2024巴黎奧運倒數，法國陷入「臭蟲危機」，馬克宏保證不讓光之城變成「叮咬之城」

最近幾週，在法國巴黎的地鐵和高速公路出現一系列臭蟲（bed bug，學名Cimex lectularius，又稱床蝨）問題，民眾拍下在地鐵空位的影片上傳TikTok，警告民眾「保持站立」避免被叮咬。法國國民議會（下議院）反對黨，極左派不屈法國（LFI）黨主席帕諾（Mathilde Panot）批評，臭蟲在醫院、學校、工作場所、養老院、監獄、火車和電影院等場所大量繁殖成為健康安全問題，但執政黨毫無作為。

對此，法國交通部長波恩（Clement Beaune）說，下週將召集公共運輸營運商的代表，告知應對措施，提供旅客更多保護。法國政府的發言人維宏（Olivier Veran）也告訴當地電台，這週五會舉辦部級會議，討論臭蟲問題。法國總統馬克宏也承諾，絕不會讓巴黎從光之城變成蟲咬之城。

臭蟲從哪來？

根據《BBC》、《紐約時報》和《France 24》，臭蟲在1950年代幾乎從人們的日常生活中消失，卻在最近幾十年，因為高人口密度和公共交通運輸增加，捲土重來。

法國的臭蟲權威專家貝倫熱（Jean-Michel Berenger）告訴《BBC》，每年夏末臭蟲的數量都會大幅增加。他補充，人們通常在七月到八月之間搬家，臭蟲停留在行李箱上，被人們帶回家。貝倫熱也說道：「臭蟲問題逐年增長。」

此外，臭蟲重返法國，甚至其他國家，可以歸因於三個主要原因。首先是全球化，包括貨櫃交易、旅遊業和移民，《BBC》指出，臭蟲是一種馴化動物，人類去哪，他就去哪，因此，可以將氣候變遷這個因素排除。

第二，報導指出，在二戰期間，含有農藥DDT（或俗稱滴滴涕）的殺蟲劑被廣泛地使用，許多害蟲大量減少。但DDT後來被證實對人體造成傷害而被禁止，那些體內存有「抵抗DDT」的昆蟲祖先經由遺傳與演化，讓後代對殺蟲劑的抵抗力愈漸增強。

第三個可能的因素是蟑螂的減少。蟑螂是臭蟲的捕食者，但人們對房屋的乾淨要求，使得蟑螂數量越來越少，相對的，少了掠食者的臭蟲便隨之增加。

臭蟲帶來身體和心理上的不適

被臭蟲叮咬可能會引起皮膚紅腫、起紅疹、長水泡，並且出現劇烈搔癢或過敏反應，通常也伴隨心理困擾、睡眠問題、焦慮和憂鬱。臭蟲並非傳染疾病，而且被叮咬過後的不適症狀通常不會持續很久。

貝倫熱提到，在已開發國家，人們早已失去對臭蟲的集體記憶，往往對臭蟲的出現感到恐慌。不過，相對於身體上的威脅，更應該注意的是患者被叮咬後的心理健康。《BBC》報導一名29歲的患者，在他的公寓裡發現臭蟲後，扔掉床、洗淨所有的衣服、反覆擦洗家具，還是睡不著，他開始幻想著有東西在他的皮膚爬。

臭蟲造成的恐慌非個案，《INSIDER》報導，臭蟲問題在巴黎地鐵、高速鐵路等大眾運輸系統中出現，造成乘客的不安。9月29日，民眾上傳了一段影片，寫下：「由於臭蟲氾濫，巴黎正處於中世紀時代。」即使有空位可坐，他也寧可站著。

一位搭乘地鐵通勤的民眾也上傳類似的影片，寫道：「空位焦慮」。另外，也有影片顯示出搭乘地鐵的人，更加謹慎的檢查座椅上是否有臭蟲的痕跡。

解決蟲害：法國各部會緊急召開會議、執政黨預計12月推跨部會法案

《紐約時報》指出，適逢奧運舉辦前夕，外界將投以關注在主辦國的事前準備，列舉過往，如中國的霧霾、巴西的水污染、希臘的治安問題等。如今，巴黎距離奧運開幕不到一年，又法國當前正舉辦世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup），臭蟲問題的出現，讓反對黨成員逮到機會攻擊法國總統馬克宏。

這週二（3日），反對黨極左派不屈法國（LFI）黨主席帕諾，將臭蟲裝入一個透明的小罐子，並帶到議會中。她指出，臭蟲問題讓全國陷入絕望。她向法國總理柏納（Élisabeth Borne）提出質疑：「難道要等到妳的辦公室也感染，才會有所反應嗎？」帕諾認為，臭蟲是全國性的健康與安全問題，要求政府建立免費的公共害蟲防治服務。

巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）上個月，在一封給總理柏納的信中寫道，酒店、度假村、公共交通、電影院和其他公共場所的臭蟲感染人數大幅增加，法國首都（巴黎）處於蟲害快速增長的前線。葛瑞格華呼籲，政府應該在奧運會前採取行動，制定如補貼受害家庭的害蟲防治費用等措施。

法國交通部部長波恩4日與交通運輸單位會面後表示，目前，巴黎地鐵收到近10起通報，而法國國家鐵路局則收到30多則投訴，但尚未有任何一則投訴被查證。波恩說：「我們嚴正面對臭蟲問題。」他強調，公車、火車和地鐵都會進行定期清潔，若出現任何可疑狀況，將會停止運輸。

政府當局很快也出面說明，早在去年就提出一項臭蟲計畫，旨在宣導還有更順暢的政府溝通。馬克宏所領導的執政黨黨團代表麥雅爾（Sylvain Maillard）則說，將會在12月提出一份跨黨派的法案，以對抗臭蟲禍害。馬克宏也強調，絕不會讓光之城變成蟲咬之城。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航