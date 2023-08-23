2023/08/23,
教育

彰化縣推辦校務評鑑，教師大反彈、全教總批「行政減量開倒車」

彰化縣推辦校務評鑑，教師大反彈、全教總批「行政減量開倒車」
示意圖，圖為高中以下學校｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

全教總理事長侯俊良強調，現在教育主管機關都在強調「行政減量」，現場行政人力缺乏、「行政逃亡」，彰化縣政府卻又推動辦理校務評鑑，形同大開教育專業倒車。

彰化縣教育處近日宣布將推動辦理校務評鑑，引發教學現場強烈反彈。全國教師工會總聯合會（全教總）認為，現在教育主管機關都在強調行政減量，彰縣府卻「大開倒車」，辦理對校務沒有太大幫助的評鑑，全教總要求在開學前停止計畫。

教育部從106學年度起，將「中小學教師專業發展評鑑」轉型為「教師專業發展支持系統」，但彰化縣教育處近期突然依據民國103年所發布的《彰化縣高級中等以下學校評鑑辦法》，宣布112學年度要首度辦理校務評鑑，其中就包含教師的專業知能與發展。

彰化縣教育處表示，校務評鑑的內容是各校本來就在推動的各項事務，不會加重原有的行政負擔，況且現在都改為線上審查，學校只要上傳資料到評鑑平台即可，不需準備大批紙本資料，教育處也會在評鑑後提出建議，作為未來學校精進的參考。

全教總理事長侯俊良受訪時說，「教師專業評鑑」是校務評鑑的一部份，屆時學校可能會有相關指標，需要老師填寫、行政人員搜集資料。他強調，現在教育主管機關都在強調「行政減量」，教育現場的行政人力已經缺乏到出現「行政逃亡」一說了，彰化縣府還要增加壓力，這對校務經驗並無太大幫助，且沒有相對的數據指出，做教師評鑑會讓辦學更好。

全教總認為，彰化縣此舉形同大開教育專業倒車，無視彰化縣中小學校長、教師的抗議。他們要求縣府立即檢討改進，並在開學前停止校務評鑑計畫。

教師評鑑制度曾是國際教育顯學，但全教總說，2016年在德國柏林舉辦的國際教學高峰會議（International Summit on the Teaching Profession, ISTP），各國聚焦重點已不是如何評鑑教師，而是如何尊重教師專業自主、強化教師專業地位、支持學校及教師教育品質的策略與做法，同時減少行政部門的干預、引進教師組織參與教育決策。

綜合在地現況與國際趨勢，全教總強烈呼籲求彰化縣府立即停止錯誤政策，以「協助學校解決問題」取代校務評鑑，以維護彰化地區國教品質。

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核稿編輯：邱宜君


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