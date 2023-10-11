東京大學教授：抑制「台灣有事」的經濟風險，日本必須降低對中國與台灣的供應鏈依賴
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若台灣真的有事，依賴台灣與中國的原物料、零件與半導體的日本經濟將會面臨巨大損害。筆者建議，除了將生產基地轉為在岸生產移回國內之外，更應採取「友岸外包」（friend-shoring）的供應鏈分散策略，以及與友好國家共同進行研究與開發，推動「知識創新的友岸合作」。
文：戸堂康之
日本供應鏈對於台灣與中國的依賴現況
中國侵略台灣的風險日益增加。若不幸爆發戰爭，對於日本經濟的影響將難以估計。這是由於日本企業的供應鏈重度依賴從中國進口原物料與零件，以及從台灣進口半導體晶片之故。然而，若台灣有事，日中與日台雙方之間的貿易將面臨大幅縮減。
例如，日本進口的電機電子產品，目前中國占約45％。相較於超過50％的巔峰時期，即使已有下降趨勢，依賴中國的程度仍然非常高（圖1）。而在進口汽車零件的部分，中國占比近年來反而呈現上升趨勢，已超過40％（圖2）。至於積體電路（譯註：Integrated Circuit，縮寫為 IC）的進口情況，台灣占比已超過60％，並且呈現增加趨勢（圖3）。
進口中斷將損失十倍的附加價值生產
在核心產業如此依賴台灣與中國的狀態之下，若原物料與零件的進口中斷，造成的經濟損失不僅限於進口金額。下游企業的生產亦將停滯，其影響會透過供應鏈擴散且放大規模。
筆者與兵庫縣立大學的井上寛康教授，利用超過百萬家企業400萬筆以上的交易資料進行模擬：若從中國的進口中斷，將對日本生產何種影響？根據模擬結果，假若從中國的進口中斷80％且持續2個月，即使中斷的進口總額約為1.4兆日圓，但推算出日本的附加價值生產將減少約13兆日圓（相當於2個月附加價值生產額的約15％，註）。
總而言之，將會減少的附加價值生產大約是進口中斷金額的十倍。
此外，亦針對不同產業的進口中斷進行影響分析，圖4顯示相關結果。根據該圖，可以得知進口中斷對於電子與資訊通信設備產業的影響非常大。
雖說如此，若機械、金屬、化學、塑膠等產業的進口中斷，損失金額並不多，不過由於日本的供應鏈上游廣泛使用這些產業的進口產品，因此進口中斷所導致的生產減少金額非常大。其理由在於，若更加上游的原物料與零件供應遭到中斷，將影響更多的下游企業，進而放大最終的經濟損失。
而仍需要注意的是，這些模擬分析的結果是基於某些假設計算而成，若稍微改變這些假設，將可能導致數字的大幅變化。因此，這些分析並不能準確預測進口中斷所帶來的經濟損失，而是應該解釋為，透過供應鏈將會產生放大效應，以及顯示出因應供應鏈的網路結構而發生變化。
此外，很遺憾地，由於數據取得的限制，無法進行有關台灣進口中斷的影響分析。然而，考慮到日本半導體產業在供應鏈上游重度依賴台灣，若從台灣的進口中斷，其影響之大無庸置疑。
國內回歸的在岸生產仍有其極限
為了抑制中國侵略台灣所帶來的經濟風險，某種程度上必須降低對台灣與中國的依賴狀態。
其方法之一是實施在岸生產（onshoring），亦即讓製造生產的基地返回國內。日本政府已投入6200億日圓的補助金，以擴大國內半導體生產，吸引台灣的台積電（TSMC）在熊本建立生產基地，並資助鎧俠（Kioxia）、美國威騰電子（Western Digital Corporation）與美光記憶體日本（Micron Memory Japan，前身為爾必達，2013年由美光科技收購）等公司的設備投資。
日本政府也支援半導體製造公司Rapidus，該公司致力於次世代半導體的研發與生產。不僅政府，許多企業也開始規避中國風險，並戮力強化國內生產。
從強化韌性與活化日本經濟的角度來看，這種在岸生產的趨勢動向獲得某種程度的正面評價。特別是招攬台積電在熊本建立廠房所投入的巨額補助金，已經吸引九州地區使用半導體的企業、原物料與零件、製造設備的生產企業因而集結。
若藉由吸引外資企業，讓高度技術可以逐漸滲透傳遞至產業聚落內的日本企業，那麼巨額補助金所發揮的效果便有所值。
雖說如此，政府與企業都應該理解在岸生產仍有其極限。企業拓展業務至海外，原本是為了追求生產效率，若極端地推進在岸生產，將損害生產效率與企業的國際競爭力。從圖1至圖3也能得知，電機電子與半導體的進口金額急劇增加，而汽車零件的進口金額則相對穩定，不可能完全依靠國內生產取代這些產品。
再加上，投入補助金以培育產業的「產業政策」，不一定總是成功。即使中國常被列舉為產業政策的成功案例，也證實了僅有在得以維持產業內部的競爭之下，產業政策才能促進生產力提升。縱使推動半導體產業的在岸生產與吸引投資的政策，成功的必要條件仍在於，實施政策時須避免陷入保護主義的立場，並持續關注國際市場的競爭。
此外，在日本國內亦存在供應鏈中斷的風險。日本是一個天災頻繁的國家，目前已有預測指出，不遠的將來可能發生南海海槽地震、東京首都圈板塊內地震與富士山火山爆發等嚴重災害，將對日本的產業聚落地區造成巨大損害。考慮到此點，生產基地若過度集中於日本國內，潛藏著很大的風險。
推動友岸合作以分散風險
因此，在岸生產與招商吸引投資的同時，或許更加重要的是，藉由降低對於中國的依賴，將供應鏈分散到國安問題較少的友好國家，實行友岸合作（譯註：friendshoring，也譯為「友岸外包」）。透過原物料與零件的生產基地和供應來源國的多元化，即使台灣有事而導致供應鏈中斷，尋找替代來源亦相對容易，進而減輕所受影響。
自東日本大地震以來，日本的汽車產業深切體會到供應鏈中斷的風險，藉由合作夥伴的多元化與零件的標準化，以因應此項挑戰。其成果便是在其後的熊本地震與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，成功地控制了供應鏈中斷所帶來的影響。
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【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
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2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/