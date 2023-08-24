瓦格納集團首腦普里戈任墜機身亡，拜登稱可能普亭主使，烏克蘭：普亭選前向俄國菁英示警

俄墜機乘員全數罹難，CNN：與普里戈任座機註冊編號相符

（中央社）俄羅斯昨（23）日發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在乘客名單上。CNN揭露了似是這架飛機的殘骸影像，顯示引擎上數字似與普里戈任座機的註冊編號相符。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這架飛機在莫斯科西北方特維爾（Tver）地區墜毀，據稱在墜機現場拍攝的影片顯示，飛機的引擎殘骸仍在燃燒，可以看到引擎上註冊編號最後4碼是2795。

據報導，「瓦格納集團」首腦普里戈任的座機註冊編號為RA-02795。

白宮官員表示，總統拜登已聽取相關簡報。俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則指出，已為此展開刑事調查。

俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方《塔斯社》（TASS）、《俄羅斯新聞社》（RIA）及《國際傳真社》（Interfax）等媒體報導，普里戈任在這架飛機上。

UPDATE: There are reports that the head of Wagner Group, Yevgeny Prigozhin was on the business plane that crashed today in Russia.



10 people are reportedly dead. It belonged to Prigozhin and Russian media is reporting that he was on the plane.



Wagner sources claim that… pic.twitter.com/RJZWhn1mcF — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 23, 2023

A video shared by Russian online news publication Mash on Telegram on Aug. 23 shows the crash site of Wagner Group's boss Yevgeny Prigozhin’s private plane in Russia's Tver Oblast.



Video: Russian online news publication Mash / Telegram pic.twitter.com/Ju0RckTGDE — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 23, 2023

俄媒證實普里戈任恐墜機身亡，瓦格納相關媒體稱遭擊落

（中央社）俄羅斯官媒昨天報導，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任在墜毀飛機的乘客名單上。與瓦格納有關的Telegram頻道聲稱，這架飛機遭到擊落。

《法新社》報導，俄國緊急服務部門在通訊軟體Telegram寫道：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄國官方《塔斯社》報導：俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）指出：「這架飛機在特維爾地區墜毀，普里戈任是乘客之一。」此外，《俄羅斯新聞社》（RIA）及《國際傳真社》（Interfax）也有類似報導。

《英國廣播公司》（BBC）報導，與「瓦格納集團」有關的Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）稍早時聲稱，這架萊格賽飛機在特維爾地區遭到防空部隊擊落。

普里戈任曾在今年6月帶領「瓦格納集團」對俄國軍事領導階層發動兵變，一度占領一座城市，並且朝首都莫斯科前進。

不過，普里戈任最後在白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。

西方認為普里戈任兵變對俄國總統普亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出普亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

私人飛機墜毀10死，俄官員證實瓦格納首腦普里戈任在機上

（中央社）俄羅斯官員說，6月試圖推翻俄羅斯軍方領導人的傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任，是墜毀飛機的乘客之一。

兩個月前，瓦格納集團首腦普里戈任發動短命兵變，這是自俄羅斯總統普亭掌權以來，他的政府面臨的最大挑戰。自那之後，各界都不清楚瓦格納與其爭議性首腦的未來命運。

法新社報導，俄羅斯緊急情況部今天宣布，一架從莫斯科飛到聖彼得堡（Saint Petersburg）的私人飛機墜毀，根據初步資訊，機上10名成員全都罹難，包括3名機組人員在內。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，「根據航空公司說法，以下乘客搭乘了這架巴西航空工業-135型（Embraer-135）班機：……普里戈任。」航空運輸局還列出烏特金（Dmitry Utkin）的名字，他是管理瓦格納軍事行動的神秘人物，據稱在俄羅斯軍事情報部門服務。

與瓦格納有關的通訊軟體Telegram頻道上傳了事故畫面，顯示飛機殘骸仍在田野中燃燒，但法新社無法獨立證實畫面真偽。

俄羅斯聯邦航空運輸局表示，已成立特殊委員會調查MNT-Aero公司旗下飛機墜毀原因。俄羅斯偵辦重罪的調查委員會（Investigative Committee）表示已對墜機事件啟動調查。

《俄羅斯新聞社》引述緊急服務機構說法報導，目前已在墜機地點發現8具遺體。

同時，普亭正在紀念第2次世界大戰庫斯克會戰（Battle of Kursk）80週年活動上發表演說，他沒有提到墜機事件，但向烏克蘭特殊軍事行動中英勇與堅決作戰的所有士兵致敬。

但基輔與華府馬上對墜機初步傳聞做出回應。美國總統拜登說：「我確實不知道發生了什麼事，但我並不感到意外。俄羅斯發生的很多事情是普亭背後支持。但我了解的還不夠多，不知道答案。」

烏克蘭總統幕僚波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社群媒體上表示，這次墜機是「普亭在2024年選舉前向俄羅斯菁英發出訊號：『小心點！不忠誠就得死』」。

部分瓦格納戰士在俄羅斯發動短命兵變後曾移往白俄羅斯，白俄流亡在外的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在社群媒體上表示，普里戈任不會在白俄受人緬懷，「他是個謀殺犯，應該被大家這麼記得」。

在俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動軍事行動期間，先前在幕後行動的普里戈任成為人們關注的焦點。他揮軍攻占了數座烏克蘭城鎮，包括巴赫姆特（Bakhmut）等，且曾嚴厲批評俄羅斯傳統的軍方領導人。