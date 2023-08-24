2023/08/24,
歐洲

瓦格納集團首腦普里戈任墜機身亡，拜登稱可能普亭主使，烏克蘭：普亭選前向俄國菁英示警

瓦格納集團首腦普里戈任墜機身亡，拜登稱可能普亭主使，烏克蘭：普亭選前向俄國菁英示警
瓦格納集團領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

俄羅斯昨天發生墜機事故，機上10人全數罹難，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任在機上。烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）指出，這是俄羅斯總統普亭在明年大選前對國內菁英發出的訊號。美國總統拜登表示，他對此消息「並不感到意外」。

俄墜機乘員全數罹難，CNN：與普里戈任座機註冊編號相符

（中央社）俄羅斯昨（23）日發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在乘客名單上。CNN揭露了似是這架飛機的殘骸影像，顯示引擎上數字似與普里戈任座機的註冊編號相符。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這架飛機在莫斯科西北方特維爾（Tver）地區墜毀，據稱在墜機現場拍攝的影片顯示，飛機的引擎殘骸仍在燃燒，可以看到引擎上註冊編號最後4碼是2795。

據報導，「瓦格納集團」首腦普里戈任的座機註冊編號為RA-02795。

白宮官員表示，總統拜登已聽取相關簡報。俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則指出，已為此展開刑事調查。

俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方《塔斯社》（TASS）、《俄羅斯新聞社》（RIA）及《國際傳真社》（Interfax）等媒體報導，普里戈任在這架飛機上。

俄媒證實普里戈任恐墜機身亡，瓦格納相關媒體稱遭擊落

（中央社）俄羅斯官媒昨天報導，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任在墜毀飛機的乘客名單上。與瓦格納有關的Telegram頻道聲稱，這架飛機遭到擊落。

《法新社》報導，俄國緊急服務部門在通訊軟體Telegram寫道：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄國官方《塔斯社》報導：俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）指出：「這架飛機在特維爾地區墜毀，普里戈任是乘客之一。」此外，《俄羅斯新聞社》（RIA）及《國際傳真社》（Interfax）也有類似報導。

《英國廣播公司》（BBC）報導，與「瓦格納集團」有關的Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）稍早時聲稱，這架萊格賽飛機在特維爾地區遭到防空部隊擊落。

普里戈任曾在今年6月帶領「瓦格納集團」對俄國軍事領導階層發動兵變，一度占領一座城市，並且朝首都莫斯科前進。

不過，普里戈任最後在白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。

西方認為普里戈任兵變對俄國總統普亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出普亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

私人飛機墜毀10死，俄官員證實瓦格納首腦普里戈任在機上

（中央社）俄羅斯官員說，6月試圖推翻俄羅斯軍方領導人的傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任，是墜毀飛機的乘客之一。

兩個月前，瓦格納集團首腦普里戈任發動短命兵變，這是自俄羅斯總統普亭掌權以來，他的政府面臨的最大挑戰。自那之後，各界都不清楚瓦格納與其爭議性首腦的未來命運。

法新社報導，俄羅斯緊急情況部今天宣布，一架從莫斯科飛到聖彼得堡（Saint Petersburg）的私人飛機墜毀，根據初步資訊，機上10名成員全都罹難，包括3名機組人員在內。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，「根據航空公司說法，以下乘客搭乘了這架巴西航空工業-135型（Embraer-135）班機：……普里戈任。」航空運輸局還列出烏特金（Dmitry Utkin）的名字，他是管理瓦格納軍事行動的神秘人物，據稱在俄羅斯軍事情報部門服務。

與瓦格納有關的通訊軟體Telegram頻道上傳了事故畫面，顯示飛機殘骸仍在田野中燃燒，但法新社無法獨立證實畫面真偽。

俄羅斯聯邦航空運輸局表示，已成立特殊委員會調查MNT-Aero公司旗下飛機墜毀原因。俄羅斯偵辦重罪的調查委員會（Investigative Committee）表示已對墜機事件啟動調查。

《俄羅斯新聞社》引述緊急服務機構說法報導，目前已在墜機地點發現8具遺體。

同時，普亭正在紀念第2次世界大戰庫斯克會戰（Battle of Kursk）80週年活動上發表演說，他沒有提到墜機事件，但向烏克蘭特殊軍事行動中英勇與堅決作戰的所有士兵致敬。

但基輔與華府馬上對墜機初步傳聞做出回應。美國總統拜登說：「我確實不知道發生了什麼事，但我並不感到意外。俄羅斯發生的很多事情是普亭背後支持。但我了解的還不夠多，不知道答案。」

烏克蘭總統幕僚波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社群媒體上表示，這次墜機是「普亭在2024年選舉前向俄羅斯菁英發出訊號：『小心點！不忠誠就得死』」。

部分瓦格納戰士在俄羅斯發動短命兵變後曾移往白俄羅斯，白俄流亡在外的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在社群媒體上表示，普里戈任不會在白俄受人緬懷，「他是個謀殺犯，應該被大家這麼記得」。

在俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動軍事行動期間，先前在幕後行動的普里戈任成為人們關注的焦點。他揮軍攻占了數座烏克蘭城鎮，包括巴赫姆特（Bakhmut）等，且曾嚴厲批評俄羅斯傳統的軍方領導人。


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