《正面溝通練習課》：懂得傾聽的人在對話中聽與說的比例是六比四，給予對方充分的說話機會
我們想讓你知道的是
想要說出心中的感受，但口一開卻往往惹對方不開心？為了拉近關係，努力的尋找話題，雙方反而越聊越遠？不想再當句點王，卻不小心就會和別人保持社交距離？說話與溝通在無形之中，變成生活中的不可承受之重？如果以上的問句，你的答案都是肯定的。就讓有20年教學經驗的正面溝通專家來解救陷於困境的你，透過實際練習，說出更好的自己與更完滿的人際關係。
文：金炫廷（김현정）
習慣真誠的說話，增進關係
光憑話術難以表達真心。相較於話術，言語中蘊含的真心更為重要。有時候，對話中感受不到任何想法，是因為話語中沒有真心。我們沒有必要因為誰很會說話，就模仿他。光是學習話術，只能說是一知半解。先觀察一下自己說話的時候，抱持著什麼樣的想法吧。請隨時檢視自己的言行，盡量使用誠懇的口吻。如此一來，才能與人進行真心的溝通。
「虛心坦懷」這句成語說的是毫無掩飾的吐露內心。真心的對話旨在分享彼此的情感。西奧多．澤爾丁（Theodore Zeldin）於《關於對話》（Conversation ）中提到，真的對話是懷有知性的好奇心，投入互相尊重的對話當中。此時，我們能以全新的方式理解自己與他人的世界。對話是透過他人達到重新自我理解的管道，是拓展世界的一種跳板。換言之，透過對話，能夠讓我們重新認識自我，讓我們不再沉浸在自己的世界。
哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的《人類大歷史》（Sapiens: A Brief History of Humankind）則指出，蜜蜂等昆蟲會群聚工作，但牠們工作的方式非常制式。狼和黑猩猩的合作比螞蟻更加彈性，但仍然有局限，牠們只和少數關係密切的個體合作。人類能夠與無數的人溝通，合作相對彈性。擁有語言，可以互相溝通，就是智人站在食物鏈頂端的原因。這段話提醒了我們，溝通對人類有多重要。
如果只發出聲音說話，並不能做到人性的溝通。例如，上司指示你標下一個案子，所以你和初次見面的負責人共事了兩個星期。那位負責人既有禮貌，工作能力也很好，是個值得學習的人。不過你一心只想快點拿到訂單，所以沒有和他建立私交。如果你對他真心以待，會怎麼樣呢？說不定早就拿到訂單，且與才能兼備、做事謹慎的他成為了朋友。
相較於禮貌的說話內容，你對談話對象的想法更重要。因為你的想法會夾藏在言詞當中，原封不動的展現出來。對方扮演的角色取決於你，是「簽約就結束了」抑或「即使簽約了，他還有許多值得我學習的地方，應該保持友好關係」，全操之在己。我們為什麼認為朋友是一種深厚的人際關係？或許這是因為，我們不會將朋友視為達到目的或獲取利益的手段。真誠的對話凌駕於話術之上，也是對話的根本。
諾貝爾獎得主、心理學家丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）教授在無數次的人類行為實驗後，確立了展望理論，他認為：「人類終究會以理性進行決策。就算決策看似非理性，也是為了規避風險而做的合理感性決策。」比如購物時，就算品質有點不好，還是會選擇值得信賴的企業產品。或是工作時，與其選個聰明的合作夥伴，寧可選擇自己更信任的人合作。真心就是最合理的選擇。
在經濟層面上，真誠的溝通也能讓我們做出更有利的選擇。針對改變與溝通的ROI研究報告顯示，實踐有效溝通的公司工作績效高於溝通不良的公司一．七倍。事實上，The Pulse Communication曾指出，全世界的專案預算中，每十億美元就有一億三千五百元萬面臨浪費的風險，其中約有七千五百萬美元（五六％）的損失來自低效溝通。馬里蘭大學研究團隊揭露，低效溝通致使美國醫院每年浪費一百億美元左右，當中雖然包含了診療時間問題帶來的成本，但整體金額有一半以上是因為沒有在適當時間內傳達明確的訊息，進而產生的額外住院費用。這全是低效溝通造成的後果。
善於溝通不僅止於以風趣的話語取悅或說服他人，拓展關係的對話很重要。試想別人相信你、依賴你，向你傾訴煩惱的時候吧。這種時候，你應該抱持真誠的同理心，坦言自己都是如何克服困難，然後給予鼓勵。誠懇的經驗談與鼓勵將會帶來力量。滿懷真心的話才能打動對方，增進彼此的關係。
對話範例
A：今天工作超多，好累喔。還要做新專案，真是受不了。
B：是喔。我在適應新工作的時候也很累，甚至還要忙著看主管的眼色。
A：新工作真讓人疲憊。
B：對啊。但如果把它做好，就能學到東西。我上次負責專案的時候也一樣，雖然很累，不過有所挑戰的感覺很棒。
A：我也算是在挑戰嗎？
B：當然！適應以前通常會比較累。完成這次專案後，你一定會有成長的。加油！你會做得很好的！
假如能夠坦率的說出想法，不僅能讓人感受到你的人格魅力，還可以鞏固雙方關係。但很多人在職場中，經常只說客套話或場面話，從不會表露真心。然而，令人感到虛偽造作的官腔還是能省則省，流於形式的話絕對無法建立關係。有句話說：「肺腑之言。」說話沒有發自肺腑（內心），就不能表露出真心，自然也不能奢望看見對方的真心。
《歐普拉秀》（The Oprah Winfrey Show）是觀眾人數高達四千八百萬人，在一百五十餘個國家播出的美國人氣節目。主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的著作至今已賣出五千五百萬本，富比士估計其淨資產約有二十七億美元。美國所有的女性之中，她是唯一的億萬富翁。當脫口秀主持人唐納修（Phil Donahue）被問及歐普拉為什麼比自己更受歡迎的原因時，他這麼說：「歐普拉在討論體重、男人、單身女性的真實生活時，比我更加坦率。」由此可知，歐普拉之所以擁有如此的高人氣，是因為她在談論自己的故事時，總是表現得非常自在、直率。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。