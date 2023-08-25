2023金馬經典影展：波蘭名導奇士勞斯基《職員》的勞動空間，將荒謬昇華成理想幻滅的荒涼
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《職員》是奇士勞斯基跨入波蘭電視台的首部電視電影作品，僅以一小時的篇幅簡單地描繪對劇場、藝術懷有抱負的青年，其信仰何以在跨入現實後就漸漸崩落。就創作時間而言，此片同時也作為奇士勞斯基從紀錄片至劇情片作品的跨渡。
文：謝承璇
開場，職員在忙亂的歌劇院大廳搬運鏡子，滑行的鏡面劃開走廊上羅米（Romek）和演員排練的小房間，羅米的視野在自己的倒影與雙人舞來回切換。最後，他的視線再次被阻擋，而他正好被主管叫住，準備報到。
《職員》（Personnel, 1975）的拍攝背景與主角身份，可說是奇士勞斯基本人經歷的擷用。在進入洛茲電影學院之前，奇士勞斯基曾短暫修讀劇場技師學院，而後在考取電影學校的空檔，曾在歌劇院裡任職服裝管理。
而這段反覆照見自我鏡像與演員身影的開場，透由不斷受到阻擾的視線，若有似無地映射出少年理想似有若無的幻影，在這方眾人戮力搬演虛實的劇場空間，少年懷抱期待準備投入劇場藝術，準備一起與演員創造所謂藝術，然而一匹道具馬落下，大抵是種幻滅。
《職員》是奇士勞斯基跨入波蘭電視台的首部電視電影作品，僅以一小時的篇幅簡單地描繪對劇場、藝術懷有抱負的青年，其信仰何以在跨入現實後就漸漸崩落。
就創作時間而言，此片同時也作為奇士勞斯基從紀錄片至劇情片作品的跨渡，對他而言，戲劇的要旨即在於仔細觀察一個人的日常並記下它。由此，劇情片倘若保留實景，並稀釋演員的表演性，即可以自然地呈現生活化而富含戲劇的敘事。而《職員》恰好可以視為這道取徑的實踐。
《職員》在羅米到職後，便致力於描摹歌劇院服裝部門勞動的日常。背景中不間斷工作的人員正好是該歌劇院裡的裁縫師傅，而前景的對話亦無所事事地推磨工作時光。
於此，奇士勞斯基透過徘徊於工作室的中近景捕捉群戲，其景框的單一除了是空間限制，更似職員們反覆的日常，藉著水平視角的來回踱步——好比羅米初來到工作室時謹慎了解環境的步伐——關照空間裡發生的對話拋接，而鏡頭便恆常游移在服裝部門的工作間裡，鏈接起工作室平淡而近乎靜止的氛圍。
在閒散氛圍的縫隙間，奇士勞斯基也透過幾個轉圜：廁間偶然聽到的對話、香菸惡作劇，讓日常裡的人際關係產生了嫌隙，也藉此譜出人物關係的網絡與掩藏的危機。
除卻營造氛圍為主的日常片段，《職員》裡亦埋入政治性的伏筆。歌劇院裡的位階關係隱微地運轉，並影響底層職員的工作日常。在先前的紀錄短片如《工廠》（Fabryka, 1971），奇士勞斯基將工人反覆勞動的畫面，與管理層在會議桌上拖沓而不切實際的討論平行對照，透顯出官僚階層呆板運作中所含藏的荒謬，因而顯得諷刺。
到了《職員》，這份荒謬更直坦地作用於管理層與職員的關係中。原先觀者在紀錄片中對被攝者帶距離的觀看，於劇情片中透過羅米的角色必須近觀這層荒謬，因而衍生出更多共鳴。
位階底層的職員以推演生活的方式展現自然，對應在劇場中擁有至高權力的「演員」帶有意圖的演出，《職員》角色位階的對立恰好對照著表演風格上的對立，在職員的實行與有權者的搬演兩相對照下，即映照出體制上層的虛假。
《職員》裡，突入日常的重大轉折即在全劇團的人共同驗收服裝成果一場。跋扈的男演員上場即抱怨衣服不合身，他越是高聲斥責，觀眾席上的導演與服裝設計越是急著拋下意見，轉而要求負責的裁縫趕工，並一面計較檢查的次數。
舞台上的手持鏡頭顛簸於演員與裁縫的對峙，背過身的裁縫撐破了衣服，觸發了演員即興在自己無比激昂的歌聲中，繃緊全身撕裂了服裝，赤裸地陶醉在自己的表演裡。
透過演員的作態與招搖，來帶入該場戲的荒唐，同時景框也配合著這般造作：鏡頭從男演員的半身向後拉遠，納入整個舞台，隨著他渾厚的長音延展出自以為的曠世，上層者於此炫示自己物理上的與象徵上的權力，後台所有的技藝所成都是為了提供他展現藝術的鋪墊，原先從容自信選擇布料與色澤的服裝設計在瞬間也必須屈服於演員的意見。藝術不是奠基於專業者之技藝的表現，而是被放在生產鏈上一層層地脅迫下去。
工序的倒錯早早預示於羅米出來到劇場時，看見職員鋪曬佈景卻必須避開演員休閒打網球的空間，爾後，演員也會毫不客氣地以飛入的網球從後景闖入前景的員工集會，反覆干擾。
在整個勞動空間裡，維持運作的總是有著實際作為的職員，在他們推磨日夜以達成實際產出之後，卻是種種搬弄出來的潛規則、上層者的角力虛浮地主宰他們的勞動成果。
《職員》既輕且快地收束在羅米的道德難題：究竟是要寫下針對同事的「報告」還是拒絕配合上級？末尾窗景明媚如起初羅米對藝術的理想，然而當鏡頭切換納進整個室內，羅米就遠遠地坐在後景，顯得這整個空曠的、屬於上層者的空間無比空乏，對照他們擁擠的工作室又顯得荒謬，而這份荒謬此時已經昇華成理想幻滅的荒涼。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
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對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
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相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。