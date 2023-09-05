《正面溝通練習課》：懂得傾聽的人在對話中聽與說的比例是六比四，給予對方充分的說話機會

文：金炫廷（김현정）

習慣真誠的說話，增進關係

光憑話術難以表達真心。相較於話術，言語中蘊含的真心更為重要。有時候，對話中感受不到任何想法，是因為話語中沒有真心。我們沒有必要因為誰很會說話，就模仿他。光是學習話術，只能說是一知半解。先觀察一下自己說話的時候，抱持著什麼樣的想法吧。請隨時檢視自己的言行，盡量使用誠懇的口吻。如此一來，才能與人進行真心的溝通。

「虛心坦懷」這句成語說的是毫無掩飾的吐露內心。真心的對話旨在分享彼此的情感。西奧多．澤爾丁（Theodore Zeldin）於《關於對話》（Conversation ）中提到，真的對話是懷有知性的好奇心，投入互相尊重的對話當中。此時，我們能以全新的方式理解自己與他人的世界。對話是透過他人達到重新自我理解的管道，是拓展世界的一種跳板。換言之，透過對話，能夠讓我們重新認識自我，讓我們不再沉浸在自己的世界。

哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的《人類大歷史》（Sapiens: A Brief History of Humankind）則指出，蜜蜂等昆蟲會群聚工作，但牠們工作的方式非常制式。狼和黑猩猩的合作比螞蟻更加彈性，但仍然有局限，牠們只和少數關係密切的個體合作。人類能夠與無數的人溝通，合作相對彈性。擁有語言，可以互相溝通，就是智人站在食物鏈頂端的原因。這段話提醒了我們，溝通對人類有多重要。

如果只發出聲音說話，並不能做到人性的溝通。例如，上司指示你標下一個案子，所以你和初次見面的負責人共事了兩個星期。那位負責人既有禮貌，工作能力也很好，是個值得學習的人。不過你一心只想快點拿到訂單，所以沒有和他建立私交。如果你對他真心以待，會怎麼樣呢？說不定早就拿到訂單，且與才能兼備、做事謹慎的他成為了朋友。

相較於禮貌的說話內容，你對談話對象的想法更重要。因為你的想法會夾藏在言詞當中，原封不動的展現出來。對方扮演的角色取決於你，是「簽約就結束了」抑或「即使簽約了，他還有許多值得我學習的地方，應該保持友好關係」，全操之在己。我們為什麼認為朋友是一種深厚的人際關係？或許這是因為，我們不會將朋友視為達到目的或獲取利益的手段。真誠的對話凌駕於話術之上，也是對話的根本。

諾貝爾獎得主、心理學家丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）教授在無數次的人類行為實驗後，確立了展望理論，他認為：「人類終究會以理性進行決策。就算決策看似非理性，也是為了規避風險而做的合理感性決策。」比如購物時，就算品質有點不好，還是會選擇值得信賴的企業產品。或是工作時，與其選個聰明的合作夥伴，寧可選擇自己更信任的人合作。真心就是最合理的選擇。

在經濟層面上，真誠的溝通也能讓我們做出更有利的選擇。針對改變與溝通的ROI研究報告顯示，實踐有效溝通的公司工作績效高於溝通不良的公司一．七倍。事實上，The Pulse Communication曾指出，全世界的專案預算中，每十億美元就有一億三千五百元萬面臨浪費的風險，其中約有七千五百萬美元（五六％）的損失來自低效溝通。馬里蘭大學研究團隊揭露，低效溝通致使美國醫院每年浪費一百億美元左右，當中雖然包含了診療時間問題帶來的成本，但整體金額有一半以上是因為沒有在適當時間內傳達明確的訊息，進而產生的額外住院費用。這全是低效溝通造成的後果。

善於溝通不僅止於以風趣的話語取悅或說服他人，拓展關係的對話很重要。試想別人相信你、依賴你，向你傾訴煩惱的時候吧。這種時候，你應該抱持真誠的同理心，坦言自己都是如何克服困難，然後給予鼓勵。誠懇的經驗談與鼓勵將會帶來力量。滿懷真心的話才能打動對方，增進彼此的關係。

對話範例

A：今天工作超多，好累喔。還要做新專案，真是受不了。

B：是喔。我在適應新工作的時候也很累，甚至還要忙著看主管的眼色。

A：新工作真讓人疲憊。

B：對啊。但如果把它做好，就能學到東西。我上次負責專案的時候也一樣，雖然很累，不過有所挑戰的感覺很棒。

A：我也算是在挑戰嗎？

B：當然！適應以前通常會比較累。完成這次專案後，你一定會有成長的。加油！你會做得很好的！

假如能夠坦率的說出想法，不僅能讓人感受到你的人格魅力，還可以鞏固雙方關係。但很多人在職場中，經常只說客套話或場面話，從不會表露真心。然而，令人感到虛偽造作的官腔還是能省則省，流於形式的話絕對無法建立關係。有句話說：「肺腑之言。」說話沒有發自肺腑（內心），就不能表露出真心，自然也不能奢望看見對方的真心。

《歐普拉秀》（The Oprah Winfrey Show）是觀眾人數高達四千八百萬人，在一百五十餘個國家播出的美國人氣節目。主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的著作至今已賣出五千五百萬本，富比士估計其淨資產約有二十七億美元。美國所有的女性之中，她是唯一的億萬富翁。當脫口秀主持人唐納修（Phil Donahue）被問及歐普拉為什麼比自己更受歡迎的原因時，他這麼說：「歐普拉在討論體重、男人、單身女性的真實生活時，比我更加坦率。」由此可知，歐普拉之所以擁有如此的高人氣，是因為她在談論自己的故事時，總是表現得非常自在、直率。