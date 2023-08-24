TNL+ 2023/08/24,
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「月球飛船3號」寫下歷史，印度成為全球第一個成功登陸月球南極的國家

「月球飛船3號」寫下歷史，印度成為全球第一個成功登陸月球南極的國家
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印度國家航太機構「印度太空研究組織」（ISRO）宣布，印度自身研製的無人探測器「月球飛船3號」（Chandrayaan-3），已於8月23日、台灣時間晚間8點34分成功登陸月球南極表面，成為全球首個登陸月球南極的國家。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

印度國家航太機構「印度太空研究組織」（ISRO）宣布，印度自身研製的無人探測器「月球飛船3號」（Chandrayaan-3），已於今（2023）年8月23日、台灣時間晚間8點34分成功登陸月球南極表面，成為全球首個登陸月球南極的國家。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，月球飛船3號在成功著陸後，印度太空任務控制中心隨即報以熱烈的掌聲。「月球飛船3號登陸器已安全、輕柔的在月球實現軟著陸，印度成功登上了月球。」印度太空研究組織負責人索馬納特（Sreedhara Panicker Somanath）如此說道。

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，印度的月球飛船3號自2023年7月14日成功發射以來，持續在與俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）進行登月競賽，然而後者在2023年8月11日凌晨所發射的「月球25號」（Luna-25）月球登陸器，已於同月21日因設備故障墜毀。

《澳洲廣播公司》指出，原定比印度月球飛船3號早2日登月的俄羅斯月球25號，在登月失敗後證明著陸月球南極目前仍相當困難，但也因此讓印度的月球飛船3號成功登月與否備受矚目。

印度太空研究組織於2023年8月21日公布的月球南極影像顯示，月球飛船3號所捕捉到的月球南極畫面能清楚看到隕石坑，這有助於該登月器找到安全的地區著陸。

《紐約時報》（The New York Times）表示，月球飛船3號是由印度登月推進系統、登陸器「維克藍」（Vikram）以及「普拉岡」（Pragyan）月球探測車所構成，其已於2023年8月5日進入月球軌道，內部的著陸器則於上星期與推進器分離，藉此為著陸做好準備。

印度過去是否也曾發射登月探測器？

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