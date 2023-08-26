2023/08/26,
非洲

波札那共和國：依靠鑽石產業致富、非洲最老牌民主國家，和瑞士竟有些相似之處？

波札那共和國：依靠鑽石產業致富、非洲最老牌民主國家，和瑞士竟有些相似之處？
瑞士總統柏塞茲（前左二）在波札那｜Photo Credit: Swissinfo瑞士資訊中文

我們想讓你知道的是

波札那是非洲南部一個出產鑽石的國家，也是非洲最古老的民主國家。酋長哈伯羅內在瑞士參訪州民大會時，甚至感慨「我們是如此相似」。波札那當時如何建立直接民主？現今又如何引起了瑞士的注意呢？

文：布魯諾・考夫曼（Bruno Haufmann）
翻譯：楊煦冬

「當我滿載著未經加工的鑽石原石從礦坑那邊開上來時，我的速度是每小時9公里。而往下開時，時速是40公里。」莫莎・奎特（Mosah Kgautle）抬頭望著4公尺高的駕駛座說。

近十年以來，這位38歲的女人一直駕駛著這輛近300噸重的日本混合動力運輸車在路上顛簸——在某種程度上，她也是在駕駛她的祖國——非洲南部國家波札那（Botswana）的「一小塊」命運。

我們正站在一個巨大的礦坑的邊緣。這個洞的直徑將近2公里，深度大約600公尺。

鑽石業決定了這個國家將近一半的收入。

每天，在莫莎・奎特和她的同事們的辛勤勞作下，這個位於朱瓦能（Jwaneng）的大坑越來越大、也越來越深；而波札那也變得越來越繁榮和強大。

我們現在在距離首都嘉伯隆里（Gaborone）200多公里，喀拉哈里沙漠的南部邊緣的一個地方。莫莎・奎特說：「我不僅是為我的雇主、我的家人或我自己工作，而是為了整個國家。」

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莫莎・奎特與朱瓦能鑽石坑合影｜Photo Credit: Swissinfo瑞士資訊中文

這個朱瓦能鑽石礦是世界上最大的鑽石礦之一，它由戴比斯瓦納（Debswana）公司——一個由波札那政府與南非戴比爾斯（De Beers）礦業公司的合資企業運營。

利潤豐厚的鑽石業務目前約佔波札那國家收入的一半。這與南部非洲其他地區的鑽石業務形成了鮮明對比。在那裡，由於採礦過程中不人道的工作條件、腐敗和環境破壞，令珍貴的鑽石被冠以不光彩「血鑽」之稱。

建國之初，我們是整個非洲最貧窮的國家。1966年，我們全國只有7公里鋪了瀝青的公路。」波札那大學政治研究所所長洛什瓦奧（Kebapetse Lotshwao）說：「但我們遇到了雙重幸運：我們的鑽石礦是在宣布獨立後才發現的，而且我們的第一任總統卡馬（Seretse Khama）對建一所大學比建一支軍隊更感興趣。」

學費由波札那承擔

直到今天，波札那大學生的教育費用100％都是由國家提供，就算在國外上大學也是一樣。

在波札那建國之初，無論是重要的殖民國家還是南非的其他強國，都對這個地廣人稀的內陸國家不感興趣。在如今是首都嘉伯隆里，當時只有數百人居住在1896年開通的南非－羅得西亞鐵路附近。

非洲最古老的民主國家

經過近60年持續兩位數的經濟增長，這個非洲最古老的民主國家，如今已成為非洲大陸最富裕的國家之一。嘉伯隆里市中心居住著近30萬居民，摩天大廈和大型購物中心鱗次櫛比。

在議會大樓附近，能讓人清晰地看到，多年來波札那是怎樣避開了周邊地區經常出現的動盪和悲劇。

國民議會中的65位議員經由每5年一次的直接民主選舉而出。自1965年首次選舉以來，保守的波札那民主黨（Botswana Democratic Party，BDP）每次都贏得了議會中的多數席位，從而成為執政黨。

國民議會旁邊有一座規模較小、裝飾華麗的建築群——酋長大樓（Ntlo ya Dikgosi）。

「我們不僅代表這個國家的不同部落和地區，還代表眾多直接民主的人民議會，即Kgotlas。」哈伯羅內（Kgosi Puso Gaborone） 說。自2009年以來，他一直主持著這個小型議會，因此他是該國「所有酋長中的酋長」。

酋長哈伯羅內接見了《瑞士資訊》的記者，地點不在他位於議會區的辦公室，而是在嘉伯隆里特洛昆區（Tlokweng）的集會廣場

地方上的直接民主

「波札那絕大多數地方上的決策都是在公民大會上做出的。」酋長哈伯羅內說：「在這裡，每個人都可以發表自己的意見，我們一直都在尋求共識。」他補充：「這需要時間和耐心，但從長遠來看，這樣得出的有效決策是經得住考驗的。」

哈伯羅內非常驕傲的是，今年春天，瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）曾來到了他的小議會廳。後來在波札那國家元首馬西西（Mokgweetsi Masisi）回訪時，他有幸隨行，並在瑞士內阿彭策爾州（Appenzell Inner Rhodes）觀看了當地的州民大會，「我們是如此相似，」他感慨。

與該地區許多經常受到棘手問題困擾的其他國家不同，波札那不需要傳統的發展援助。他認為，在某些領域，例如行政和政治上的數位化管理或疫苗開發等方面，波札那走在了瑞士的前面。

與此同時，這兩個內陸國家之間的差異又是如此之大，以至於歐洲各國之間的那種雙邊外交關係，似乎不適於瑞士與波札那。

波札那沒有瑞士大使館

此外，波札那既沒有瑞士大使館，也沒有領事館（瑞士駐南非普利托里亞的代表處，負責處理波札那相關事宜）；波札那在瑞士的日內瓦設了一個大使館。

因此目前雙方的外交界都感到很茫然，不知在高調的國事互訪之後應該如何繼續。兩國都「恪守」中立政策，以及在國外促進民主的政治意願，其實都可以成為進一步合作之門的敲門磚。

這種新形式的合作已經有了第一個信號： 例如，5月中旬，瑞士總統柏塞茲在紐約主持了一次關於飢餓和人口保護的會議，這是瑞士擔任聯合國安理會（UN Security Council）主席期間的責任之一，波札那在會上從南部非洲的角度做了重要發言。

與瑞士一樣，這個非洲國家也是多個多邊組織的所在地，如南部非洲發展共同體（SADC）和南部非洲關稅同盟（SACU）的成員。瑞士是成員的歐洲自由貿易協會（EFTA）與南部非洲關稅同盟已經簽訂了自由貿易協定。

與瑞士合作的新形式


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