋果官網。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航