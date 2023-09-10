《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》：炭治郎、富岡義勇、胡蝶忍都曾目睹親人被殺害，但面對悲傷的反應卻差異很大

文：林萃芬

【夢境與潛意識訊息】

在電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》中，「下弦之壹：魘夢」施以術式，讓列車上的每個鬼殺隊成員不知不覺進入「美夢」中，再掉入「惡夢」中，他最喜歡看到別人從天堂跌落地獄的痛苦表情。

美夢與惡夢

「內在渴望」編織成「美夢」

「魘夢」先透視每個人「內在最想要的渴望」，然後編織成「美夢」，讓作夢者捨不得離開，或是想要再度進入美夢中。

竈門炭治郎的「美夢」是，回到家人被殺之前，一家人恢復過去的平日生活。杏壽郎沒有「美夢」，而是「真實的夢」，夢中杏壽郎去跟父親報告自己成為「柱」的消息，父親背對著他，口氣冷漠地說：成為柱又如何，無聊透頂，依然成不了大事。

我妻善逸的「美夢」則是和禰豆子開心過著幸福快樂的生活。

諮商的過程，很少需要解析美夢，但偶爾也會遇到有趣的狀況，有人問我：夢裡中了樂透，感到非常快樂，醒來後立刻去買樂透，想要延續夢中的快樂，但卻沒有中獎。

頓時從「美夢」轉成「失望」。

心靈的負荷過重會做反覆的「惡夢」

知名心理學大師佛洛依德將夢視為「通往潛意識的金光大道」，在睡夢中，由於防衛作用減弱，讓原本壓抑的感受得以浮現，於是，潛意識中的願望、需求、恐懼，便會化為一個又一個的「夢境」。

而炭治郎的「惡夢」投射出「對家人遇害內心深深的愧疚感和罪惡感」，在夢中當家人說出：只有你存活，卻拋下我們的話時，其實夢中「每個家人」都是炭治郎「內心罪惡感」的化身。

在與「魘夢」對戰的時候，炭治郎對「魘夢」大聲吶喊：不要侮辱我的家人，我的家人不會講出這種話。

真實世界裡，對於家人過世而懷有強烈的自責與罪惡感，其實是很普遍的，不少悲傷者會有「存活的罪惡感」。

曾經看過對二十八位喪子者所做的研究發現：悲傷者普遍有強烈的罪惡感，他們會不斷自責：為什麼沒有保護好小孩、為什麼自己沒有注意；也會不斷探究孩子死亡原因。

由於「失落感」會帶來強大的「挫折感」，深刻感受自己的「無能為力」，無法得到有用的幫助，任何幫忙都沒有用，進而產生退化的無助感。

很多有「創傷後壓力症候群」的當事人也會做反覆的惡夢，當心靈的負荷過重，在意識上不知道要如何釋放創傷的痛苦，但是夢中卻暗藏宣洩情緒的管道，可以透過心理諮商，做「夢的解析」找到有效療癒心靈的方法。

夢是「通往潛意識的金光大道」

不要害怕作夢，作夢對心理健康是很有幫助的，無論「美夢」還是「惡夢」都有意義，可以透過「夢的解析」了解潛意識的訊息。

當生活出現危機的時候，所做的夢也會進入備戰狀態，因此較為淺眠，也較易驚醒。不要忽略作夢的功效，它非但是天然的抗壓方式，還能幫我們減輕不愉快的情緒，同時整理白天雜亂的思緒， 睡一覺起來，精氣神都獲得調養，重新展開美好的一天。

潛意識訊息

《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》中，有一段是「魘夢」派小孩子進入鬼殺隊成員的潛意識中去破壞「精神核心」。看到這裡真的覺得《鬼滅之刃》非常心理學。

煉獄杏壽郎的潛意識裡遍布熱火。

竈門炭治郎的潛意識裡一望無際的開闊，充滿了溫暖。

我妻善逸的潛意識裡一片黑暗，伸手不見五指。

嘴平伊之助的潛意識裡是崎嶇狹長的山路，需要匍匐前進。

心理學大師佛洛依德最偉大的貢獻就是發現，人類除了「意識」，還有「潛意識」，「意識」只是心靈的一小部分，心靈絕大部分是知覺控制之外的「潛意識」，「潛意識」裡面儲存著所有的經驗、記憶，還有被壓抑的情緒。另外，「防衛機轉」也在「潛意識」中運作，保護自我的心靈不受傷害。

舉例來說，歷經創傷事件後，由於心靈受創嚴重，「防衛機轉」中的「潛抑作用（Repression）」會啟動，將威脅心靈太大的記憶，從意識知覺層面排除，讓創傷事件的記憶完全消失。最常見的狀況是，受害者歷經暴力攻擊後無法回想被攻擊情境時的細節。

【創傷的反應與療癒】

竈門炭治郎曾說：「幸福崩壞的時候，總是伴隨著血的氣味。」

我們所處的世界，越來越像《鬼滅之刃》中所呈現的世界，充滿各種災難變形的元素，不知道什麼時候會竄出奪取生命安全的暴力份子，或到處橫衝直撞的車子，或無法控制、無孔不入的病毒，或令人措手不及難以防範的意外事件，面對有形無形的強大威脅感，總是讓人難以放鬆，導致預期危機的心理效應。

大多數創傷事件產生的影響不會立即顯現，而會封存多年，漸漸侵蝕我們的心理健康，或是潛抑到我們的潛意識，或是扭曲我們的人格特質，等到症狀出現，通常都已經對心靈造成嚴重破壞。

《鬼滅之刃》中的每個角色都經歷創傷事件，但每個角色應對創傷的方式都不同。

目睹親人被剝奪生命

最嚴重的創傷經驗莫過於目睹親人被他人剝奪生命，《鬼滅之刃》中竈門炭治郎、竈門禰豆子、富岡義勇、栗花落香奈乎、胡蝶忍、不死川實彌、猗窩座，都曾目睹親人被殺害，但他們面對悲傷時所採取的反應卻個別差異很大。

竈門炭治郎遭逢巨變後，一心一意想要幫禰豆子找到變回人類的解藥。富岡義勇失去姐姐後，因為周遭人的閒言閒語，造成心靈受到嚴重的創傷，從此開始與人群隔離疏遠。

胡蝶忍自從最愛的姐姐被殺後，開始模仿姐姐的一舉一動，臉上時刻掛著姐姐最愛的笑容，但炭治郎卻能聞到胡蝶忍壓抑隱藏的生氣味道。

不死川實彌的母親被注入血液成為鬼後，突然開始攻擊兄弟姊妹，實彌為了救弟妹，不得已讓母親在自己手中被日照消失，也因此，實彌特別痛恨鬼。