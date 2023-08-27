擁有該領域傑出科學家並取得先機，為什麼納粹德國沒能搶先造出原子彈？

文：德國之聲中文網

1938年，德國化學家哈恩（Otto Hahn）和斯特拉斯曼（Fritz Strassmann）發現了核裂變。裂變是重核原子裂變成兩個或更多小原子核的反應，同時釋放出巨大的能量。

物理學家們表示，利用這種能量，可以製造出威力巨大、可以炸平整個城市的炸彈。

德國科學家幾乎立即開始了原子彈計畫的研究工作。在德國強大的工業基礎和軍事利益的支持下，德國「鈾俱樂部」（Uranverein）當時僱用了一些世界頂級的核專家。

儘管這個計畫是秘密進行的，但消息還是通過一些逃離納粹迫害的流亡科學家傳了出去。其中包括愛因斯坦（Albert Einstein），他在1939年向美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）發出了警告。

很快，對於納粹研發秘密武器的擔憂蔓延全世界，也刺激了美國政府。美國的回應是啟動曼哈頓計劃。該計劃由奧本海默（J. Robert Oppenheimer）領導，1942年夏天開始，研究如何利用鈾和鈽元素製造核裂變炸彈。

在巨額資金的支持下，奧本海默和他的團隊僅用了三年時間就成功試驗了第一枚原子彈。核試驗三週後，第一枚「實彈」投在了廣島。

德國科學家的秘密錄音揭示歷史真相

時任德國核研究計畫負責人的海森堡（Werner Heisenberg）在聽到廣島原子彈爆炸的消息時說：「我一個字也不相信。」

當時，海森堡和其他九位參與德國核計畫的高級核物理學家，被關押在英國一座名為「炮廳農場」的莊園裡。英國方面對這些科學家進行了秘密錄音，希望能從中發現納粹核計畫的秘密。

其他德國物理學家和海森堡一樣感到難以置信。大多數人認為，這是誘使日本投降的虛張聲勢。放射化學家哈恩說：「我認為再過20年也不可能。」

海森堡和哈恩的反應表明，德國當時距離研製出核武器還有多遙遠。

「美國完全高估了德國在鈾計畫上的發展。直到炮廳農場，他們才明白了這一點」，德國海德堡大學歷史學家梅爾伯（Takuma Melber）告訴DW。

納粹德國的核武計劃流產

在曼哈頓計劃啟動並開始運行時，納粹德國的核武器計劃實際上已經胎死腹中。德國研究人員知道，他們無法在五年內分離出製造原子彈所需的同位素。他們從未成功實現過鏈式反應，也沒有濃縮鈾的方法。

1942年7月，德國核武器計劃被取消，研究工作被分到德國各地九個不同的研究所。

歷史學家梅爾伯告訴DW：「1942年之前，這是一個軍事計畫，但那之後變成僅是一個民用計畫。」

從那時起，目標就從製造核武器轉向建造一個可以在較小規模上維持核裂變的核反應爐。海森堡將研究工作轉移到了德國海格洛赫城堡下的一個洞穴實驗室。在那裡，他和其團隊建造了一個實驗性核反應爐，由懸掛在重水中的鈾立方體（也稱「鈾魔方」）組成。

這個實驗是德國核計劃取得的最大進展，但反應爐從未工作過，因為反應爐的爐心中沒有足夠的鈾來實現鏈式反應。

然而，他們已經很接近了。如今科學家們相信，如果當時反應爐中的鈾含量增加50％，那麼海森堡就能製造出第一個核反應爐。

阻礙納粹核計劃的幾個因素

取得先機，並且擁有該領域的傑出科學家，納粹德國的核計劃為何沒能發展起來呢？這裡有幾個方面的原因。

首先是大量科學家的流失。許多猶太裔和波蘭裔科學家，比如在發現核裂變過程中發揮了重要作用的猶太裔物理學家邁特納（Lise Meitner）等，都因害怕納粹迫害而逃離德國。其中一些逃亡至英國和美國，在那裡參與了「曼哈頓計劃」的工作。另外還有一些科學家被徵召入伍。

另一個原因是一些資源稀缺。歷史學家梅爾伯說，戰爭壓力也使德國研究工作所需的一些資源變得稀缺，例如，沒有足夠數量的濃縮鈾。冷卻核反應爐所需的重水也供不應求。

梅爾伯說：「納粹佔領下的挪威當時在進行重水生產，但是，盟軍和挪威軍隊襲擊了這些設施。」

當然，最關鍵的還是缺乏政治支持，導致計畫停滯不前。

梅爾伯說，「希特勒（Adolf Hitler）很難理解這個計畫」，並於1942年切斷了對計畫的支持。沒有政治支持，德國核計畫可利用的資源非常少，特別是與美國曼哈頓計劃相比之下。曼哈頓計劃僱用了50萬人，約佔美國當時勞動力的1％，美國政府為此花費了約20億美元（相當於今天的240億美元）。

相比之下，德國的「鈾俱樂部」及其後續計畫只有不到1000名科學家參與，預算僅為800萬馬克，相當於今天的2400萬美元。

科學家們的暗中反對

英國「炮廳農場」的秘密錄音帶，還提供了納粹德國核武計畫失敗的另一個可能原因——科學家們本身在道義上反對原子彈，並暗中破壞了這一努力。

其中的一位科學家馮・魏茨澤克（Carl Friedrich von Weizsaecker）說：「我相信，我們之所以沒有這樣做，是因為所有的物理學家在原則上都不想這樣做。如果我們都希望德國贏得戰爭，我們早就成功了。」

海森堡本人也表達過反對核彈的想法。他說：「在我的內心深處，我真的很高興它是一個反應爐，而不是炸彈。」

在「炮廳農場」，德國科學家們表示，希望「歷史將記載下……美國人和英國人研製出了這種可怕的戰爭武器……而德國人製造出了一種可行的（核能）發動機。」