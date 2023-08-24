「還路於民大遊行」立意良善，但政治人物皆知落實「五大訴求」必將激起滔天民怨

文：陳文瀾

日前，「行人零死亡推動聯盟」在凱達格蘭大道，發起還路於民大遊行。有意問鼎台灣總統寶座的賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘全都到場，足見此議題跨越政黨藩籬，已是全民共識。

「行人零死亡推動聯盟」將遊行主軸，訂為「行人零死亡」。要求政府訂定2030年行人死傷減半、2040年行人零死亡等兩大目標，並提出健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路權、重建交通法制、推動零死亡願景等五大訴求。

目標正當但過程必顛簸

兩大目標、五大訴求，確實獲得廣大國人共鳴；但縱使是平日愛賭咒發誓的政治人物，也不敢作此承諾。原因至簡，「行人零死亡推動聯盟」的目標、訴求雖無可非議，但政治人物皆知，交通改革縱使有利於民，過程依然將激起滔天民怨，率爾承諾則必然跳票。

各級政府曾研擬的交通改革方案，絕對比「行人零死亡推動聯盟」的五大訴求，更完整、更嚴謹，但諸多交通改革方案束之高閣，正是忌憚順了姑情逆嫂意，擔心民怨反撲。因為，台灣人民總期待改革，但改革絕不能造成他的不便，絕不能讓他們付出較高昂的代價。

例如，「行人零死亡推動聯盟」訴求，政府應改革駕訓及考驗制度，促使汽機車駕駛具備安全上路駕駛的能力。無可諱言，台灣汽機車駕照考試過於寬鬆，導致馬路「三寶」駕駛橫行，先前便有許多人建議政府，應效法嚴格把關駕照的日本，應確認考照者可安全駕駛後，再授予駕照。

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考照與備車位改革必掀波瀾

然而，日本考取駕照前的駕訓成本，約為台灣的10倍。但「行人零死亡推動聯盟」的期待若成真，多數考照者得繳納約10萬元駕訓費，平均得經過八到十次路考，才能考取駕照。屆時必定民怨四起，汽車業、租車業、修車廠與汽車零組件產業業者，必定群起抗議。最後，政府只得「從善如流」，回歸原狀。

再以重建交通法制為例，先前台灣持續有人倡議，應仿效日本都會區，規定市民得先購買、租賃停車位後，才得以購車；此舉如同釜底抽薪，將可抑制私家車氾濫、違規停車情況惡化。同樣的，該倡議曲高和寡，幾無民間團體附和；台灣政治亦深知，此倡議立意良善，但附和此倡議，猶如政治自殺。

「行人零死亡推動聯盟」的目標、訴求，皆針對政府，卻未呼籲行人們提升安全意識，實為美中不足；畢竟，有些行人死傷乃咎由自取，與交通法規過時、道路設計不佳、汽機車駕駛不願禮讓行人皆無關。

行人也得遵行交通規則

例如，無論大城、小鎮，隨眼都可見行人穿越馬路，或旁顧無人地邊走邊滑手機；販夫走卒如此，知名高中、大學學生亦如此。更有難以計數的長者，視紅綠燈如無物，想走就走、想停就停、想轉彎就轉彎，或在車陣中任意穿梭，甚至將快車道當人行道，危機四伏、險象環生，也讓汽機車駕駛避之唯恐不及。

人車爭道是汽機車造成行人死傷的主要原因之一，但許多案例是行人無路可走，才釀成悲劇。例如，有數不盡的店家是路霸，霸佔、阻斷行人通道，諸多人行道成為周遭住戶的停車場、曬衣場、茶水間，廟會、治喪、政治人物造勢，彷彿有法律豁免權，幾乎皆未申請路權便封街，而幼稚園、小學、國中放學的校門口，總被家長、安親班、補習班接送車輛塞爆，更是行人地獄。

行人死傷有時與交通亦無關，如經颱風肆虐，二樓以上樓層住戶擺設、懸掛在陽台的盆栽，及已劣化的遮雨棚，與店家的鐵架招牌，都可能變成殺人利器。然而，台灣人民嚴以律人、寬以待己、習慣便宜行事的巨嬰性格濃烈，政府若訂定更嚴格的法律，或嚴格執行現行法律，都會被批評為不近人情。

當然，期待民眾自動自發地升級公民意識，為維護行人行的安全，消弭上述劣行，實緣木求魚、癡人說夢，只能透過政府嚴格執法，形塑新的交通文化。最成功的案例，當是陳水扁擔任台北市市長時，嚴格執行對不戴安全帽的機車騎士開罰；風行草偃之下，效應遍及全國，大幅降低機車車禍的死亡率。

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嚴格執法讓人民養成守法習慣

在史上最沉悶的總統選舉期間，還路於民大遊行最大的意義，在於扭轉政治主流議題，讓生活品質議題獲得應有的重視。畢竟，台灣政治、經濟縱使仍有諸多問題，但尚在向前邁進的軌道上，而優化政治、發展經濟的目的，應是讓民眾享有更安全、更舒適、更自在的生活。

當然，交通安全當是更安全、更舒適、更自在生活的基本要素之一，更是台灣邁向真正現代化國家，仍待跨越的門檻之一，但其需要政府嚴格執法，與民眾自治守法。可悲的是，還路於民大遊行新聞過後，媒體仍懶得討論各總統候選人的交通政策，只關心他們的民調高低，與其可能的副總統人選。

中央與地方政府都不得卸責

而且，在政府端，強化交通安全不全是中央政府的責任，縣市政府亦責無旁貸。但近年來，泛藍縣市首長雙標言行愈發離譜，轄區內的好事或攬功或蹭熱度，轄區內的壞事，一律推託是中央政府無能，或資源分配不公。若干泛綠縣市首長則熱衷經營形象，忙著拍形象廣告、為廠商投資案與工程動工剪綵、出國賣水果。雙方少有的共同點是，交通改革這種討人厭的苦差事，能拖就拖，能不碰就不碰。

無論是中央政府、地方政府，強化交通安全，可從較可行、較無爭議性處做起，而汽機車在斑馬線應讓行人優先通過只是起點，應逐步擴及消除路霸、取締違規封路。更期待還路於民運動是長久且力道愈來愈強的公民運動，如此才能督促各級政府長期投入交通改革，接著處理龐雜而麻煩至極的交通問題。