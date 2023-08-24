「還路於民大遊行」立意良善，但政治人物皆知落實「五大訴求」必將激起滔天民怨
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2大目標、5大訴求，確實獲得廣大國人共鳴；但縱使是平日愛賭咒發誓的政治人物，也不敢作此承諾。原因至簡，「行人零死亡推動聯盟」的目標、訴求雖無可非議，但政治人物皆知，交通改革縱使有利於民，過程依然將激起滔天民怨。
文：陳文瀾
日前，「行人零死亡推動聯盟」在凱達格蘭大道，發起還路於民大遊行。有意問鼎台灣總統寶座的賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘全都到場，足見此議題跨越政黨藩籬，已是全民共識。
「行人零死亡推動聯盟」將遊行主軸，訂為「行人零死亡」。要求政府訂定2030年行人死傷減半、2040年行人零死亡等兩大目標，並提出健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路權、重建交通法制、推動零死亡願景等五大訴求。
目標正當但過程必顛簸
兩大目標、五大訴求，確實獲得廣大國人共鳴；但縱使是平日愛賭咒發誓的政治人物，也不敢作此承諾。原因至簡，「行人零死亡推動聯盟」的目標、訴求雖無可非議，但政治人物皆知，交通改革縱使有利於民，過程依然將激起滔天民怨，率爾承諾則必然跳票。
各級政府曾研擬的交通改革方案，絕對比「行人零死亡推動聯盟」的五大訴求，更完整、更嚴謹，但諸多交通改革方案束之高閣，正是忌憚順了姑情逆嫂意，擔心民怨反撲。因為，台灣人民總期待改革，但改革絕不能造成他的不便，絕不能讓他們付出較高昂的代價。
例如，「行人零死亡推動聯盟」訴求，政府應改革駕訓及考驗制度，促使汽機車駕駛具備安全上路駕駛的能力。無可諱言，台灣汽機車駕照考試過於寬鬆，導致馬路「三寶」駕駛橫行，先前便有許多人建議政府，應效法嚴格把關駕照的日本，應確認考照者可安全駕駛後，再授予駕照。
考照與備車位改革必掀波瀾
然而，日本考取駕照前的駕訓成本，約為台灣的10倍。但「行人零死亡推動聯盟」的期待若成真，多數考照者得繳納約10萬元駕訓費，平均得經過八到十次路考，才能考取駕照。屆時必定民怨四起，汽車業、租車業、修車廠與汽車零組件產業業者，必定群起抗議。最後，政府只得「從善如流」，回歸原狀。
再以重建交通法制為例，先前台灣持續有人倡議，應仿效日本都會區，規定市民得先購買、租賃停車位後，才得以購車；此舉如同釜底抽薪，將可抑制私家車氾濫、違規停車情況惡化。同樣的，該倡議曲高和寡，幾無民間團體附和；台灣政治亦深知，此倡議立意良善，但附和此倡議，猶如政治自殺。
「行人零死亡推動聯盟」的目標、訴求，皆針對政府，卻未呼籲行人們提升安全意識，實為美中不足；畢竟，有些行人死傷乃咎由自取，與交通法規過時、道路設計不佳、汽機車駕駛不願禮讓行人皆無關。
行人也得遵行交通規則
例如，無論大城、小鎮，隨眼都可見行人穿越馬路，或旁顧無人地邊走邊滑手機；販夫走卒如此，知名高中、大學學生亦如此。更有難以計數的長者，視紅綠燈如無物，想走就走、想停就停、想轉彎就轉彎，或在車陣中任意穿梭，甚至將快車道當人行道，危機四伏、險象環生，也讓汽機車駕駛避之唯恐不及。
人車爭道是汽機車造成行人死傷的主要原因之一，但許多案例是行人無路可走，才釀成悲劇。例如，有數不盡的店家是路霸，霸佔、阻斷行人通道，諸多人行道成為周遭住戶的停車場、曬衣場、茶水間，廟會、治喪、政治人物造勢，彷彿有法律豁免權，幾乎皆未申請路權便封街，而幼稚園、小學、國中放學的校門口，總被家長、安親班、補習班接送車輛塞爆，更是行人地獄。
行人死傷有時與交通亦無關，如經颱風肆虐，二樓以上樓層住戶擺設、懸掛在陽台的盆栽，及已劣化的遮雨棚，與店家的鐵架招牌，都可能變成殺人利器。然而，台灣人民嚴以律人、寬以待己、習慣便宜行事的巨嬰性格濃烈，政府若訂定更嚴格的法律，或嚴格執行現行法律，都會被批評為不近人情。
當然，期待民眾自動自發地升級公民意識，為維護行人行的安全，消弭上述劣行，實緣木求魚、癡人說夢，只能透過政府嚴格執法，形塑新的交通文化。最成功的案例，當是陳水扁擔任台北市市長時，嚴格執行對不戴安全帽的機車騎士開罰；風行草偃之下，效應遍及全國，大幅降低機車車禍的死亡率。
嚴格執法讓人民養成守法習慣
在史上最沉悶的總統選舉期間，還路於民大遊行最大的意義，在於扭轉政治主流議題，讓生活品質議題獲得應有的重視。畢竟，台灣政治、經濟縱使仍有諸多問題，但尚在向前邁進的軌道上，而優化政治、發展經濟的目的，應是讓民眾享有更安全、更舒適、更自在的生活。
當然，交通安全當是更安全、更舒適、更自在生活的基本要素之一，更是台灣邁向真正現代化國家，仍待跨越的門檻之一，但其需要政府嚴格執法，與民眾自治守法。可悲的是，還路於民大遊行新聞過後，媒體仍懶得討論各總統候選人的交通政策，只關心他們的民調高低，與其可能的副總統人選。
中央與地方政府都不得卸責
而且，在政府端，強化交通安全不全是中央政府的責任，縣市政府亦責無旁貸。但近年來，泛藍縣市首長雙標言行愈發離譜，轄區內的好事或攬功或蹭熱度，轄區內的壞事，一律推託是中央政府無能，或資源分配不公。若干泛綠縣市首長則熱衷經營形象，忙著拍形象廣告、為廠商投資案與工程動工剪綵、出國賣水果。雙方少有的共同點是，交通改革這種討人厭的苦差事，能拖就拖，能不碰就不碰。
無論是中央政府、地方政府，強化交通安全，可從較可行、較無爭議性處做起，而汽機車在斑馬線應讓行人優先通過只是起點，應逐步擴及消除路霸、取締違規封路。更期待還路於民運動是長久且力道愈來愈強的公民運動，如此才能督促各級政府長期投入交通改革，接著處理龐雜而麻煩至極的交通問題。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
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當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com