教員薪資單暗藏扣款，衛道中學長期違法扣「互助金」，校方強調：沒拿一毛錢

台中市私立衛道中學長年未徵得同意、從教職員薪資中扣除「互助金」，有校內約僱人員申訴後，校方遭台中市政府勞工局認定違法。雖然衛道校方有向校內教職員坦承，此舉確實應依照《勞動基準法》應徵得同意，但強調沒有一毛錢進入校方口袋，教職員應在勞資會議上理性討論。

衛道中學2013年通過校內「教職員工婚喪互助辦法」，成立互助金制度，凡校內全職教職員、代理教師結婚或有配偶、父母喪亡，教師每人收200元、教職員工每人100元，作為彼此互助之用。後來新進的員工多半不知有此規定，但校方未經其同意，一律照扣不誤。

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今年6月，約僱人員T疑遭衛道中學違法資遣，後經勞資爭議調解，恢復僱傭關係。在行政救濟期間，T意外發現薪資單的「應扣項目」欄有「奠儀費」和「禮金費」兩項費用被扣。原來現在每當有教職員發紅白帖，每個人的薪資就會自動被扣這筆互助金。

T說，並不反對此規定，也樂見員工家屬接受安慰及幫助，但他很清楚自己從未口頭答應或書面同意允許校方直接扣薪。T向台中市勞工局檢舉，勞工局認定衛道中學「工資未全額給付」，違反《勞動基準法》第22條第2項，便通知學校立即改善，依法處理。

T指出，後來衛道中學開始辦理「退還互助費」，退還了H到職一年期間被扣金額共1600元，校方也回報勞工局「已退款」。然而，學校總務主任、神父范玉言質疑，10年前互助金辦法通過後，陸續到職的新進員工，很可能都沒簽過同意書，如果其他人也是未經同意被扣錢，校方也應立即退還。

Photo Credit：讀者提供 從H所提供的6月薪資單上來看，可見表列應扣金額合計為2138元，結果薪資單上試算結果的應扣金額合計卻為2898元，當中消失的760元，就是遭系統刪除的項目總和。

除了僅回報勞工局片面事實，校方還修改人事系統，把原本薪資單「應扣項目」詳列的細項全數刪除，包含請假扣薪、團膳費、奠儀費、禮金費（即互助金）等項目，通通不見。從T所提供的6月薪資單可見，表列應扣金額有勞保費728元及健保費1410元，合計為2138元，但薪資單顯示總共應扣金額卻是2898元，當中消失的760元，就是遭系統刪除的項目總和。據了解，這些「神隱」的項目包含病假、事假以及團膳費等等。

互助金扣薪引發爭議後，范玉言便開始寄連署信給校內教職員。他在連署書中闡明，人事室明知此事程序於法不合，也已遭勞工局糾正，卻毫無作為、繼續黑箱作業。連署書上還提及，校長有不當人事任用等問題，因此范玉言呼籲教職員連署罷免校長陳秋敏。

校長室：互助金沒有一毛錢進學校帳戶

對此，校長室對全校教職員工發出公開信，稱針對捕風捉影、不曾確切了解就惡意渲染，做不實指控的行為，已嚴重影響個人及學校名譽，學校將「訴諸法律咎責。」

校長室公開信指出，人事室前主任在任期間，對於回應《勞動基本法》毫無作為，才導致「某同仁」未經當面溝通或協商，就向勞工局檢舉。校長室強調，互助金是「集合眾人之力給予祝賀或安慰」，方便起見才直接從薪資扣，校方只是「代收、代轉」給當事人。

近期學校人事室也公告校內同仁，強調互助金「沒有任何一毛錢進到學校帳戶」，而是代扣後將整筆金額代為致贈。人事室公告寫道「不過，從現在《勞基法》的角度，的確需要徵詢各位意願」，因此8月會開始徵求每個人參與互助金代扣制的意願。校方提醒，若貿然取消互助金制度，已發出的禮金或奠儀也無法追回，要同仁三思。

范玉言告訴《關鍵評論網》，校長陳秋敏原本也有被扣互助金，後經校內會計主任跟人事室溝通後，就不再扣款。對此，校長室回應，校長職務津貼中本來就包括同仁的婚喪、生育禮金，再扣等於是「紅白包都重複給」、「不合於習俗禁忌」，才自2014年起停扣200元。

校長室公開信強調，若因時空變革，同仁對互助金制度有其他想法，「當然可以變革」，但要回到本源、理性討論。開學後本來就會召開勞資會議，編制內人員可提案討論，「這才是合宜的正義，不是嗎？」

面對校方揚言可能訴諸法律咎責，范玉言直言：「歡迎來告。」他說，除了互助金一事，過去部分教職員對於校內採購、建設，都有諸多疑義，若要上法庭，校方就應一一提出證據。

Photo Credit：讀者提供 圖為衛道中學校園內景觀。

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核稿編輯：邱宜君