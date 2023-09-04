《聰明投資者的必讀書單》：《一個投機者的告白之證券心理學》建議你，以群眾心理趨勢的反向進行買賣

文：田英洙（전영수）

安德烈．科斯托蘭尼

安德烈．科斯托蘭尼（André Kostolany）是被稱為「股票先生」或「投資達人」的歐洲證券界教父。他是唯一一位雖然非美國籍，卻幾乎可以在華爾街呼風喚雨的人物。出生於匈牙利，十八歲進入證券界。父親為讓他學習投資，將他從故鄉布達佩斯送至巴黎留學，但他在大學主修的是哲學和藝術史。此後，他經歷了長達80年的投資生活，披靡20世紀歐洲證券界，他在全世界十多個城市都擁有房產，精通四國語言，1999年9月14日於巴黎去世。

35歲時，由於他的投資收入已經多到花用不盡，因此決定退休，沒想到正值壯年期的他，卻因停止工作活動而導致憂鬱症，最終決定以記者和作家的新身展開職涯，同時也成為一位舉世聞名、廣受歡迎的人氣講師。

他擁有與生俱來的藝術家氣息，才華洋溢，不僅文句流暢優美，並以隨筆形式通俗的解釋投資用語。他的專欄與著作中，不僅融入特有的幽默，且旁徵博引，頗受大眾好評。做為一位「順勢投資人」，他憑藉實戰經驗的基礎，登上了真正的證券教父之位。

他的著作中，尤以《一個投機者的告白》（Die Kunst überrGeld nachzudenken）引起廣大迴響，出版後立刻攻上德國暢銷排行榜的第一名，並創下了盤據暢銷榜最長時間的紀錄。這本書甚至被用於教授資本主義和投機的教材，透過列舉世界史上與金錢相關的各種成功和失敗例子，將經濟、金融變得通俗易懂。但是在《一個投機者的告白之證券心理學》（Kostolanys Börsenpsychologie）這本書中，比起金錢，更著重於對股市的分析，因此我選擇本書做為代表。

花費許多學費後，他把證券市場稱為「叢林」。他蔑視證券界的電腦和有組織的投機行為，同時也極度厭惡不經思考，只靠電腦計算行情的投資人，因為在他看來，這種作法欠缺投資分析必要的想像力。

他認為，成功的投資者，就是能在100次中獲利51次、損失49次的人。比起衝動的投機行為，他推崇的是冷靜理智的投資，因此他將投資定義為「智力遊戲」。他對小道消息極為反感，在他看來，小道消息之所以會被散播，要麼是手上持有股票並想甩掉的人，要麼就是想收取手續費的銀行和證券經紀人做的。

科斯托蘭尼熱愛金錢和投機，同時他還是著名的資本主義和股市的擁護者，他高度評價股市這個工業社會的革命性變革：「資本主義的最高動力就是股市。」

他強調，大眾的集體心理是決定股價的變數，而這又以供需關係來解釋。投資者對情報、現象的反應，以及期待心理是最為重要的。事實上，即使是同樣的情報，投資人的反應也會有所不同，為了解釋這種現象，他借用「2Ｘ2＝5－1」這個等式來說明，雖然最後答案都是4，但是因為大眾心理因素，有可能會暫時以為是5。

《一個投機者的告白之證券心理學》內容簡介

歐洲投資大師安德烈．科斯托蘭尼，透過縱橫股市的經歷，洞察出一套「投資心理學」。書中指出「心理」是影響股市最重要的關鍵，教投資者如何摸透大眾心理和貨幣因素，進而成功掌握市場行情，並採取逆向投資，成為市場上的勝利者。

【重點概論】證券心理學的概要內容

「心理」如何造就市場行情

證券市場中，有90%的行情是由心理所形成，只要投資時能夠考慮到大眾心理，就等於擁有了最好的武器，即使不能做到「預測」，卻有可能在偶然間成功做到「預見」或「推測」，股市心理近似於一門藝術。

股市當然不透明，所以經常像酒鬼一樣行動，利多時哭，利空時笑，解釋也是它說了算。是行情製造新聞，而不是新聞製造行情。通常對於股票成交量的增加，人們會解釋為大眾對股票的關注度增加，而使股價穩定，但事實卻正好相反。成交量增加很多時候是意味著，股票從穩定的大戶轉移到不穩定的小戶，導致股價出現暴跌。證券市場是展開大型「心理遊戲」的現場。

「金錢」如何操控市場變化

證券界充滿了浮誇，每個人都聲稱只有他才知道最好的情報。如果完全相信這一點，那麼證券界甚至會被誤以為是只有天才和預言家才能任職的地方。真正的投資人，就應該隨時保持獨立自由，不能被大眾心理所影響。此外，絕對不能用債務來做投資，因為只有不欠債的人才能完全聽從自己的想法。投資人對自己的行動，必須要保持耐心。

股市中變化無常，而那些不夠堅定的投資人就如士兵一樣，戰旗高升時，就奮勇向前，軍隊緊跟其後行進；相反的，如果戰旗降下來，士兵們就會陷入不安和擔憂之中，士氣低落，變成一盤散沙。證券市場的投資人也一樣，如果有能力刺激行情的人活躍起來，無知的大眾就會被牽著走。短期經濟情況對證券行情沒有任何影響，事實上，影響行情的並不是經濟和政治事件，而是投資者的反應。

市場行情是由「心理」和「金錢」綜合形成

這就是「行情＝金錢＋心理」，就像戰爭爆發當天股價上漲一樣，股市走勢經常會與日常生活的預想完全相反。經濟狀況和股市不一定會一致，股票的市價和價值也不一定會一致。

群眾心理對證券市場具有決定性的作用，投資者要想擺脫群眾集體狂熱與恐慌的影響，需要大量的訓練。此外，稍微試著培養像是「只有我清醒」這類的傲慢態度，反而是有助於投資的。

牛市前必有股價暴跌，此外牛市的終結也往往都是以股價暴跌收尾。在市場處於牛市之際，投資者特別盲目，充滿幸福感的他們忘記了氣球會爆炸，海洋學家可以精確的在一秒內計算漲潮和退潮，但投資者無法預測股市暴跌的確切時間或強度。