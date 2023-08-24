「雲豹小公主」害慘民進黨？網路聲量數據顯示，綠營負面聲量賴品妤佔21%
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網路數據分析結果顯示，民進黨最近10天的網路負面聲量逼近20萬則，其中關於賴品妤、賴勁麟、雲豹能源的負面聲量就佔了超過4.1萬則，佔比高達21％，這也顯示賴品妤似乎在爭議中成為民進黨的「豬隊友」，因為「雲豹小公主」爭議讓民進黨跟著被批評。
國民黨總統參選人侯友宜主張在安全無虞下重啟核四，引發民進黨籍的汐止在地立委賴品妤痛斥「重啟個屁」，但侯友宜競選辦公室回擊，賴品妤以粗鄙言論回應專業議題，是不是擔心擋了自家再生能源財路？而後遭揭露其父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，賴品妤是「雲豹小公主」。
藍營質疑，賴勁麟在蔡政府推動綠能政策下掛名18家綠能公司負責人，是否與台電到底有利益輸送？賴品妤則回應，其父在雲豹能源公司持股不到1％，2020年就已澄清過的內容再次被拿來冷飯熱炒，這樣的選舉操作她非常遺憾，「到底還要無限重播幾次這樣惡俗又無趣的政治連續劇？」
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月17日到8月16日之間，近180天內賴品妤的網路聲量輿情數據，結果發現，在「雲豹小公主」爭議全面發酵前，賴品妤的網路聲量表現慘淡，平均每日聲量僅約270則左右，但當輿論發酵後，單日聲量高峰一度來到超過2.4萬則。
檢視細節，先是在8月初因網紅「館長」陳之漢開直播嗆賴品妤喜歡cosplay（角色扮演）是「物化動漫」，引發網路論戰，從前一天單日222則聲量增加到隔天1589則，8月9日他因不滿侯友宜主張重啟核四，怒嗆「重啟個屁」，反被侯友宜競辦酸「擔心擋財路？」單日聲量飆增至超過2.1萬則，接連八天隨著「雲豹小公主」輿論戰全面發酵，每天的聲量總數幾乎都超過萬則。
總體而言，賴品妤近180天的網路聲量集中在最近10天，前期每日平均值還不到300則，後期單日平均聲量飆增至逾1.8萬則。
回顧四年前賴品妤憑藉民進黨選情順風與網路高聲量助力，擊敗年齡差近30歲的國民黨立委候選人李永萍，如今網路聲量表現平平，選前選後聲量對比鮮明，可以說從網路聲量上來看，較難知道賴品妤實際在做什麼，而近期競選連任期間難得的聲量暴衝，竟然是靠著負面爭議。
而且在最近10天當中，賴品妤的負面聲量遠超正面聲量，負聲量佔77％，正聲量23％，網路好感度僅約0.29表現不佳。
賴品妤遭輿論炎上，藍營質疑，民進黨政府能源政策錯誤，讓台電近兩年虧損約新台幣5000億元，而賴品妤父親擔任雲豹能源與旗下近20間公司董座，牽扯出民進黨派系新潮流透過政策大賺綠電財的爭議，加上又被翻出雲豹集團的政治獻金以捐民進黨為主，宛如國家級的政商集團，掏空國家。
爭議曝光後，不僅賴品妤被罵爆，也讓民眾質疑，民進黨是否在掌握國家機器後，透過政策讓特定產業獲利，宛若將國家的錢搬到民間企業口袋，這些產業在選舉時再「投桃報李」。
網路數據分析結果顯示，民進黨最近10天的網路負面聲量逼近20萬則，其中關於賴品妤、賴勁麟、雲豹能源的負面聲量就佔了超過4.1萬則，佔比高達21％，這也顯示著：賴品妤似乎在爭議中成為民進黨的「豬隊友」，因為自身「雲豹小公主」爭議，讓民進黨也跟著被批評。
對於能源政策，民進黨總統參選人賴清德聲稱台灣不缺電，堅持「非核家園」的主張，並主張要加強綠能佔比。
然而，在這一波爭議事件中，大眾看到民進黨疑似靠著綠能產業進行政治分贓，儘管民進黨也提出國民黨籍政要擔任能源公司董事或獨董的案例反擊，不過，民進黨身為執政黨，對於台電虧損越多，納稅人賠的越多一事無可迴避，無怪乎賴品妤爆粗口回應侯友宜「重啟（核四）個屁」討不了便宜，反而引來輿論譁然和各方批評。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：「雲豹小公主」害慘民進黨？網路數據：綠負聲量竄升與賴品妤有關
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。