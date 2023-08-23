823戰勝65週年：蔡英文談落實國防改革與自主、侯友宜主張避免戰爭台海和平

（中央社）總統蔡英文今（23）日表示，如果沒有當年823的勝利，就沒有今日的台灣，65年過去了，威權主義的擴張和威脅，仍然衝擊著台海與周邊的安全穩定。但因為對民主、自由的堅持，因為不分彼此、守護共同的家園，讓現在的台灣，成為全球的關鍵字。

總統上午主持823戰役勝利65週年追思祭悼典禮，一早至太武山公墓的忠烈殿主祭，隨後往太武山公墓向英勇殉國的將士們致意，表達追悼與緬懷忠義愛國情操。陪祭者包括國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副祕書長張惇涵、新北市長侯友宜、金門縣長陳福海、民進黨立委洪申翰、國民黨立委陳玉珍等人陪祭。

總統中午特別與參戰官兵及遺族眷屬用餐，用餐前，總統致詞表示，今天是823戰役勝利的65週年，今天早上，她到太武山公墓主持追思祭悼典禮，代表全體國人向捨身護國的忠靈致上最深的敬意。

總統提到，65年前，在共聚一堂的金門島上，遭受了數十萬發密集的砲彈轟擊。而當年島上的官兵弟兄和居民，憑著「同島一命」的義無反顧，力退來犯的共軍，守住家園，因此，讓台灣有機會走向民主、自由的道路。如果沒有當年823的勝利，就沒有今日的台灣。她要再次向各位參戰官兵、還有遺族眷屬，致上最深的敬意。

總統表示，65年過去了，威權主義的擴張和威脅，仍然衝擊著台海與周邊的安全穩定。但因為對民主、自由的堅持，因為不分彼此、守護共同的家園，讓現在的台灣，成為全球的關鍵字，也得到國際社會更多的肯定和支持。

總統指出，就在上週，美國、日本、韓國的三方峰會，共同發表了重要的聲明。聲明中再次強調，台海的和平穩定極為重要，更是國際社會安全與繁榮，不可或缺的要素。

因此，總統強調，當今天在這裡，紀念這場勝利的同時，務必要提醒自己記得，今天的穩定、繁榮，都是來自於這些護國英雄，以及每一位為了守護家園而犧牲的英烈們。

總統表示，會記得要持續照顧當年保家衛國的戰友與遺族眷屬，除了年節慰問、急難救助，政府也會繼續整建安養機構，打造更完善的長照環境。今天現場，有一些希望政府可以幫忙的事情，她也會指示相關單位，一定要給大家更好的照顧。

總統再次強調，過去7年，致力維護台海和平穩定的立場，非常堅定。然而，要維護和平，必須要先強大自己，因此，政府落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。

賴清德臉書憶曾任金門醫官：「有主權的和平才是真正的和平。」

今天是823砲戰65週年紀念日，副總統賴清德透過臉書發文表示，每年823這天，他總會想起在金門當醫官的時光。另外，自己的叔叔曾參與823砲戰，他非常清楚國軍守護國家、守護民主的辛苦與犧牲。台灣有追求和平的決心，有實力才能帶來和平。

賴副總統表示，每年8月23日這天，他總會想起在金門南雄師當醫官的時光，在那1年多的時間裡，所經歷的人事物，至今仍是他生命中相當重要的回憶。當然，在823這一天，對中華民國台灣來說，更是意義重大的日子。

他說，65年前發生在金門的這一場戰役，守護了台澎金馬的民主自由，為中華民國台灣的和平與繁榮發展，奠下基礎。但也因為823砲戰的爆發，金門承擔了戰地政務所帶來的自由限制，經濟發展也受到影響。

賴副總統說明，他自己的叔叔就曾參與過823砲戰，他非常清楚國軍守護國家、守護民主的辛苦與犧牲。今天要向當年在823砲戰中犧牲奉獻的金門軍民，以及65年來勞苦功高的國軍致敬，謝謝大家始終站在第一線，守衛國家的安全與和平。

他強調，和平無價，戰爭沒有贏家。在全球關切台海局勢的今天，和平是世界共同的利益。包括今年的G7外長會議及剛落幕的美日韓峰會，均一再重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，更強調兩岸之間的爭議必須以和平的方式解決。

賴副總統指出，維持台海和平的現狀不但是兩岸的共同責任，更是區域各國及全球民主國家的共同期待，任何單方面破壞或改變現狀的行為，將與全世界的利益相違背。

他認為，回顧過去戰火的經歷，正是為了要彰顯和平的可貴。台灣有追求和平的決心，有實力才能帶來和平，有主權的和平也才是真正的和平。

賴副總統表示，未來他將透過民主和平四大支柱「提升台灣的嚇阻防衛能力」、「強化經濟韌性及確保供應鏈安全」、「與全世界民主國家建立夥伴關係」，以及「尊嚴對等進行兩岸對話及合作」，以具體且負責任的行動向全世界展現台灣致力於維持現狀、追求台海和平的決心。

同台蔡英文出席追思典禮，侯友宜感謝國軍：「要盡一切避免戰爭。」

國民黨總統參選人侯友宜今天出席823戰役勝利65週年公祭暨追思活動，他表示，感謝所有國軍將士，用生命捍衛中華民國、守護台澎金馬家園，戰火無情，戰爭絕對沒有贏家，要盡一切可能避免戰爭。

總統蔡英文今天主持823戰役勝利65週年追思祭悼典禮，與新北市長侯友宜同場。對於和蔡總統的互動，侯友宜受訪時並未具體回應，僅表示此行目的是表達感謝823金門軍民的犧牲跟奉獻，相信全體中華民國人民可以體會。

國民黨總統候選人、新北市長侯友宜（前左）出席823戰役65週年追思典禮｜Photo Credit: 中央社

侯友宜競選辦公室則透過新聞稿表示，侯友宜感謝所有國軍將士，用生命捍衛中華民國、守護台澎金馬家園。侯友宜表示，戰火無情，戰爭絕對沒有贏家，要盡一切可能避免戰爭，讓兩岸關係和緩，維持台海和平穩定，確保國家安定、繁榮永續。