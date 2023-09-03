2023/09/03,
生活

《無意良母貳》：撒嬌會讓男孩養成依賴的習性嗎？我觀察後的答案是不會，反而非常勇敢

《無意良母貳》：撒嬌會讓男孩養成依賴的習性嗎？我觀察後的答案是不會，反而非常勇敢
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

老母們千千萬萬不要誤會，以為兒子的撒嬌是依賴的行為。其實，動物有脫離母體的本能，人有，男孩也有。再怎麼撒嬌，如果不是一種行為控制或是過度保護，很難影響向外拓展、冒險、競爭、渴望獨立的天性。撒夠嬌的兒子，他得到了想要的力量與愛，在轉身離開你，踏上旅程時，那可謂是充滿勇氣啊！

文：賴曉妍

愛撒嬌，已認證

雖然現在社會風氣已經不若傳統那樣，要求男孩子不能哭，不能示弱。那撒嬌呢？撒嬌會讓男孩子養成依賴的習性嗎？

我觀察後的答案是，一個沒有壓抑自己對溫柔安定需求的男孩，不但不會退縮，反而非常勇敢。

關於撒嬌，我家的男孩與女孩也不太一樣。女兒的撒嬌，是一種互動連結，而男孩的撒嬌，是一種能量獲取。愈撒嬌，愈勇敢。像是兒子愛玩木工，也清楚做木工不是鋸子就是釘子的，很容易受傷，但他知道媽媽會教他保護自己，受傷了也會照料他，給他很多安慰，所以沒什麼好怕的。能盡情撒嬌的兒子，就能盡情地嘗試。

但是兒子並不會因此無盡地索求過度親膩的關懷，一旦他感到足夠，血量充飽了、電量滿格了、時機到了— 就會勇敢奔赴探索自我的旅程。兒子確實需要媽媽的溫暖呵護，但他更喜歡勇闖江湖的自由。

抱抱情境劇

老母：「你為什麼這麼愛抱抱啊？」
兒子：「抱抱最棒。」
母：「要抱到什麼時候呀？」
兒：「抱到老！」

我們還一起演了一齣戲，一位老爺爺拄著拐杖，步履蹣跚地往一位超級老的老太太走去。遠遠的，老爺爺聲音嘶啞顫抖地喊：「媽~~咪~~抱~~抱！」

這是某一天睡前，老母和兒子的互動。

從前也有要孩子在嬰兒時期就獨立起來的養育法，當時雖然蔚為風行，身邊也有許多媽媽，甚至老師朋友們大力推薦，我卻無法照做。想著如此幼小的生命，剛剛降臨在這個陌生的世界，就算無時無刻想要黏在自己最熟悉的媽媽身邊，不也是很正常的事嗎？ 我告訴自己，不要將一個生命帶到世界上想得那麼容易，認命吧！想黏就黏吧！ 整日整夜地抱吧！ 這樣想就好多了。（其實沒有）

但你以為兒子就這樣無限制地黏著老母嗎？ 不，該自（ㄧ）立（ㄐㄧㄠ）自（ㄊㄧ）強（ㄎㄞ）時，他也會隨著成長，因時因地、自然而然地有所調整。

兒子小學三年級的暑假開始，加入了學校的球隊。因為這項額外的活動， 老母驚訝地發現，原本要在床上撒嬌十幾分鐘，連衣服有時候都要老母幫他換的賴床大王，居然每次訓練日的晨起時間，都會自動縮短在床上掙扎滾動的時間，最後果斷的一個翻身，毫不留戀地跳下床。

所以老母們千千萬萬不要誤會，以為兒子的撒嬌是依賴的行為。其實，動物有脫離母體的本能，人有，男孩也有。再怎麼撒嬌，如果不是一種行為控制或是過度保護，很難影響向外拓展、冒險、競爭、渴望獨立的天性。撒夠嬌的兒子，他得到了想要的力量與愛，在轉身離開你，踏上旅程時，那可謂是充滿勇氣啊！

附註：老實說啦！ 如果兒子想要一直賴著我，我也是會很開心的。是說，想得美咧！ 他就是得到愈多愛，愈有力量離開。（老母幻想看著兒子離開的背影拭淚∼）

書籍介紹

本文摘錄自《無意良母貳：我很會養別人家老公》，親子天下出版

作者：賴曉妍
繪者：賴咸穎、賴俞蜜

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擁有三個兒女的資深生母賴曉妍，繼2021年偕同葉丙成教授一同創作的《無意良母》後，又一詼諧育兒分享。在延續《無意良母》的幽默筆觸同時，本書的老母視角轉向家中的小兒子──

男孩究竟是種什麼生物？

  • 男孩與女孩有什麼不同？
  • 起初兒子當女兒養，然而……
  • 男孩很頑皮、不好帶？
  • 男孩講不聽、沒在給你聽人話？
  • 忍受兒子在家施工的媽媽心臟有多大顆？
  • 坊間安親班與老母安親班間有何不同？
  • 「允許頂嘴」是一件必要的事？
  • 兒子多抱抱會變好人？
  • 有一種「不會」，是媽媽覺得你不會？

從害怕到享受，養兒子也太好玩！由於聽過太多暴衝的男孩事件，起初老母得知自己懷了兒子時紅了眼眶……但身為資深老母，在沒被搞瘋的同時，也漸漸感受到男孩的好奇心、行動力、霸道總裁式的愛，以及直男的撒嬌。讓認識這個小小迷人的男生，頓時變成一門有趣的生物課！

立體書封_我很會養
Photo Credit: 親子天下

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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