《大腦喜歡這樣工作》：拳頭 vs. 聲望，這兩種領導力從科學角度來看，哪個比較好？

文：約翰・麥迪納（John J. Medina）

兩位將軍的故事

雙重模型的討論要從第二次世界大戰開始，特別是兩位同盟國最厲害的兩位指揮官，以及他們知名的指揮能力。他們的領導方式大相徑庭。

第一位是傳奇的巴頓將軍（George Patton），他雄心偉略，很聰明，趾高氣昂，指揮第三軍團。他的右腰掛著一把象牙手柄的45柯爾特手槍，左腰則掛著象牙手柄的史密斯威森手槍，並且用兩個西點軍校訓練過的腦半球組織控制。然而，控制力道微乎極微。他的綽號是「老傢伙」，一有機會就大罵下屬。有一場他對部隊的演講很知名，他說：「有些人抱怨說，我們太逼人。我一點都不在乎。我相信流一點汗，能夠避免流很多血。」

幸運的是，確實如此。 1940年代納粹占領這個世界，需要能夠制衡的一名拳擊手，派巴頓上場好像能給對方致命的一擊。有些人相信第二次世界大戰並未延長，是因為巴頓的戰術很有侵略性。

但他剽悍的人格特質，也導致了一些問題。有一次一名士兵過度驚嚇，巴頓認為這名士兵展現出弱點，打了他一巴掌，最後巴頓被處罰而無法上場。那名步兵的狀況，就是我們現在熟知的創傷後壓力症候群（PTSD）。

除了巴頓以外，還有其他指揮官因為領導能力而名聞遐邇。布雷德利（Omar Bradley）將軍是巴頓將軍的同事，他們一起在非洲和歐洲奮戰，也是公認卓越的軍事領袖，但原因卻截然不同。布雷德利並不像是生氣的拳擊手，他的作風低調、不張揚、戰術優秀，對於自己的部隊非常的投入。他也有一個綽號，叫做「步兵的將軍」。你可以在他的領導著作中，看到他顯露出的人性。

指揮官要成為策略高手前，一定要了解自己的下屬。同理心不是指揮的障礙，而是方式。要不是他重視士兵的生命，苦其所苦，否則就不適任領導者。

針對這兩個人，多年的研究產出提出更細緻入微的看法。正如你所預料的，這兩個人不一定名符其實，但他們的領導風格之間的鮮明差異真實存在。團隊裡面如果兼具兩組技能，也就是兩者的衝突可以被控制，會是贏得勝利的無價之寶。因為兩者都是聲望－支配領導力理論的象徵。

領導力的定義

我們想要了解這套領導力理論，大概又得先定義何謂領導力。就算考量到這兩位將軍天差地遠的行事風格，研究人員對於領導力結構的看法，還是非常簡單明瞭。

社會學家發現，當人聚在一起的時候，會自動以特別、容易測量的方式排出結構，建立出不對等的權力關係，把人分成「領袖」和「追隨者」。這種組織趨勢如此穩定，可以回溯到石器時代，讓人想起彼得．杜拉克對於領導能力的單純定義。

除此之外，還有其他的領導模型，像是有些頭目和跟班的階級界線較不清楚，但這些模型都是歷史上的例外，而不是規則。從古代的法老，到歐洲王室，在這個一分為二的結構中幾乎都能成立，其中領袖多數都是男性。這個模型提供的研究架構與方式，能夠探索領導能力的定義。然而，這個架構最方便，有時候又是最讓人失望的，如果要以特定的方式定義更是如此。

普通人會說，領導力是一種能力，能說服其他人達成你的目標。科學的定義比較冗長，但意思也差不多：

對於集體行動與團體決策有不符合比例之影響⋯⋯是一個現象，其中一個人（領袖）首先行動，之後他人（追隨者）即採取符合或遵循領袖開始之行為。

兩個定義的共同點，就是社交互動。真剛好，跟我們注意到的一樣。神經學家一直在測量社交互動。也就是說，照理說，至少神經學能夠說出一套領導方式。真的如此嗎？提倡威權－支配理論的人絕對是這麼想的。

解釋威權－支配理論

威權－支配理論認為，領導能力是一系列的行為。支配型的領袖，主要是透過蠻力展現權力，透過支配和魄力，把自己的目標強加到追隨者身上，而且通常不在乎追隨者對此的感受。相反的風格，就是聲望型的領袖，他們運用權力的方式就沒有那麼強硬。他們會運用幽默，審慎溝通，尊重並帶領部屬。兩者間的差異，可以說是用手臂還是用頭腦領導。提出這個想法的是一篇論文，題目叫做〈領導能力之雙重模型與階級：演化綜論〉（A Dual Model of Leadership and Hierarchy: Evolutionary Synthesis）。

雙重模型是否能夠預測，最適合商業活動的肌肉和心理的最佳比例呢？還真的可以喔。要了解這點，我們必須再深入了解這條光譜的兩端，這兩者都可以用一部聖誕節電影解釋。

以前的聖誕佳節，家家戶戶都會觀賞《聖誕故事》（A Christmas Story），就跟烤餅乾一樣，而且也一樣甜蜜。這部甜蜜溫馨的電影，能夠詳細解釋雙重模型，其中有兩幕最適合。第一個場景跟電影裡的霸凌者有關，他是一名淘氣的孩子，名叫法克斯（Scut Farkus）。法克斯是裡面最高也最壯的孩子，牙齒黃黃的，戴著浣熊皮帽，笑起來就像是機關槍一樣，很可怕。他欺負人的方式，通常都是埋伏突襲。他下課後會守在一條巷子裡，希望能夠逮到性格比較溫順的人。他和追隨者會突然跳出來，毫無緣由的欺負目標，通常會從被害人後方，抓住他們的手，然後往上拉，直到對象哭喊著叫「叔叔」為止。法克斯的領導能力，以體力為基礎，透過身體威脅，對盟友和敵人施以獎勵和懲罰。