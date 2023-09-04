《聰明投資者的必讀書單》：《一個投機者的告白之證券心理學》建議你，以群眾心理趨勢的反向進行買賣
我們想讓你知道的是
作者田英洙（전영수）是縱橫日韓數一數二的金融專家，他曾任教日韓兩大知名大學的國際金融相關系所，且有財經新聞記者的經歷，因此不只精通學識理論，也熟知現實中的金融狀況。本書一次解讀15本赫赫有名的投資經典書籍，讓你輕鬆入門。將市面上多元化的投資資訊，進行最精準有效的蒐集、篩選，不論你有任何需求，都有大師的經典著作和範例可供參考。
文：田英洙（전영수）
安德烈．科斯托蘭尼
安德烈．科斯托蘭尼（André Kostolany）是被稱為「股票先生」或「投資達人」的歐洲證券界教父。他是唯一一位雖然非美國籍，卻幾乎可以在華爾街呼風喚雨的人物。出生於匈牙利，十八歲進入證券界。父親為讓他學習投資，將他從故鄉布達佩斯送至巴黎留學，但他在大學主修的是哲學和藝術史。此後，他經歷了長達80年的投資生活，披靡20世紀歐洲證券界，他在全世界十多個城市都擁有房產，精通四國語言，1999年9月14日於巴黎去世。
35歲時，由於他的投資收入已經多到花用不盡，因此決定退休，沒想到正值壯年期的他，卻因停止工作活動而導致憂鬱症，最終決定以記者和作家的新身展開職涯，同時也成為一位舉世聞名、廣受歡迎的人氣講師。
他擁有與生俱來的藝術家氣息，才華洋溢，不僅文句流暢優美，並以隨筆形式通俗的解釋投資用語。他的專欄與著作中，不僅融入特有的幽默，且旁徵博引，頗受大眾好評。做為一位「順勢投資人」，他憑藉實戰經驗的基礎，登上了真正的證券教父之位。
他的著作中，尤以《一個投機者的告白》（Die Kunst überrGeld nachzudenken）引起廣大迴響，出版後立刻攻上德國暢銷排行榜的第一名，並創下了盤據暢銷榜最長時間的紀錄。這本書甚至被用於教授資本主義和投機的教材，透過列舉世界史上與金錢相關的各種成功和失敗例子，將經濟、金融變得通俗易懂。但是在《一個投機者的告白之證券心理學》（Kostolanys Börsenpsychologie）這本書中，比起金錢，更著重於對股市的分析，因此我選擇本書做為代表。
花費許多學費後，他把證券市場稱為「叢林」。他蔑視證券界的電腦和有組織的投機行為，同時也極度厭惡不經思考，只靠電腦計算行情的投資人，因為在他看來，這種作法欠缺投資分析必要的想像力。
他認為，成功的投資者，就是能在100次中獲利51次、損失49次的人。比起衝動的投機行為，他推崇的是冷靜理智的投資，因此他將投資定義為「智力遊戲」。他對小道消息極為反感，在他看來，小道消息之所以會被散播，要麼是手上持有股票並想甩掉的人，要麼就是想收取手續費的銀行和證券經紀人做的。
科斯托蘭尼熱愛金錢和投機，同時他還是著名的資本主義和股市的擁護者，他高度評價股市這個工業社會的革命性變革：「資本主義的最高動力就是股市。」
他強調，大眾的集體心理是決定股價的變數，而這又以供需關係來解釋。投資者對情報、現象的反應，以及期待心理是最為重要的。事實上，即使是同樣的情報，投資人的反應也會有所不同，為了解釋這種現象，他借用「2Ｘ2＝5－1」這個等式來說明，雖然最後答案都是4，但是因為大眾心理因素，有可能會暫時以為是5。
《一個投機者的告白之證券心理學》內容簡介
歐洲投資大師安德烈．科斯托蘭尼，透過縱橫股市的經歷，洞察出一套「投資心理學」。書中指出「心理」是影響股市最重要的關鍵，教投資者如何摸透大眾心理和貨幣因素，進而成功掌握市場行情，並採取逆向投資，成為市場上的勝利者。
【重點概論】證券心理學的概要內容
「心理」如何造就市場行情
證券市場中，有90%的行情是由心理所形成，只要投資時能夠考慮到大眾心理，就等於擁有了最好的武器，即使不能做到「預測」，卻有可能在偶然間成功做到「預見」或「推測」，股市心理近似於一門藝術。
股市當然不透明，所以經常像酒鬼一樣行動，利多時哭，利空時笑，解釋也是它說了算。是行情製造新聞，而不是新聞製造行情。通常對於股票成交量的增加，人們會解釋為大眾對股票的關注度增加，而使股價穩定，但事實卻正好相反。成交量增加很多時候是意味著，股票從穩定的大戶轉移到不穩定的小戶，導致股價出現暴跌。證券市場是展開大型「心理遊戲」的現場。
「金錢」如何操控市場變化
證券界充滿了浮誇，每個人都聲稱只有他才知道最好的情報。如果完全相信這一點，那麼證券界甚至會被誤以為是只有天才和預言家才能任職的地方。真正的投資人，就應該隨時保持獨立自由，不能被大眾心理所影響。此外，絕對不能用債務來做投資，因為只有不欠債的人才能完全聽從自己的想法。投資人對自己的行動，必須要保持耐心。
股市中變化無常，而那些不夠堅定的投資人就如士兵一樣，戰旗高升時，就奮勇向前，軍隊緊跟其後行進；相反的，如果戰旗降下來，士兵們就會陷入不安和擔憂之中，士氣低落，變成一盤散沙。證券市場的投資人也一樣，如果有能力刺激行情的人活躍起來，無知的大眾就會被牽著走。短期經濟情況對證券行情沒有任何影響，事實上，影響行情的並不是經濟和政治事件，而是投資者的反應。
市場行情是由「心理」和「金錢」綜合形成
這就是「行情＝金錢＋心理」，就像戰爭爆發當天股價上漲一樣，股市走勢經常會與日常生活的預想完全相反。經濟狀況和股市不一定會一致，股票的市價和價值也不一定會一致。
群眾心理對證券市場具有決定性的作用，投資者要想擺脫群眾集體狂熱與恐慌的影響，需要大量的訓練。此外，稍微試著培養像是「只有我清醒」這類的傲慢態度，反而是有助於投資的。
牛市前必有股價暴跌，此外牛市的終結也往往都是以股價暴跌收尾。在市場處於牛市之際，投資者特別盲目，充滿幸福感的他們忘記了氣球會爆炸，海洋學家可以精確的在一秒內計算漲潮和退潮，但投資者無法預測股市暴跌的確切時間或強度。
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。