西班牙女足擊敗英格蘭奪世界盃，實屬優勝劣敗

變或不變？

占士（Lauren James）停賽期滿可以復出，但既然之前兩場賽事都能在90分鐘內解決對手，英格蘭主教練Sarina Wiegman選擇原陣踢決賽，實是合理。另一邊廂，喜歡變動的西班牙主帥Jorge Vilda（不知道球員對他的不滿是否與此有關）則再次調整陣容。無論是比分還是比賽的內容，上半場證明了Jorge Vilda是對的。尤其是名義上的左翼Mariona Caldentey經常在中路出現，令西班牙中場優勢更加明顯。

下半場落後的英格蘭甫開賽已讓占士上陣，同時改以四後衛陣式力圖平反敗局。Chloe Kelly勤於在右翼位置捕捉長傳確是製造了一些威脅。這逼使西班牙要以Oihane Hernández取代Alba Redondo以加強右路的防務，否則Chloe Kelly的傳中球到後柱就會成為西班牙的危機。

要強調的是，勝負關鍵不在此。但今次Jorge Vilda沒有「想得太多」，Sarina Wiegman偏向保守的決定換不到理想的效果。

Photo Credit: GettyImages

優勝劣敗

英格蘭敗北也不能歸咎於Lucy Bronze魯莽盤球被搶去控球權後而留下的空位。事實上，無論是球員的質素還是臨場的發揮，西班牙顯然是勝英格蘭一籌，取得勝利合情合理。

即使是英格蘭最後起用Bethany England和Millie Bright兩個高點在前，但英格蘭根本就沒辦法踢有意思的高球，也傳不到西班牙的心臟地帶。一來這反映了落後時不是多人點鋒線就合理；二來也反映了西班牙在中前場的控球和防守能力。

更值得一提的是西班牙在那漫長的補時階段幾乎沒有不必要的犯規，相反英格蘭球員情急下就有幾次不必要的犯規。英格蘭因此更無法利用高空轟炸；西班牙因此多了消耗時間的機會。

Photo Credit: GettyImages

賽後反應

球證鳴長笛，西班牙隊成為世界冠軍。球員互相擁抱慶祝的同時，教練團則自成一角互相祝賀。後來球員也有跟Jorge Vilda互相道賀。但依大家完場後的第一反應來說，球員和主教練的隔閡應該是存在的。到底球隊上下如何克服這隔閡而完成霸業？那些有能力入選但不願意為Jorge Vilda上陣的球員，有何滋味？西班牙女足的基礎，又是有多雄厚？

Photo Credit: GettyImages

（標題為編輯所擬。本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex