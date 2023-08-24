iPhone 12用戶必讀：為什麼你最應該換新的iPhone 15？

我們想讓你知道的是
談到升級的理由，我們可以從電池容量的大幅增加談起。iPhone 15的電池容量將達到3877毫安時，相對於前代iPhone 14的3279毫安時，這是一個驚人的提升。而續航力不足的問題一直是 iPhone 12一直被人詬病的問題，接下來讓我們深入探討為什麼iPhone 12用戶最應該考慮換上全新的iPhone 15。
隨著2023年第三季即將來臨，手機話題裡面，蘋果的iPhone絕對是接下來最重要的話題，沒有之一。帶來Type-C充電頭，因而備受期待的iPhone 15全系列。對於那些忠實使用舊iPhone的用戶而言，這可能是一個讓人難以抗拒的升級選擇。
當談到升級的理由，我們可以從電池容量的大幅增加談起。iPhone 15的電池容量將達到3877毫安時，相對於前代iPhone 14的3279毫安時，這是一個驚人的提升。而續航力不足的問題一直是 iPhone 12一直被人詬病的問題，接下來讓我們深入探討為什麼iPhone 12用戶最應該考慮換上全新的iPhone 15。
從新能量到續航的飛躍
若您現在使用的是iPhone 12，那麼在換上iPhone 15的前景可能將會更加引人入勝。蘋果在過去的幾年中一直在不斷優化其手機性能，而這次的電池容量提升無疑成為最大的亮點之一。由3279毫安時一躍至3877毫安時，這不僅僅是數字的變化，更代表了您的iPhone將能夠持久更長時間，無論是在日常工作還是娛樂使用中。
從iPhone 14到iPhone 15：續航的革命
特別是對於14 Pro和Pro Max的使用者而言，如果您經常為電池續航的限制而感到煩惱，那麼iPhone 15將成為您最佳的換機選擇。這一次，從iPhone 14 Pro的3650毫安時到iPhone 15 Pro Max的驚人4852毫安時，這種巨大的差距將不容忽視。您不再需要經常尋找充電插座，而能夠更加自在地使用手機，讓您的日常更加無憂無慮。
性能與散熱：A16晶片的驅動
關於iPhone 15的性能，目前的消息指出它可能會採用A16晶片，這也是我們在14 Pro和Pro Max上看到的。持續的晶片升級將為您帶來更高效的運行速度和更流暢的多任務處理體驗。同時，新的散熱設計可能進一步增強性能表現，使得續航能力變得更加穩定可靠。
從12到15的換機價值
如果您是從iPhone 12升級至iPhone 15，您將會明顯感受到升級帶來的改變。從更大的電池容量、更強大的性能，到更優越的散熱設計，這些因素將共同協助您享受更長的使用時間和更優質的性能體驗。
特別是從12升級至15 Pro或Pro Max的選擇，您將體驗到續航能力的顯著提升。無論是長時間的工作，還是綿延夜晚的娛樂，您都能更加自信地使用iPhone，而不再為電量不足而煩惱。
結語
換上全新iPhone 15所帶來的價值，不只是讓你擁有更長久的續航體驗，以及更加順暢的性能表現。雖然價格上可能會是一個重要考量跟話題，但是一些已經用了兩三年以上的 iPhone用戶，尤其是用iPhone 12系列的人，推薦要你換機的價值已然清晰可見了吧。
蘋果官網連結如下，方便大家到時候下手：蘋果官網。
關心iPhone 15價格跟顏色的也可以點擊這一篇去看：確定要漲價了？ iPhone15顏色價格流出訊。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
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自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
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AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
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