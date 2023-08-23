曼谷考山路大麻商家數暴增5倍，業者呼籲泰國政府加強監管
我們想讓你知道的是
2022年泰國合法化大麻以來，該國的大麻商店數量快速成長，但政府監管不足引發憂慮。業者呼籲政府強化大麻管制，建議限制銷售額，同時針對兒童吸食大麻的問題實施監管，普吉島更宣布將每週突襲大麻商店以確保無違法行為。
綜合《曼谷郵報》、《Thaiger》報導，自2022年泰國大麻合法化後，素有曼谷「背包客天堂」之稱的考山路（Khaosan Road）大麻商店增加了5倍，但由於政府對大麻的監管不足導致許多漏洞，使許多民眾深感憂慮。
考山路商業協會會長Sanga Ruangwattanakul表示，政府應該成立一個新的委員會，並在一年內加強對大麻的管制。Sanga也指出，考山路目前約有40至50家大麻商店，去年只有10家左右，數量有了顯著增長，而這些光顧這些商店的顧客有90%是外國人。
「大麻可能不會明顯促進旅遊業的興盛，但它確實為泰國創造了一個獨特的賣點，因為我們是第一個將大麻合法化的亞洲國家。」Sanga說，並表示新的監管規定應該實施更嚴格的要求，例如要求店家明確標示大麻的原始來源，以防止非法進口並確保品質。
Sanga還建議，現行法律允許的娛樂用大麻應該要有更嚴格的規定，例如限制吸菸區、禁止在公共場合進行大麻交易，以及不允許大麻店在學校附近開業。他也補充，大麻商品的銷售也應該限制每日銷售額，意即大麻商店若到達了日銷售額，即使店裡有餘貨也不該繼續向顧客銷售大麻。
清邁旅遊理事會理事長Punlop Saejew則指出，近期內兒童吸食大麻的新聞頻傳，主要問題並非擁有合法經營證照的大麻商店，而是向兒童出售大麻的地下業者。
Saejew也表示，政府應該實施監管，確保那些向兒童提供大麻的不法業者會受到嚴厲的法律制裁，同時也要懲罰兒童的監護人或照顧者。
普吉島公共衛生辦公室主任Kusak Kukkiattikoon在週二（22日）宣布，衛生稽查員將於每週對全島的大麻商店及相關場所進行隨機檢查，檢查包含店家的營業證照及大麻來源是否合法，此舉被視為普吉島進一步監管大麻使用規範的措施。
「為了確保有效控制和監督，公共衛生辦公室正在與消費者保護辦公室、區公共衛生辦公室、行政機構、警察和地方政府合作共同努力。我們將進行每週一次的突擊檢查以阻止違法行為，大多選在夜間進行。」Kusak說，並警告警違規者將承擔法律後果，包括被暫停或撤銷許可證，並處以最高可達2萬泰銖（新台幣18227元）的罰款、最長1年的監禁，或兩者併罰。
普吉島目前已有13家大麻店因無照經營而面臨起訴。
Kusak也補充，除了獲得零售大麻所需的法律授權外，店家還有義務告知顧客禁止在商店附近吸食大麻，違反規定者可能被判處最高3個月的監禁或最高2萬5千泰銖（新台幣22783元）的罰款，或兩者併罰。
除了日益增加的大麻店，致力於推動大麻合法化的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）成為新任執政黨聯盟的一員後，外界推測大麻與相關監管法規將再次提上議程。
據《The Nation》報導，為泰黨（ Phuea Thai）於本週一（21日）宣布泰自豪黨加入聯合政府時，為泰黨黨魁Cholnan Srikaew便表示將會持續促進醫用大麻的使用。
新聞來源
- Cannabis regulation back on agenda as outlets soar（曼谷郵報）
- Cannabis shop inspections urged by Phuket health officials（Thaiger）
- Pheu Thai promises to keep its policies alive as it forms coalition（The Nation）
延伸閱讀
- 「大麻觀光業」受亞洲遊客熱捧，泰國衛生部指南提醒10件消費大麻該知道的事
- 大麻合法化將轉彎？大麻經濟成果不如預期，是否加強管制成泰國朝野選戰熱點
- 大麻合法化缺法令配套引社會亂象，泰國副總理強調大麻有助促進經濟不喊停
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。