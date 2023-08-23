細路哥唔識世界：《七月返歸》的恐怖與背後
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《七月返歸》的主角由長居十幾年的加拿大返港，住在童年因見鬼與被母親虐打而蒙上陰影的故居，除了指主角的地理與精神回溯，以及七月十四鬼魂重返人間之外，也指香港人在一系列事件後，無論移民還是留居，總會因被迫歸回關於香港的一切經驗和思考而被無形的恐懼纏擾。
鬼片曾是香港電影的主流類型，與動作、警匪、愛情、江湖等平起平坐，《陰陽路》系列（共19集，1997-2003）尤為經典，2001年更一連放映了五集。
如今，鬼片可謂沒落，只有泰國電影人努力製作，而香港，或因現代理性容不下陰森恐怖，又或因大陸審查機制不准怪力亂神，礙於票房考慮，所以後繼無人。能讓香港觀眾留下較深印象的，需上溯至電影《三更2之餃子》（2004）以及電視劇《金宵大廈》（2019）。
按此，《七月返歸》（2023）可謂非常勇敢的嘗試。有別於「mm2新晉導演計劃」三部曲的另外兩部：《濁水漂流》（2021）和《窄路微塵》（2022），《七月返歸》不走現實主義路線，倒以驚慄奪人，但非意無所指，如導演謝家祺在回魂場所言，這電影是「有教育意義的」，希望觀眾能被纏住（haunted），然後「在生活中思考當中的片段」。
顯然，恐怖是外殼，而外殼的打造可算恰如其分（難度與笑片好笑大致相同），全片基調沉鬱、配樂詭譎，組合是承傳已久的殘破公屋、靈異小童與老人、陰陽眼、粵劇花旦、紙紮公仔、頭髮遮面的女人、煞有介事的凝視與停頓、特別的樓層與容易故障的𨋢和𨋢門、只有主角才會看到的異常情況（其他人看便打回原形）……還有，最重要是保留虛晃然後突然轉畫面嚇你一驚的絕技。雖沒突破前人的設計，但已滿足觀眾期望。
至於內核，如宣傳品所示的「美麗新世界」，顯然有奧爾德斯．赫胥黎（Aldous Huxley）同名原作的反烏托邦之意，具體而言，可作三點分述：首先，以鬼為政治喻體，常見於有關（後）殖民文化的論述，如已故學者張美君在分析關錦鵬的《胭脂扣》（1987）時指出，鬼若隱若現，時常「纏繞」，以致原本的家不像家，歸屬成疑，生活只能在他方，正如香港人因九七大限而積極從現在的惑慮逃至可懷緬的過去。
而《七月返歸》的主角由長居十幾年的加拿大返港，住在童年因見鬼與被母親虐打而蒙上陰影的故居，便明顯異曲同工，尤其「返歸」，除了指主角的地理與精神回溯，以及七月十四鬼魂重返人間之外，也指香港人在一系列事件後，無論移民還是留居，總會因被迫歸回關於香港的一切經驗和思考而被無形的恐懼纏擾。於弗洛伊德而言，這屬於創傷經驗後的強制記憶閃回，可透過轉喻呈現。
第二，電影的格局與主題，深有魯迅《狂人日記》（1918）之味，以致上述推測更見成立，比如兩者皆分立多部分（前者分七日、後者分十三章）、常見看客的目光與非議、替主角內在的「迷亂」心境與外在的「正常」世界雙重合理化以模糊真偽是非、主角最終崩潰、突出孩子的受害處境而發出救贖他們的呼告等，都可見導演批判人間鬼域的決心，而箇中的互文並不單一，或許也攙雜彭浩翔在《出埃及記》（2007）表達的重點：「原來呢個世界上有啲嘢，荒謬到一個程度就無人會相信，但並唔代表唔存在。」
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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