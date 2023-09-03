《無意良母貳》：撒嬌會讓男孩養成依賴的習性嗎？我觀察後的答案是不會，反而非常勇敢
我們想讓你知道的是
老母們千千萬萬不要誤會，以為兒子的撒嬌是依賴的行為。其實，動物有脫離母體的本能，人有，男孩也有。再怎麼撒嬌，如果不是一種行為控制或是過度保護，很難影響向外拓展、冒險、競爭、渴望獨立的天性。撒夠嬌的兒子，他得到了想要的力量與愛，在轉身離開你，踏上旅程時，那可謂是充滿勇氣啊！
文：賴曉妍
愛撒嬌，已認證
雖然現在社會風氣已經不若傳統那樣，要求男孩子不能哭，不能示弱。那撒嬌呢？撒嬌會讓男孩子養成依賴的習性嗎？
我觀察後的答案是，一個沒有壓抑自己對溫柔安定需求的男孩，不但不會退縮，反而非常勇敢。
關於撒嬌，我家的男孩與女孩也不太一樣。女兒的撒嬌，是一種互動連結，而男孩的撒嬌，是一種能量獲取。愈撒嬌，愈勇敢。像是兒子愛玩木工，也清楚做木工不是鋸子就是釘子的，很容易受傷，但他知道媽媽會教他保護自己，受傷了也會照料他，給他很多安慰，所以沒什麼好怕的。能盡情撒嬌的兒子，就能盡情地嘗試。
但是兒子並不會因此無盡地索求過度親膩的關懷，一旦他感到足夠，血量充飽了、電量滿格了、時機到了— 就會勇敢奔赴探索自我的旅程。兒子確實需要媽媽的溫暖呵護，但他更喜歡勇闖江湖的自由。
抱抱情境劇
老母：「你為什麼這麼愛抱抱啊？」
兒子：「抱抱最棒。」
母：「要抱到什麼時候呀？」
兒：「抱到老！」
我們還一起演了一齣戲，一位老爺爺拄著拐杖，步履蹣跚地往一位超級老的老太太走去。遠遠的，老爺爺聲音嘶啞顫抖地喊：「媽~~咪~~抱~~抱！」
這是某一天睡前，老母和兒子的互動。
從前也有要孩子在嬰兒時期就獨立起來的養育法，當時雖然蔚為風行，身邊也有許多媽媽，甚至老師朋友們大力推薦，我卻無法照做。想著如此幼小的生命，剛剛降臨在這個陌生的世界，就算無時無刻想要黏在自己最熟悉的媽媽身邊，不也是很正常的事嗎？ 我告訴自己，不要將一個生命帶到世界上想得那麼容易，認命吧！想黏就黏吧！ 整日整夜地抱吧！ 這樣想就好多了。（其實沒有）
但你以為兒子就這樣無限制地黏著老母嗎？ 不，該自（ㄧ）立（ㄐㄧㄠ）自（ㄊㄧ）強（ㄎㄞ）時，他也會隨著成長，因時因地、自然而然地有所調整。
兒子小學三年級的暑假開始，加入了學校的球隊。因為這項額外的活動， 老母驚訝地發現，原本要在床上撒嬌十幾分鐘，連衣服有時候都要老母幫他換的賴床大王，居然每次訓練日的晨起時間，都會自動縮短在床上掙扎滾動的時間，最後果斷的一個翻身，毫不留戀地跳下床。
所以老母們千千萬萬不要誤會，以為兒子的撒嬌是依賴的行為。其實，動物有脫離母體的本能，人有，男孩也有。再怎麼撒嬌，如果不是一種行為控制或是過度保護，很難影響向外拓展、冒險、競爭、渴望獨立的天性。撒夠嬌的兒子，他得到了想要的力量與愛，在轉身離開你，踏上旅程時，那可謂是充滿勇氣啊！
附註：老實說啦！ 如果兒子想要一直賴著我，我也是會很開心的。是說，想得美咧！ 他就是得到愈多愛，愈有力量離開。（老母幻想看著兒子離開的背影拭淚∼）
書籍介紹
本文摘錄自《無意良母貳：我很會養別人家老公》，親子天下出版
作者：賴曉妍
繪者：賴咸穎、賴俞蜜
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擁有三個兒女的資深生母賴曉妍，繼2021年偕同葉丙成教授一同創作的《無意良母》後，又一詼諧育兒分享。在延續《無意良母》的幽默筆觸同時，本書的老母視角轉向家中的小兒子──
男孩究竟是種什麼生物？
- 男孩與女孩有什麼不同？
- 起初兒子當女兒養，然而……
- 男孩很頑皮、不好帶？
- 男孩講不聽、沒在給你聽人話？
- 忍受兒子在家施工的媽媽心臟有多大顆？
- 坊間安親班與老母安親班間有何不同？
- 「允許頂嘴」是一件必要的事？
- 兒子多抱抱會變好人？
- 有一種「不會」，是媽媽覺得你不會？
從害怕到享受，養兒子也太好玩！由於聽過太多暴衝的男孩事件，起初老母得知自己懷了兒子時紅了眼眶……但身為資深老母，在沒被搞瘋的同時，也漸漸感受到男孩的好奇心、行動力、霸道總裁式的愛，以及直男的撒嬌。讓認識這個小小迷人的男生，頓時變成一門有趣的生物課！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。