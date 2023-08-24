不管AI熱潮、只盯公司業績，大戶連續三個月默默敲進兩檔台灣傳產股

文：劉志明

科技股在AI熱潮止歇後，開始大震盪；而有一群特殊大戶，在AI熱潮期間就保持冷靜，默默布局業績有底氣的傳產股，其中，食品股的大成與生技股的台耀，大戶布局的跡象最為明顯。

豹投資創辦人黎芳分析，近三個月以來，可以看到千張大戶持續加碼大成的痕跡；5月初，千張大戶持股比率才55.95%，此後一路攀升，到8月4日已經來到59.06%，增加3個百分點以上。反觀持有100張以下的散戶，持股比率從5月的34.93%，一路減持到8月初的30.88%，下降超過4個百分點，籌碼愈來愈集中。

大成新產能貢獻，吸引大戶

值得注意的是，從5月到7月14日止，買超大成超過兩千張的券商包括：外資摩根士丹利、美林、摩根大通，以及本土券商富邦總公司、元富台南分公司。這些券商這段期間作法相同，持續買進大成，而且迄今尚未明顯出脫持股。

大成屬於大宗物資產業，為台灣飼料加工、肉雞電宰、洗選蛋等業務的龍頭廠商，建立垂直整合一條龍業務，自上游育種、種雞孵化、契約養殖、肉雞電宰、食品加工，到餐飲與通路。

今年，大成斥資24億元在嘉義馬稠後產業園區興建的食品加工廠第一期，正式啟用，該廠共有五條產線，預估每月總產能三千噸，貢獻年營收上看50億元。另外，大成義竹蛋品洗選場與昭成二林蛋品洗選場，陸續完成啟動，將是台灣最大洗選蛋場，每小時可洗24萬顆蛋，這些新廠都是大成未來營收成長的動能，吸引大戶買進。

Photo Credit: 財訊

台耀好到後年，外資悄悄買

另一個大戶默默買進的非科技股，是原料藥廠的台耀。黎芳表示，7月以來持有台耀400張以上的大戶人數由44人增加到52人，持股比率突破過半；而千張大戶的比率也從29.67%，快速增加到8月的38.17%，同期間，持股百張以下的散戶，則從41.69%降到不及三成。

黎芳指出，台耀的波段持有股東較為穩固，籌碼也呈現穩定；近五日周轉率降低，顯示短沖客並沒有擾亂台耀的籌碼。另外，由於港商麥格理、摩根大通、凱基大直等三大券商，近三個月投資台耀獲利已超過千萬元，可作為觀察台耀是否持續強勢的特殊券商。

台耀為原料藥廠，目前三大營收來源分別為膽固醇磷酸鹽結合劑（療效為降低膽固醇、治療腎臟病，以下稱作降膽磷API）、維生素D衍生物（主治乾癬、骨質疏鬆等症狀），以及藥品的CDMO（委託研發與製造服務）。

其中，台耀是國際最大的降膽磷API供應商，也是目前台耀最重要的營收來源，此產品供不應求，歐洲客戶的市占率逐步擴大，更有客戶為確保原料藥供應穩定，近期與台耀簽訂五年長約，每年訂單量較過去至少增加兩成，讓台耀的降膽磷API產能至少將滿載至2025年。

至於第二大營收來源的維生素D衍生物，製程比較複雜且為高毒性藥品，台耀為全球少數具有生產能力的廠商，法人估計年成長幅度將超過三成。此外，台耀具備抗體偶聯藥物（ADC）的相關技術，由於ADC已被視為未來20年的顯學，結合原本的CDMO上下游整合能力，法人預估，台耀的ADC相關CDMO業務，今年將成長37%，2024年再成長35%。

也因為三大產品都有高成長趨勢，因此法人預估台耀今年EPS將突破6元，明年可望挑戰8元，吸引投資大戶增加持股。

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原標題：股海祕辛》不管AI熱潮，只盯公司業績 大戶連3月默默敲進兩檔傳產股

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航