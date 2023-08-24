輝達AI晶片需求旺，財報營收創歷史新高、盤後股價漲逾6%，台積電CoWoS封裝擴產扮要角

輝達AI晶片需求旺，季報亮眼盤後股價漲逾6%

（中央社）半導體大廠輝達（NVIDIA）今天公布上季營收創歷史新高，本季財測也在人工智慧（AI）應用帶動下高於市場預期，盤後股價漲逾6%，延續今年飆漲逾2倍的格局。

輝達在美股收盤後公布，第2季營收135.1億美元，較去年同期翻倍，與前一季相比成長88%，遠優於華爾街預期水準；淨利61.9億美元，每股盈餘2.48美元，也優於分析師預期。

AI投資方興未艾，輝達預期本季營收約達160億美元，年增率上看170%，不只超乎市場預期，也有望刷新上季締造的單季營收紀錄。

輝達執行長黃仁勳透過新聞稿表示，嶄新的運算時代已降臨，全球企業都在從一般用途過渡到加速運算，採用生成式人工智慧（generative AI）的競賽如火如荼展開。

輝達股價在正規交易時間漲近3.2%，收在471.16美元。在最新季報激勵下，盤後股價漲幅一度逼近10%，之後縮減至約6%。

輝達A100、H100晶片效能卓越，在聊天機器人ChatGPT掀起的AI熱潮中需求旺盛。輝達備受投資人追捧，年初以來股價翻逾2倍，是美股標準普爾500指數表現最棒的成分股。這波漲勢如延續到明天，輝達有望衝破7月18日站上的歷來最高收盤價474.94美元。

根據輝達財報，第2季包含AI晶片的資料中心事業營收103.2億美元，季增141%，年增171%。

3個月前，輝達同樣繳出亮麗業績與財測，5月25日股價飆漲24%，公司市值暴增1838億美元，創美股歷來單日市值增加金額第3高紀錄，之後順勢成為美股史上第7家、也是率先跨進市值1兆美元俱樂部的半導體企業。

近期美股選擇權市場行情顯示，投資人看好輝達股價進一步上漲。

科技界AI投資不斷增加，微軟（Microsoft）等雲端服務廠商也亟需高效能晶片，輝達有賴台積電等晶圓代工夥伴擴大產能供貨。台積電美國存託憑證（ADR）今天漲逾2.1%，年初以來漲幅超過26%；輝達財報公布後，台積電ADR盤後漲幅超過2%。

輝達財測優於預期，台積電CoWoS封裝擴產扮要角

（中央社）輝達（Nvidia）今天凌晨公布第2季合併營收135.1億美元，季增88%、年增101%，優於市場預期，預估第3季營收160億美元，毛利率預估72.5%，也優於市場預期。法人指出，台積電擴充CoWoS先進封裝產能進度，攸關輝達AI晶片平台出貨。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達於美國時間23日公布第2季財報，第2季合併營收135.1億美元，較第1季71.92億美元大增88%，比去年同期大增101%，優於市場預期的112億美元以及輝達原先預估的110億美元。

若以非一般公認會計準則（non-GAAP）來看，輝達第2季毛利率達71.2%，較第1季66.8%增加4.4個百分點，年增25.3個百分點。輝達第2季獲利67.4億美元，較第1季27.13億美元大增148%，較去年同期12.92億美元大增422%，第2季每股稀釋純益2.7美元，優於第1季的1.09美元和去年同期0.51美元。

展望第3季，輝達預估單季合併營收可到160億美元，約正負2%區間，優於市場預估的120億美元至140億美元，若以non-GAAP來看，第3季毛利率預估72.5%，較第2季再增加。

在市場矚目的資料中心項目業績表現，輝達表示，第2季資料中心項目營收達103.2億美元，創歷史單季新高，大幅年增171%，其中日前推出的GH200整合高頻寬記憶體HBM3e的AI晶片平台，預計明年第2季出貨。

先進封裝CoWoS產能吃緊，攸關輝達AI晶片平台出貨進度，晶圓代工龍頭台積電正加速擴充CoWoS封裝產能，美系外資法人和本土投顧法人評估，台積電目前CoWoS月產能約1萬片至1.1萬片，預估今年底月產能可提升至1.2萬片，明年底月產能可提升至1.8萬片至2萬片。另一美系外資法人預估，明年底台積電CoWoS月產能上看2.5萬片。

本土投顧法人和亞系外資法人評估，台積電今年在CoWoS總產能可到12萬片至13萬片，上看14萬片，預估明年台積電在CoWoS總產能可超過20萬片。

輝達財報亮眼 台股早盤漲逾200點攻上16800點

（中央社）輝達（NVIDIA）第2季財報亮麗，財測優於預期，帶動廣達、緯創等AI族群點火上攻，台股開高，早盤指數大漲逾200點，收復月線關卡，一度攻上16800點關卡。

至9時2分，台股加權指數上漲199.01點，至16775.91點，漲幅1.2%，成交值348.91億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中漲0.73%。

觀察盤面，台積電上漲9元，至561元，漲幅1.63%，廣達、緯創、技嘉漲約5%，光寶科、英業達漲逾4%，鴻海也勁揚逾3%。

輝達財報亮眼點火AI族群，廣達、緯創早盤齊揚

全球人工智慧（AI）指標股輝達（NVIDIA）第2季財報遠優於市場預期，並看好第3季營收再創新高，今天台股AI族群上演慶祝行情，廣達、緯創、英業達早盤漲幅一度超過6%，技嘉漲逾5%。

光寶科、台光電早盤漲幅超過4%，高價股世芯-KY、創意分別上漲約6%、5%。

輝達在美股收盤後公布，第2季營收135.1億美元，較去年同期翻倍，與前一季相比成長88%，遠優於華爾街預期水準；淨利61.9億美元，每股盈餘2.48美元，也優於分析師預期。