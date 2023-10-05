2024巴黎奧運倒數，法國陷入「臭蟲危機」，馬克宏保證不讓光之城變成「叮咬之城」
我們想讓你知道的是
法國首都巴黎最近幾週頻傳「臭蟲」災害，一名搭乘地鐵的民眾拍下車廂內的畫面，上傳TikTok並寫下：「由於臭蟲氾濫，巴黎正處於中世紀時代。」道出「不敢坐」的心聲。距離巴黎奧運開幕不到一年，總統馬克宏與執政黨因臭蟲問題，受到反對黨攻擊。
最近幾週，在法國巴黎的地鐵和高速公路出現一系列臭蟲（bed bug，學名Cimex lectularius，又稱床蝨）問題，民眾拍下在地鐵空位的影片上傳TikTok，警告民眾「保持站立」避免被叮咬。法國國民議會（下議院）反對黨，極左派不屈法國（LFI）黨主席帕諾（Mathilde Panot）批評，臭蟲在醫院、學校、工作場所、養老院、監獄、火車和電影院等場所大量繁殖成為健康安全問題，但執政黨毫無作為。
對此，法國交通部長波恩（Clement Beaune）說，下週將召集公共運輸營運商的代表，告知應對措施，提供旅客更多保護。法國政府的發言人維宏（Olivier Veran）也告訴當地電台，這週五會舉辦部級會議，討論臭蟲問題。法國總統馬克宏也承諾，絕不會讓巴黎從光之城變成蟲咬之城。
臭蟲從哪來？
根據《BBC》、《紐約時報》和《France 24》，臭蟲在1950年代幾乎從人們的日常生活中消失，卻在最近幾十年，因為高人口密度和公共交通運輸增加，捲土重來。
法國的臭蟲權威專家貝倫熱（Jean-Michel Berenger）告訴《BBC》，每年夏末臭蟲的數量都會大幅增加。他補充，人們通常在七月到八月之間搬家，臭蟲停留在行李箱上，被人們帶回家。貝倫熱也說道：「臭蟲問題逐年增長。」
此外，臭蟲重返法國，甚至其他國家，可以歸因於三個主要原因。首先是全球化，包括貨櫃交易、旅遊業和移民，《BBC》指出，臭蟲是一種馴化動物，人類去哪，他就去哪，因此，可以將氣候變遷這個因素排除。
第二，報導指出，在二戰期間，含有農藥DDT（或俗稱滴滴涕）的殺蟲劑被廣泛地使用，許多害蟲大量減少。但DDT後來被證實對人體造成傷害而被禁止，那些體內存有「抵抗DDT」的昆蟲祖先經由遺傳與演化，讓後代對殺蟲劑的抵抗力愈漸增強。
第三個可能的因素是蟑螂的減少。蟑螂是臭蟲的捕食者，但人們對房屋的乾淨要求，使得蟑螂數量越來越少，相對的，少了掠食者的臭蟲便隨之增加。
臭蟲帶來身體和心理上的不適
被臭蟲叮咬可能會引起皮膚紅腫、起紅疹、長水泡，並且出現劇烈搔癢或過敏反應，通常也伴隨心理困擾、睡眠問題、焦慮和憂鬱。臭蟲並非傳染疾病，而且被叮咬過後的不適症狀通常不會持續很久。
貝倫熱提到，在已開發國家，人們早已失去對臭蟲的集體記憶，往往對臭蟲的出現感到恐慌。不過，相對於身體上的威脅，更應該注意的是患者被叮咬後的心理健康。《BBC》報導一名29歲的患者，在他的公寓裡發現臭蟲後，扔掉床、洗淨所有的衣服、反覆擦洗家具，還是睡不著，他開始幻想著有東西在他的皮膚爬。
臭蟲造成的恐慌非個案，《INSIDER》報導，臭蟲問題在巴黎地鐵、高速鐵路等大眾運輸系統中出現，造成乘客的不安。9月29日，民眾上傳了一段影片，寫下：「由於臭蟲氾濫，巴黎正處於中世紀時代。」即使有空位可坐，他也寧可站著。
一位搭乘地鐵通勤的民眾也上傳類似的影片，寫道：「空位焦慮」。另外，也有影片顯示出搭乘地鐵的人，更加謹慎的檢查座椅上是否有臭蟲的痕跡。
解決蟲害：法國各部會緊急召開會議、執政黨預計12月推跨部會法案
《紐約時報》指出，適逢奧運舉辦前夕，外界將投以關注在主辦國的事前準備，列舉過往，如中國的霧霾、巴西的水污染、希臘的治安問題等。如今，巴黎距離奧運開幕不到一年，又法國當前正舉辦世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup），臭蟲問題的出現，讓反對黨成員逮到機會攻擊法國總統馬克宏。
這週二（3日），反對黨極左派不屈法國（LFI）黨主席帕諾，將臭蟲裝入一個透明的小罐子，並帶到議會中。她指出，臭蟲問題讓全國陷入絕望。她向法國總理柏納（Élisabeth Borne）提出質疑：「難道要等到妳的辦公室也感染，才會有所反應嗎？」帕諾認為，臭蟲是全國性的健康與安全問題，要求政府建立免費的公共害蟲防治服務。
巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）上個月，在一封給總理柏納的信中寫道，酒店、度假村、公共交通、電影院和其他公共場所的臭蟲感染人數大幅增加，法國首都（巴黎）處於蟲害快速增長的前線。葛瑞格華呼籲，政府應該在奧運會前採取行動，制定如補貼受害家庭的害蟲防治費用等措施。
法國交通部部長波恩4日與交通運輸單位會面後表示，目前，巴黎地鐵收到近10起通報，而法國國家鐵路局則收到30多則投訴，但尚未有任何一則投訴被查證。波恩說：「我們嚴正面對臭蟲問題。」他強調，公車、火車和地鐵都會進行定期清潔，若出現任何可疑狀況，將會停止運輸。
政府當局很快也出面說明，早在去年就提出一項臭蟲計畫，旨在宣導還有更順暢的政府溝通。馬克宏所領導的執政黨黨團代表麥雅爾（Sylvain Maillard）則說，將會在12月提出一份跨黨派的法案，以對抗臭蟲禍害。馬克宏也強調，絕不會讓光之城變成蟲咬之城。
新聞來源
- City of Light or City of Bites? France Tries to Ease Bedbug Anxiety.（The New York Times）
- Bedbug panic sweeps Paris as infestations soar before 2024 Olympics（BBC）
- France to hold crisis meetings over 'scourge' of bedbugs（France 24）
- Commuters are sharing the stress of traveling through Paris after reports of a bedbug infestation（INSIDER）
- Bedbugs Are Becoming a Big Headache in Paris Ahead of Olympics（Bloomberg）
延伸閱讀
- 零距離科學：為甚麼害蟲近年能捲土重來？
- 《全球科技大歷史》：DDT造成「寂靜的春天」，但也讓五億人免於危險的流行病
- 法國禁止運動員在巴黎奧運期間佩戴頭巾，聯合國回應：任何人都不應告訴女性她該與不該穿什麼
- 巴黎奧運組委會涉嫌貪腐遭警方突襲搜查，馬克宏、奧委會恐再次面臨危機
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
Tags：
畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45