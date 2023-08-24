TNL+ 2023/08/24,
影劇

淺談《山道猴子的一生》：一個關於「景觀殺人」的故事，不嘲笑別人欲求的符號，是對自己最大的尊重

淺談《山道猴子的一生》：一個關於「景觀殺人」的故事，不嘲笑別人欲求的符號，是對自己最大的尊重
Photo Credit: 截圖自《山道猴子的一生（下集）》

我們想讓你知道的是

「騎著重機的男人就是帥！」「男人怎麼可以給女人養？」種種言論都是男主角在無意識的強化自己的符號認同。正如現實世界拍一張跑車的照片就能在社交網站上獲得眾人的膜拜，穿一件名牌西裝參加婚禮就能贏得左右的側目，它們的存在隱晦的調整了一個人的社會關係，賦予了這個人更高的心理權勢。而這種對虛幻榮譽的佔有，究其根源仍然是資本主義作祟。

您好，我是山道猴子，那倒在地上支離破碎的是我改裝過的酷炫機車，而躺在地上支離破碎的是我。

在《山道猴子的一生》裡，我們看到的是一個欲望與能力不匹配的悲劇。創作者Eric Duan強調：「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的。」

山道猴子們用誇張的過彎動作吸引注意，騎著改裝過後的機車，瘋狂吸食追焦相片，沉迷於速度帶來的快感。在影片裡，Eric Duan描繪了一名愛玩檔車的男主角，為了持續收割粉絲的喜愛，選擇不斷的透支帳戶，信貸借款，更新裝備，任憑虛榮心膨脹，以致友情破裂、感情失敗，並積欠下沈重的債務，最後意外出車禍，死於一次毫無意義的跑山競賽，他甚至不確定對方到底有沒有在和自己比賽。

山道猴子的一生像是一場極度黑色幽默的鬧劇。他領著37K的低薪，沒日沒夜的在便利店打工爆肝，只為了購買心儀的重機，為此不惜背負巨額債務，並且學會拆東牆補西牆，直至還款壓力逼近無限大，大到他的人生開始亮紅燈。

同時，他的感情生活也屢屢受挫。第一任女友把他當成獲得改車資金的工具人，為他戴上精美的綠帽，讓原本手頭就不寬裕的他人財兩空；有了這次PTSD，他把前一次的挫折帶給了第二任女友，成為一個疑心病極重控制欲極強的人，落得個分手結局，只能頹然自傷。在雙重打擊之下，他選擇跑山紓壓。

終於這場鬧劇在一次慘烈的車禍後劃下句點，山道猴子腦漿四濺，跑友圈裡從此少了一個網紅，但沒有多少人記得他的名字，他的車禍影片甚至被人剪輯成三寶事故評論，隔著螢幕放肆的嘲笑。這個世界依然安靜而優美的運行著，沒有人看到山道猴子死前做出的那個極為漂亮的技術超車，沒有人給他喝采，他像是一抹白日艷火，孤獨的升空，孤獨的綻放，接著孤獨的消失。跑山圈有了新的網紅，攝影師跑去追焦其他車手，山路依然熱鬧，便利店迎來了新的店員，好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨。

猴子死了，絕大部分的觀眾對此報以熱烈的嘲笑。但山道猴子究竟向我們傳遞了一個什麼樣的訊息呢？在我看來，這其實是一個關於「景觀殺人」的故事。

景觀社會：出現的就是好東西，好東西就會出現

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