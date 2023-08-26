波札那共和國：依靠鑽石產業致富、非洲最老牌民主國家，和瑞士竟有些相似之處？
我們想讓你知道的是
波札那是非洲南部一個出產鑽石的國家，也是非洲最古老的民主國家。酋長哈伯羅內在瑞士參訪州民大會時，甚至感慨「我們是如此相似」。波札那當時如何建立直接民主？現今又如何引起了瑞士的注意呢？
文：布魯諾・考夫曼（Bruno Haufmann）
翻譯：楊煦冬
「當我滿載著未經加工的鑽石原石從礦坑那邊開上來時，我的速度是每小時9公里。而往下開時，時速是40公里。」莫莎・奎特（Mosah Kgautle）抬頭望著4公尺高的駕駛座說。
近十年以來，這位38歲的女人一直駕駛著這輛近300噸重的日本混合動力運輸車在路上顛簸——在某種程度上，她也是在駕駛她的祖國——非洲南部國家波札那（Botswana）的「一小塊」命運。
我們正站在一個巨大的礦坑的邊緣。這個洞的直徑將近2公里，深度大約600公尺。
鑽石業決定了這個國家將近一半的收入。
每天，在莫莎・奎特和她的同事們的辛勤勞作下，這個位於朱瓦能（Jwaneng）的大坑越來越大、也越來越深；而波札那也變得越來越繁榮和強大。
我們現在在距離首都嘉伯隆里（Gaborone）200多公里，喀拉哈里沙漠的南部邊緣的一個地方。莫莎・奎特說：「我不僅是為我的雇主、我的家人或我自己工作，而是為了整個國家。」
這個朱瓦能鑽石礦是世界上最大的鑽石礦之一，它由戴比斯瓦納（Debswana）公司——一個由波札那政府與南非戴比爾斯（De Beers）礦業公司的合資企業運營。
利潤豐厚的鑽石業務目前約佔波札那國家收入的一半。這與南部非洲其他地區的鑽石業務形成了鮮明對比。在那裡，由於採礦過程中不人道的工作條件、腐敗和環境破壞，令珍貴的鑽石被冠以不光彩「血鑽」之稱。
「建國之初，我們是整個非洲最貧窮的國家。1966年，我們全國只有7公里鋪了瀝青的公路。」波札那大學政治研究所所長洛什瓦奧（Kebapetse Lotshwao）說：「但我們遇到了雙重幸運：我們的鑽石礦是在宣布獨立後才發現的，而且我們的第一任總統卡馬（Seretse Khama）對建一所大學比建一支軍隊更感興趣。」
學費由波札那承擔
直到今天，波札那大學生的教育費用100％都是由國家提供，就算在國外上大學也是一樣。
在波札那建國之初，無論是重要的殖民國家還是南非的其他強國，都對這個地廣人稀的內陸國家不感興趣。在如今是首都的嘉伯隆里，當時只有數百人居住在1896年開通的南非－羅得西亞鐵路附近。
非洲最古老的民主國家
經過近60年持續兩位數的經濟增長，這個非洲最古老的民主國家，如今已成為非洲大陸最富裕的國家之一。嘉伯隆里市中心居住著近30萬居民，摩天大廈和大型購物中心鱗次櫛比。
在議會大樓附近，能讓人清晰地看到，多年來波札那是怎樣避開了周邊地區經常出現的動盪和悲劇。
國民議會中的65位議員經由每5年一次的直接民主選舉而出。自1965年首次選舉以來，保守的波札那民主黨（Botswana Democratic Party，BDP）每次都贏得了議會中的多數席位，從而成為執政黨。
國民議會旁邊有一座規模較小、裝飾華麗的建築群——酋長大樓（Ntlo ya Dikgosi）。
「我們不僅代表這個國家的不同部落和地區，還代表眾多直接民主的人民議會，即Kgotlas。」哈伯羅內（Kgosi Puso Gaborone） 說。自2009年以來，他一直主持著這個小型議會，因此他是該國「所有酋長中的酋長」。
酋長哈伯羅內接見了《瑞士資訊》的記者，地點不在他位於議會區的辦公室，而是在嘉伯隆里特洛昆區（Tlokweng）的集會廣場。
地方上的直接民主
「波札那絕大多數地方上的決策都是在公民大會上做出的。」酋長哈伯羅內說：「在這裡，每個人都可以發表自己的意見，我們一直都在尋求共識。」他補充：「這需要時間和耐心，但從長遠來看，這樣得出的有效決策是經得住考驗的。」
哈伯羅內非常驕傲的是，今年春天，瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）曾來到了他的小議會廳。後來在波札那國家元首馬西西（Mokgweetsi Masisi）回訪時，他有幸隨行，並在瑞士內阿彭策爾州（Appenzell Inner Rhodes）觀看了當地的州民大會，「我們是如此相似，」他感慨。
與該地區許多經常受到棘手問題困擾的其他國家不同，波札那不需要傳統的發展援助。他認為，在某些領域，例如行政和政治上的數位化管理或疫苗開發等方面，波札那走在了瑞士的前面。
與此同時，這兩個內陸國家之間的差異又是如此之大，以至於歐洲各國之間的那種雙邊外交關係，似乎不適於瑞士與波札那。
波札那沒有瑞士大使館
此外，波札那既沒有瑞士大使館，也沒有領事館（瑞士駐南非普利托里亞的代表處，負責處理波札那相關事宜）；波札那在瑞士的日內瓦設了一個大使館。
因此目前雙方的外交界都感到很茫然，不知在高調的國事互訪之後應該如何繼續。兩國都「恪守」中立政策，以及在國外促進民主的政治意願，其實都可以成為進一步合作之門的敲門磚。
這種新形式的合作已經有了第一個信號： 例如，5月中旬，瑞士總統柏塞茲在紐約主持了一次關於飢餓和人口保護的會議，這是瑞士擔任聯合國安理會（UN Security Council）主席期間的責任之一，波札那在會上從南部非洲的角度做了重要發言。
與瑞士一樣，這個非洲國家也是多個多邊組織的所在地，如南部非洲發展共同體（SADC）和南部非洲關稅同盟（SACU）的成員。瑞士是成員的歐洲自由貿易協會（EFTA）與南部非洲關稅同盟已經簽訂了自由貿易協定。
與瑞士合作的新形式
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
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目錄
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把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
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Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
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Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。