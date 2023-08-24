「雲豹小公主」害慘民進黨？網路聲量數據顯示，綠營負面聲量賴品妤佔21%

國民黨總統參選人侯友宜主張在安全無虞下重啟核四，引發民進黨籍的汐止在地立委賴品妤痛斥「重啟個屁」，但侯友宜競選辦公室回擊，賴品妤以粗鄙言論回應專業議題，是不是擔心擋了自家再生能源財路？而後遭揭露其父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，賴品妤是「雲豹小公主」。

藍營質疑，賴勁麟在蔡政府推動綠能政策下掛名18家綠能公司負責人，是否與台電到底有利益輸送？賴品妤則回應，其父在雲豹能源公司持股不到1％，2020年就已澄清過的內容再次被拿來冷飯熱炒，這樣的選舉操作她非常遺憾，「到底還要無限重播幾次這樣惡俗又無趣的政治連續劇？」

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月17日到8月16日之間，近180天內賴品妤的網路聲量輿情數據，結果發現，在「雲豹小公主」爭議全面發酵前，賴品妤的網路聲量表現慘淡，平均每日聲量僅約270則左右，但當輿論發酵後，單日聲量高峰一度來到超過2.4萬則。

檢視細節，先是在8月初因網紅「館長」陳之漢開直播嗆賴品妤喜歡cosplay（角色扮演）是「物化動漫」，引發網路論戰，從前一天單日222則聲量增加到隔天1589則，8月9日他因不滿侯友宜主張重啟核四，怒嗆「重啟個屁」，反被侯友宜競辦酸「擔心擋財路？」單日聲量飆增至超過2.1萬則，接連八天隨著「雲豹小公主」輿論戰全面發酵，每天的聲量總數幾乎都超過萬則。

總體而言，賴品妤近180天的網路聲量集中在最近10天，前期每日平均值還不到300則，後期單日平均聲量飆增至逾1.8萬則。

回顧四年前賴品妤憑藉民進黨選情順風與網路高聲量助力，擊敗年齡差近30歲的國民黨立委候選人李永萍，如今網路聲量表現平平，選前選後聲量對比鮮明，可以說從網路聲量上來看，較難知道賴品妤實際在做什麼，而近期競選連任期間難得的聲量暴衝，竟然是靠著負面爭議。

而且在最近10天當中，賴品妤的負面聲量遠超正面聲量，負聲量佔77％，正聲量23％，網路好感度僅約0.29表現不佳。

Photo Credit: TPOC

賴品妤遭輿論炎上，藍營質疑，民進黨政府能源政策錯誤，讓台電近兩年虧損約新台幣5000億元，而賴品妤父親擔任雲豹能源與旗下近20間公司董座，牽扯出民進黨派系新潮流透過政策大賺綠電財的爭議，加上又被翻出雲豹集團的政治獻金以捐民進黨為主，宛如國家級的政商集團，掏空國家。

爭議曝光後，不僅賴品妤被罵爆，也讓民眾質疑，民進黨是否在掌握國家機器後，透過政策讓特定產業獲利，宛若將國家的錢搬到民間企業口袋，這些產業在選舉時再「投桃報李」。

網路數據分析結果顯示，民進黨最近10天的網路負面聲量逼近20萬則，其中關於賴品妤、賴勁麟、雲豹能源的負面聲量就佔了超過4.1萬則，佔比高達21％，這也顯示著：賴品妤似乎在爭議中成為民進黨的「豬隊友」，因為自身「雲豹小公主」爭議，讓民進黨也跟著被批評。

Photo Credit: TPOC

對於能源政策，民進黨總統參選人賴清德聲稱台灣不缺電，堅持「非核家園」的主張，並主張要加強綠能佔比。

然而，在這一波爭議事件中，大眾看到民進黨疑似靠著綠能產業進行政治分贓，儘管民進黨也提出國民黨籍政要擔任能源公司董事或獨董的案例反擊，不過，民進黨身為執政黨，對於台電虧損越多，納稅人賠的越多一事無可迴避，無怪乎賴品妤爆粗口回應侯友宜「重啟（核四）個屁」討不了便宜，反而引來輿論譁然和各方批評。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：「雲豹小公主」害慘民進黨？網路數據：綠負聲量竄升與賴品妤有關

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航