曼谷考山路大麻商家數暴增5倍，業者呼籲泰國政府加強監管

綜合《曼谷郵報》、《Thaiger》報導，自2022年泰國大麻合法化後，素有曼谷「背包客天堂」之稱的考山路（Khaosan Road）大麻商店增加了5倍，但由於政府對大麻的監管不足導致許多漏洞，使許多民眾深感憂慮。

考山路商業協會會長Sanga Ruangwattanakul表示，政府應該成立一個新的委員會，並在一年內加強對大麻的管制。Sanga也指出，考山路目前約有40至50家大麻商店，去年只有10家左右，數量有了顯著增長，而這些光顧這些商店的顧客有90%是外國人。

「大麻可能不會明顯促進旅遊業的興盛，但它確實為泰國創造了一個獨特的賣點，因為我們是第一個將大麻合法化的亞洲國家。」Sanga說，並表示新的監管規定應該實施更嚴格的要求，例如要求店家明確標示大麻的原始來源，以防止非法進口並確保品質。

Sanga還建議，現行法律允許的娛樂用大麻應該要有更嚴格的規定，例如限制吸菸區、禁止在公共場合進行大麻交易，以及不允許大麻店在學校附近開業。他也補充，大麻商品的銷售也應該限制每日銷售額，意即大麻商店若到達了日銷售額，即使店裡有餘貨也不該繼續向顧客銷售大麻。

Photo Credit:GettyImages 泰國路邊販賣大麻的攤販（示意圖）。

清邁旅遊理事會理事長Punlop Saejew則指出，近期內兒童吸食大麻的新聞頻傳，主要問題並非擁有合法經營證照的大麻商店，而是向兒童出售大麻的地下業者。

Saejew也表示，政府應該實施監管，確保那些向兒童提供大麻的不法業者會受到嚴厲的法律制裁，同時也要懲罰兒童的監護人或照顧者。

普吉島公共衛生辦公室主任Kusak Kukkiattikoon在週二（22日）宣布，衛生稽查員將於每週對全島的大麻商店及相關場所進行隨機檢查，檢查包含店家的營業證照及大麻來源是否合法，此舉被視為普吉島進一步監管大麻使用規範的措施。

「為了確保有效控制和監督，公共衛生辦公室正在與消費者保護辦公室、區公共衛生辦公室、行政機構、警察和地方政府合作共同努力。我們將進行每週一次的突擊檢查以阻止違法行為，大多選在夜間進行。」Kusak說，並警告警違規者將承擔法律後果，包括被暫停或撤銷許可證，並處以最高可達2萬泰銖（新台幣18227元）的罰款、最長1年的監禁，或兩者併罰。

普吉島目前已有13家大麻店因無照經營而面臨起訴。

Kusak也補充，除了獲得零售大麻所需的法律授權外，店家還有義務告知顧客禁止在商店附近吸食大麻，違反規定者可能被判處最高3個月的監禁或最高2萬5千泰銖（新台幣22783元）的罰款，或兩者併罰。

除了日益增加的大麻店，致力於推動大麻合法化的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）成為新任執政黨聯盟的一員後，外界推測大麻與相關監管法規將再次提上議程。

據《The Nation》報導，為泰黨（ Phuea Thai）於本週一（21日）宣布泰自豪黨加入聯合政府時，為泰黨黨魁Cholnan Srikaew便表示將會持續促進醫用大麻的使用。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒