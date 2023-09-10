《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》：炭治郎、富岡義勇、胡蝶忍都曾目睹親人被殺害，但面對悲傷的反應卻差異很大
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透過《鬼滅之刃》登場人物的成長故事，分析人格特質。洞察對方的心理狀態，讓自己度過各種難關、穿越不同的險境。
文：林萃芬
【夢境與潛意識訊息】
在電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》中，「下弦之壹：魘夢」施以術式，讓列車上的每個鬼殺隊成員不知不覺進入「美夢」中，再掉入「惡夢」中，他最喜歡看到別人從天堂跌落地獄的痛苦表情。
美夢與惡夢
- 「內在渴望」編織成「美夢」
「魘夢」先透視每個人「內在最想要的渴望」，然後編織成「美夢」，讓作夢者捨不得離開，或是想要再度進入美夢中。
竈門炭治郎的「美夢」是，回到家人被殺之前，一家人恢復過去的平日生活。杏壽郎沒有「美夢」，而是「真實的夢」，夢中杏壽郎去跟父親報告自己成為「柱」的消息，父親背對著他，口氣冷漠地說：成為柱又如何，無聊透頂，依然成不了大事。
我妻善逸的「美夢」則是和禰豆子開心過著幸福快樂的生活。
諮商的過程，很少需要解析美夢，但偶爾也會遇到有趣的狀況，有人問我：夢裡中了樂透，感到非常快樂，醒來後立刻去買樂透，想要延續夢中的快樂，但卻沒有中獎。
頓時從「美夢」轉成「失望」。
- 心靈的負荷過重會做反覆的「惡夢」
知名心理學大師佛洛依德將夢視為「通往潛意識的金光大道」，在睡夢中，由於防衛作用減弱，讓原本壓抑的感受得以浮現，於是，潛意識中的願望、需求、恐懼，便會化為一個又一個的「夢境」。
而炭治郎的「惡夢」投射出「對家人遇害內心深深的愧疚感和罪惡感」，在夢中當家人說出：只有你存活，卻拋下我們的話時，其實夢中「每個家人」都是炭治郎「內心罪惡感」的化身。
在與「魘夢」對戰的時候，炭治郎對「魘夢」大聲吶喊：不要侮辱我的家人，我的家人不會講出這種話。
真實世界裡，對於家人過世而懷有強烈的自責與罪惡感，其實是很普遍的，不少悲傷者會有「存活的罪惡感」。
曾經看過對二十八位喪子者所做的研究發現：悲傷者普遍有強烈的罪惡感，他們會不斷自責：為什麼沒有保護好小孩、為什麼自己沒有注意；也會不斷探究孩子死亡原因。
由於「失落感」會帶來強大的「挫折感」，深刻感受自己的「無能為力」，無法得到有用的幫助，任何幫忙都沒有用，進而產生退化的無助感。
很多有「創傷後壓力症候群」的當事人也會做反覆的惡夢，當心靈的負荷過重，在意識上不知道要如何釋放創傷的痛苦，但是夢中卻暗藏宣洩情緒的管道，可以透過心理諮商，做「夢的解析」找到有效療癒心靈的方法。
- 夢是「通往潛意識的金光大道」
不要害怕作夢，作夢對心理健康是很有幫助的，無論「美夢」還是「惡夢」都有意義，可以透過「夢的解析」了解潛意識的訊息。
當生活出現危機的時候，所做的夢也會進入備戰狀態，因此較為淺眠，也較易驚醒。不要忽略作夢的功效，它非但是天然的抗壓方式，還能幫我們減輕不愉快的情緒，同時整理白天雜亂的思緒， 睡一覺起來，精氣神都獲得調養，重新展開美好的一天。
- 潛意識訊息
《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》中，有一段是「魘夢」派小孩子進入鬼殺隊成員的潛意識中去破壞「精神核心」。看到這裡真的覺得《鬼滅之刃》非常心理學。
煉獄杏壽郎的潛意識裡遍布熱火。
竈門炭治郎的潛意識裡一望無際的開闊，充滿了溫暖。
我妻善逸的潛意識裡一片黑暗，伸手不見五指。
嘴平伊之助的潛意識裡是崎嶇狹長的山路，需要匍匐前進。
心理學大師佛洛依德最偉大的貢獻就是發現，人類除了「意識」，還有「潛意識」，「意識」只是心靈的一小部分，心靈絕大部分是知覺控制之外的「潛意識」，「潛意識」裡面儲存著所有的經驗、記憶，還有被壓抑的情緒。另外，「防衛機轉」也在「潛意識」中運作，保護自我的心靈不受傷害。
舉例來說，歷經創傷事件後，由於心靈受創嚴重，「防衛機轉」中的「潛抑作用（Repression）」會啟動，將威脅心靈太大的記憶，從意識知覺層面排除，讓創傷事件的記憶完全消失。最常見的狀況是，受害者歷經暴力攻擊後無法回想被攻擊情境時的細節。
【創傷的反應與療癒】
竈門炭治郎曾說：「幸福崩壞的時候，總是伴隨著血的氣味。」
我們所處的世界，越來越像《鬼滅之刃》中所呈現的世界，充滿各種災難變形的元素，不知道什麼時候會竄出奪取生命安全的暴力份子，或到處橫衝直撞的車子，或無法控制、無孔不入的病毒，或令人措手不及難以防範的意外事件，面對有形無形的強大威脅感，總是讓人難以放鬆，導致預期危機的心理效應。
大多數創傷事件產生的影響不會立即顯現，而會封存多年，漸漸侵蝕我們的心理健康，或是潛抑到我們的潛意識，或是扭曲我們的人格特質，等到症狀出現，通常都已經對心靈造成嚴重破壞。
《鬼滅之刃》中的每個角色都經歷創傷事件，但每個角色應對創傷的方式都不同。
- 目睹親人被剝奪生命
最嚴重的創傷經驗莫過於目睹親人被他人剝奪生命，《鬼滅之刃》中竈門炭治郎、竈門禰豆子、富岡義勇、栗花落香奈乎、胡蝶忍、不死川實彌、猗窩座，都曾目睹親人被殺害，但他們面對悲傷時所採取的反應卻個別差異很大。
竈門炭治郎遭逢巨變後，一心一意想要幫禰豆子找到變回人類的解藥。富岡義勇失去姐姐後，因為周遭人的閒言閒語，造成心靈受到嚴重的創傷，從此開始與人群隔離疏遠。
胡蝶忍自從最愛的姐姐被殺後，開始模仿姐姐的一舉一動，臉上時刻掛著姐姐最愛的笑容，但炭治郎卻能聞到胡蝶忍壓抑隱藏的生氣味道。
不死川實彌的母親被注入血液成為鬼後，突然開始攻擊兄弟姊妹，實彌為了救弟妹，不得已讓母親在自己手中被日照消失，也因此，實彌特別痛恨鬼。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html