菲律賓部隊向南海爭議島礁運送物資，被中國海警船包圍了近5小時

兩艘菲律賓船隻星期二在有爭議的南海與中國海警船的對峙中突破封鎖，向駐守在第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）的菲律賓部隊送去食物及其他物資。

《美聯社》週三報導說，在美國海軍一艘軍機在天上盤旋監控下，兩艘菲律賓供應船在一次危險的對峙中，突破了中國海警船在托馬斯第二淺灘附近的封鎖。不過，陪伴這兩艘供應船的兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻，被至少四艘中國海警船阻攔包圍了將近5個小時。

Photo Credit： Wikipedia 第二托馬斯淺灘位置

報導表示，這次危險的對峙是涉及南中國海（中國稱南海）主權長期爭端的最新體現。中國依據歷史地圖的「九段線」宣稱擁有幾乎整個南中國海的主權，而菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣則宣稱對部分海域及島礁擁有主權。

南海主權爭端被認為是亞洲爆發衝突的一個熱點，也成為美中敵對競爭中的一個敏感裂痕。美國對南中國海沒有主權聲索，但是堅持依據國際法在這一全球重要的貿易航運海域擁有「自由航行」的權力，並反對中國在南中國海單方面的填礁造島及軍事擴張行為。

報導表示，菲律賓海岸警衛隊邀請了一小隊媒體記者，包括兩位美聯社記者，登上兩艘保護供應船的海岸警衛隊船隻見證整個事件過程。這是菲律賓新戰略的一部分，旨在曝光中國在南中國海越來越咄咄逼人的勢態。

Photo Credit：AP/ VOA 在美國海軍一艘軍機在天上盤旋監控下，兩艘菲律賓供應船在一次危險的對峙中突破了中國海警船在托馬斯第二淺灘附近的封鎖

報導說，一艘中國海警船為進行阻擋逼近一艘菲律賓海岸警衛隊船隻的船頭近達46公尺，迫使菲律賓船隻緊急轉向以避免相撞。中國海警船還多次近距離在兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻的船頭前穿行，並進行圍堵。

這兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻遭到四艘中國海警船和四艘疑為民兵船的包圍，被迫在距離第二托馬斯淺灘七公里的海域停船。

報導表示，中國海警船還危險地駛近菲律賓的兩艘木製船身的供應船，但更小的供應船得以靈活地快速駛向第二托馬斯淺灘。

在供應品及換防水手被送上在第二托馬斯淺灘上坐灘的菲律賓海軍廢棄軍艦後，所有菲律賓船隻得以駛離，沒有發生進一步的對峙。

菲律賓海岸警衛隊發言人譴責中國海警船的堵截和其他危險動作違犯了旨在避免海上沖突的國際規則，並稱將向菲律賓外交部提供事件報告，而菲律賓外交部可能據此向中國提出外交抗議。

Photo Credit：AP/ VOA 在美國海軍一艘軍機在天上盤旋監控下，兩艘菲律賓供應船在一次危險的對峙中突破了中國海警船在托馬斯第二淺灘附近的封鎖

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。報導說，目前也不清楚美國海軍偵察機在事件發生過程中在該海域上空盤旋了三個多小時的原因。美國駐馬尼拉大使館發言人在被問及此事時表示，他無法提供細節，但是美國軍方在菲律賓的所有行動都是在與菲律賓盟友充分協調下進行的。

菲律賓安全官員曾表示，作為安全合作的一部分，菲律賓曾收到過美國和其他外國合作國家提供的在有爭議水域拍攝的偵察圖像和情報信息。

在中國海警船8月5日在第二托馬斯淺灘附近以水砲和危險動作攻擊和攔阻菲律賓補給船之後，作為菲律賓軍事同盟的美國隨即譴責中國的行為，並且重申將信守美國與菲律賓共同防禦條約下的義務。

美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）在一則聲明中說，「美國重申，對菲律賓公共船隻、飛機和武裝部隊，包括南中國海海岸警衛隊成員的武裝攻擊，將觸發1951年美菲共同防禦條約第四條美國共同防禦的承諾。」

美國的盟友澳洲、日本、德國、法國、加拿大以及歐盟也紛紛發表聲明，對菲律賓表示支持，同時指責中國的行動「危險」而且「破壞穩定」。

不過，中國海警局發言人8月7日發表聲明，指責菲律賓「不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出兩艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法『坐灘』軍艦運送用於維修加固的建築物資。」

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題：菲突破中國海警船攔截向有爭議島礁運送物資 美偵察機天上監控事態發展

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒