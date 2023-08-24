輝達AI晶片需求旺，財報營收創歷史新高、盤後股價漲逾6%，台積電CoWoS封裝擴產扮要角
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輝達A100、H100晶片效能卓越，在聊天機器人ChatGPT掀起的AI熱潮中需求旺盛。輝達備受投資人追捧，年初以來股價翻逾2倍，是美股標準普爾500指數表現最棒的成分股。這波漲勢如延續到明天，輝達有望衝破7月18日站上的歷來最高收盤價474.94美元。根據輝達財報，第2季包含AI晶片的資料中心事業營收103.2億美元，季增141%，年增171%。
輝達AI晶片需求旺，季報亮眼盤後股價漲逾6%
（中央社）半導體大廠輝達（NVIDIA）今天公布上季營收創歷史新高，本季財測也在人工智慧（AI）應用帶動下高於市場預期，盤後股價漲逾6%，延續今年飆漲逾2倍的格局。
輝達在美股收盤後公布，第2季營收135.1億美元，較去年同期翻倍，與前一季相比成長88%，遠優於華爾街預期水準；淨利61.9億美元，每股盈餘2.48美元，也優於分析師預期。
AI投資方興未艾，輝達預期本季營收約達160億美元，年增率上看170%，不只超乎市場預期，也有望刷新上季締造的單季營收紀錄。
輝達執行長黃仁勳透過新聞稿表示，嶄新的運算時代已降臨，全球企業都在從一般用途過渡到加速運算，採用生成式人工智慧（generative AI）的競賽如火如荼展開。
輝達股價在正規交易時間漲近3.2%，收在471.16美元。在最新季報激勵下，盤後股價漲幅一度逼近10%，之後縮減至約6%。
輝達A100、H100晶片效能卓越，在聊天機器人ChatGPT掀起的AI熱潮中需求旺盛。輝達備受投資人追捧，年初以來股價翻逾2倍，是美股標準普爾500指數表現最棒的成分股。這波漲勢如延續到明天，輝達有望衝破7月18日站上的歷來最高收盤價474.94美元。
根據輝達財報，第2季包含AI晶片的資料中心事業營收103.2億美元，季增141%，年增171%。
3個月前，輝達同樣繳出亮麗業績與財測，5月25日股價飆漲24%，公司市值暴增1838億美元，創美股歷來單日市值增加金額第3高紀錄，之後順勢成為美股史上第7家、也是率先跨進市值1兆美元俱樂部的半導體企業。
近期美股選擇權市場行情顯示，投資人看好輝達股價進一步上漲。
科技界AI投資不斷增加，微軟（Microsoft）等雲端服務廠商也亟需高效能晶片，輝達有賴台積電等晶圓代工夥伴擴大產能供貨。台積電美國存託憑證（ADR）今天漲逾2.1%，年初以來漲幅超過26%；輝達財報公布後，台積電ADR盤後漲幅超過2%。
輝達財測優於預期，台積電CoWoS封裝擴產扮要角
（中央社）輝達（Nvidia）今天凌晨公布第2季合併營收135.1億美元，季增88%、年增101%，優於市場預期，預估第3季營收160億美元，毛利率預估72.5%，也優於市場預期。法人指出，台積電擴充CoWoS先進封裝產能進度，攸關輝達AI晶片平台出貨。
人工智慧（AI）晶片大廠輝達於美國時間23日公布第2季財報，第2季合併營收135.1億美元，較第1季71.92億美元大增88%，比去年同期大增101%，優於市場預期的112億美元以及輝達原先預估的110億美元。
若以非一般公認會計準則（non-GAAP）來看，輝達第2季毛利率達71.2%，較第1季66.8%增加4.4個百分點，年增25.3個百分點。輝達第2季獲利67.4億美元，較第1季27.13億美元大增148%，較去年同期12.92億美元大增422%，第2季每股稀釋純益2.7美元，優於第1季的1.09美元和去年同期0.51美元。
展望第3季，輝達預估單季合併營收可到160億美元，約正負2%區間，優於市場預估的120億美元至140億美元，若以non-GAAP來看，第3季毛利率預估72.5%，較第2季再增加。
在市場矚目的資料中心項目業績表現，輝達表示，第2季資料中心項目營收達103.2億美元，創歷史單季新高，大幅年增171%，其中日前推出的GH200整合高頻寬記憶體HBM3e的AI晶片平台，預計明年第2季出貨。
先進封裝CoWoS產能吃緊，攸關輝達AI晶片平台出貨進度，晶圓代工龍頭台積電正加速擴充CoWoS封裝產能，美系外資法人和本土投顧法人評估，台積電目前CoWoS月產能約1萬片至1.1萬片，預估今年底月產能可提升至1.2萬片，明年底月產能可提升至1.8萬片至2萬片。另一美系外資法人預估，明年底台積電CoWoS月產能上看2.5萬片。
本土投顧法人和亞系外資法人評估，台積電今年在CoWoS總產能可到12萬片至13萬片，上看14萬片，預估明年台積電在CoWoS總產能可超過20萬片。
輝達財報亮眼 台股早盤漲逾200點攻上16800點
（中央社）輝達（NVIDIA）第2季財報亮麗，財測優於預期，帶動廣達、緯創等AI族群點火上攻，台股開高，早盤指數大漲逾200點，收復月線關卡，一度攻上16800點關卡。
至9時2分，台股加權指數上漲199.01點，至16775.91點，漲幅1.2%，成交值348.91億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中漲0.73%。
觀察盤面，台積電上漲9元，至561元，漲幅1.63%，廣達、緯創、技嘉漲約5%，光寶科、英業達漲逾4%，鴻海也勁揚逾3%。
輝達財報亮眼點火AI族群，廣達、緯創早盤齊揚
全球人工智慧（AI）指標股輝達（NVIDIA）第2季財報遠優於市場預期，並看好第3季營收再創新高，今天台股AI族群上演慶祝行情，廣達、緯創、英業達早盤漲幅一度超過6%，技嘉漲逾5%。
光寶科、台光電早盤漲幅超過4%，高價股世芯-KY、創意分別上漲約6%、5%。
輝達在美股收盤後公布，第2季營收135.1億美元，較去年同期翻倍，與前一季相比成長88%，遠優於華爾街預期水準；淨利61.9億美元，每股盈餘2.48美元，也優於分析師預期。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com