瓦格納集團首腦普里戈任墜機身亡，拜登稱可能普亭主使，烏克蘭：普亭選前向俄國菁英示警
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俄羅斯昨天發生墜機事故，機上10人全數罹難，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任在機上。烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）指出，這是俄羅斯總統普亭在明年大選前對國內菁英發出的訊號。美國總統拜登表示，他對此消息「並不感到意外」。
俄墜機乘員全數罹難，CNN：與普里戈任座機註冊編號相符
（中央社）俄羅斯昨（23）日發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在乘客名單上。CNN揭露了似是這架飛機的殘骸影像，顯示引擎上數字似與普里戈任座機的註冊編號相符。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這架飛機在莫斯科西北方特維爾（Tver）地區墜毀，據稱在墜機現場拍攝的影片顯示，飛機的引擎殘骸仍在燃燒，可以看到引擎上註冊編號最後4碼是2795。
據報導，「瓦格納集團」首腦普里戈任的座機註冊編號為RA-02795。
白宮官員表示，總統拜登已聽取相關簡報。俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則指出，已為此展開刑事調查。
俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」
此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」
俄羅斯官方《塔斯社》（TASS）、《俄羅斯新聞社》（RIA）及《國際傳真社》（Interfax）等媒體報導，普里戈任在這架飛機上。
俄媒證實普里戈任恐墜機身亡，瓦格納相關媒體稱遭擊落
（中央社）俄羅斯官媒昨天報導，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任在墜毀飛機的乘客名單上。與瓦格納有關的Telegram頻道聲稱，這架飛機遭到擊落。
《法新社》報導，俄國緊急服務部門在通訊軟體Telegram寫道：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村附近墜毀。」
此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」
俄國官方《塔斯社》報導：俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）指出：「這架飛機在特維爾地區墜毀，普里戈任是乘客之一。」此外，《俄羅斯新聞社》（RIA）及《國際傳真社》（Interfax）也有類似報導。
《英國廣播公司》（BBC）報導，與「瓦格納集團」有關的Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）稍早時聲稱，這架萊格賽飛機在特維爾地區遭到防空部隊擊落。
普里戈任曾在今年6月帶領「瓦格納集團」對俄國軍事領導階層發動兵變，一度占領一座城市，並且朝首都莫斯科前進。
不過，普里戈任最後在白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。
西方認為普里戈任兵變對俄國總統普亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出普亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。
私人飛機墜毀10死，俄官員證實瓦格納首腦普里戈任在機上
（中央社）俄羅斯官員說，6月試圖推翻俄羅斯軍方領導人的傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任，是墜毀飛機的乘客之一。
兩個月前，瓦格納集團首腦普里戈任發動短命兵變，這是自俄羅斯總統普亭掌權以來，他的政府面臨的最大挑戰。自那之後，各界都不清楚瓦格納與其爭議性首腦的未來命運。
法新社報導，俄羅斯緊急情況部今天宣布，一架從莫斯科飛到聖彼得堡（Saint Petersburg）的私人飛機墜毀，根據初步資訊，機上10名成員全都罹難，包括3名機組人員在內。
俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，「根據航空公司說法，以下乘客搭乘了這架巴西航空工業-135型（Embraer-135）班機：……普里戈任。」航空運輸局還列出烏特金（Dmitry Utkin）的名字，他是管理瓦格納軍事行動的神秘人物，據稱在俄羅斯軍事情報部門服務。
與瓦格納有關的通訊軟體Telegram頻道上傳了事故畫面，顯示飛機殘骸仍在田野中燃燒，但法新社無法獨立證實畫面真偽。
俄羅斯聯邦航空運輸局表示，已成立特殊委員會調查MNT-Aero公司旗下飛機墜毀原因。俄羅斯偵辦重罪的調查委員會（Investigative Committee）表示已對墜機事件啟動調查。
《俄羅斯新聞社》引述緊急服務機構說法報導，目前已在墜機地點發現8具遺體。
同時，普亭正在紀念第2次世界大戰庫斯克會戰（Battle of Kursk）80週年活動上發表演說，他沒有提到墜機事件，但向烏克蘭特殊軍事行動中英勇與堅決作戰的所有士兵致敬。
但基輔與華府馬上對墜機初步傳聞做出回應。美國總統拜登說：「我確實不知道發生了什麼事，但我並不感到意外。俄羅斯發生的很多事情是普亭背後支持。但我了解的還不夠多，不知道答案。」
烏克蘭總統幕僚波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社群媒體上表示，這次墜機是「普亭在2024年選舉前向俄羅斯菁英發出訊號：『小心點！不忠誠就得死』」。
部分瓦格納戰士在俄羅斯發動短命兵變後曾移往白俄羅斯，白俄流亡在外的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在社群媒體上表示，普里戈任不會在白俄受人緬懷，「他是個謀殺犯，應該被大家這麼記得」。
在俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動軍事行動期間，先前在幕後行動的普里戈任成為人們關注的焦點。他揮軍攻占了數座烏克蘭城鎮，包括巴赫姆特（Bakhmut）等，且曾嚴厲批評俄羅斯傳統的軍方領導人。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。