《華盛頓郵報》：富士康威州園區計畫雷大雨小，「神秘玻璃球」象徵川普承諾跳票
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當地一個政府監督組織的負責人蓋拉赫（Kelly Gallaher）說：「在我看來，這有點像是低檔次的艾波卡特中心（Epcot Center，位在佛州的迪士尼主題樂園）……它幾乎淪為笑柄的原因在於，他們開放出租供宴會使用。」她指出，這也許好笑，但地方和州政府卻笑不出來。
（中央社）美國共和黨本週將在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行總統初選辯論會，距離會場30分鐘車程的地方，矗立著一座象徵前總統川普承諾破滅的神秘玻璃球。
《華盛頓郵報》報導，這座高約30.5公尺的球體，是比3座紐約中央公園還大的空地上為數不多的建物之一。
大型玻璃球的所有人台灣鴻海科技集團旗下富士康（Foxconn）表示，這棟建築是高效能運算資料中心。但當地居民表示，他們幾乎沒看過這棟建築物有人員活動的跡象。去年，當地一間外燴公司宣布，外部團體可以租借這處空間舉辦活動。
這顆大圓球和附近3座部分使用建築的現況，與川普和富士康5年前承諾要提供1萬3000個高科技職缺的龐大製造業園區截然不同，當時川普在動土儀式上手持金色鏟子，稱這項計畫是「世界第八大奇蹟」。如今，這座玻璃球建物反而淪為當地居民口中的笑柄。
當地一個政府監督組織的負責人蓋拉赫（Kelly Gallaher）說：「在我看來，這有點像是低檔次的艾波卡特中心（Epcot Center，位在佛州的迪士尼主題樂園）……它幾乎淪為笑柄的原因在於，他們開放出租供宴會使用。」
她指出，這也許好笑，但地方和州政府卻笑不出來。
這個園區本來應該包含數十座具未來感的建物和一座生產電視平面顯示器的工廠。地方和州政府為了這個壯志未酬的龐大製造業園區耗資約5億美元購地、推倒房屋整地並且興建基礎設施。
富士康如今的確在此投入部分製造活動，還說聘用了1000人建立資料中心的電腦伺服器和太陽能板的電子裝置。但目前為止，這裡的投資規模從來都沒有像川普和富士康當初吹捧的那樣龐大。
蓋拉赫說：「龐大債務和財務風險如今仍然籠罩著我們，而這是建立在富士康所做的承諾之上，但我真的不認為富士康有意要兌現這些承諾。」
隨著2024年美國總統大選競選活動如火如荼進行著，經濟問題是重中之重，眾家候選人無不承諾自己有能力帶領國家開創更高經濟成長。2萬7000人口這座城鎮的未竟之夢正是承諾不一定能夠兌現的暮鼓晨鐘。
富士康於2017年簽署的初始協議要求威斯康辛州，若富士康在這座投資規模100億美元、生產液晶顯示器的最先進工廠創造1萬3000個工作機會，當局就要提供近30億美元租稅減免。
由於進展甚微，民主黨籍現任威州州長艾佛斯（Tony Evers）於川普2021年離開白宮後大幅縮減協議規模，改成若富士康在科技和製造園區創造1500個工作機會，就有資格獲得最多8000萬美元的租稅減免。
民主黨籍的威州議會前少數黨領袖辛茲（Gordon Hintz）受訪指出：「一切不外乎政治。有一個川普總統志在必得的搖擺州……而站在富士康的立場上，川普曾威脅針對電子產品進口課徵關稅。對富士康來說，向來得考量到如何規避關稅。」
富士康發言人表示，公司「根據市場需求和機會進行業務決策，為集團和股東增進長期企業健全」。
在重新協商與威州的協議方面，富士康表示，「總體經濟和產業部門挑戰有賴於迅速適應市場需求的能力」，並強調富士康「依舊致力深耕威斯康辛州，並期待與該州、該郡和該村一同成長」。
川普發言人並未回覆華郵的置評請求。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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