2023/08/24,
軍事

美再批准5億美元對台軍售，提供F16「紅外線搜索追蹤系統」，外交部：常態化助台提升戰力

美再批准5億美元對台軍售，提供F16「紅外線搜索追蹤系統」，外交部：常態化助台提升戰力
圖為空軍花蓮第五戰術混合聯隊公開展示F16V戰機「潛力裝掛」作業。Photo Credit: 中央社

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外交部今天上午發布新聞稿指出，已收到美國政府正式通知，美方行政部門通知國會，將對台灣出售總價值約5億美元的紅外線搜索追蹤系統（Infrared Search and Track System, IRST）。外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

美再批准5億美元對台軍售，強化台灣自我防衛能力

（中央社）美國國防部昨（23）日宣布最新一波對台軍售，預計將提供台灣5億美元F16戰機「紅外線搜索追蹤系統」。這是拜登政府第11度對台軍售，也是繼日前提供台灣3.45億美元軍援後，又一次強化台灣自衛能力行動。

美國國防安全合作署（DSCA）昨天發布新聞稿表示，美國國務院已批准一項對台軍售，將出售F16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）與相關設備，預估總額達5億美元。不過這項軍售並不包括「主要國防裝備」（MDE）。

這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後對台的第11度軍售。

DSCA在新聞稿中表示，軍售案符合台灣關係法，透過支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，推動美國外交政策與國安目標，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。這項擬議中的裝備與支援銷售案不會改變該地區的基本軍事均勢。

除了持續對台軍售外，拜登也在7月28日首度宣布動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），提供台灣最高3.45億美元軍事援助，內容包括國防物品與服務，以及軍事教育與培訓。

美售台F-16戰機追蹤系統，國防部：大幅提升空戰效能

（中央社）美國對台軍售紅外線搜索追蹤系統，國防部今天說明，此為配合F-16V（blk70）戰機研發的最新型式，可進一步強化對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空戰效能，國軍對此表示誠摯感謝。

美國國防安全合作署（DSCA）宣布最新一波對台軍售，將售台5億美元F-16戰機紅外線搜索追蹤系統與相關設備；這也是拜登政府第11度對台軍售，更是繼日前提供台灣3.45億美元軍援後，又一次強化台灣自衛能力行動。

國防部上午發布新聞稿表示，此軍售案正進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部進一步說明，此次美方同意供售的紅外線搜索追蹤系統，是配合F-16V（blk70）戰機研發的最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能。

國防部強調，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾台灣防空識別區，影響空域行動自由，已對台灣形成嚴峻軍事威脅，美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯感謝。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同在台中將現有140架F-16A/B升級為F-16V（blk20）；空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（blk70），預計115年可完成總數66架交機，將部署台東志航空軍基地。

美再批准對台軍售，外交部：常態化助台提升戰力

（中央社）外交部今天表示，收到美國政府正式通知對台軍售紅外線搜索追蹤系統，感謝拜登政府持續實踐近年對台軍售常態化政策，協助台灣即時獲取防衛所需裝備，提升國防戰力與嚇阻能力。

外交部今天上午發布新聞稿指出，已收到美國政府正式通知，美方行政部門通知國會，將對台灣出售總價值約5億美元的紅外線搜索追蹤系統（Infrared Search and Track System, IRST）。

外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部表示，這是拜登政府自2021年上任以來，第11度對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助台灣即時獲取防衛所需裝備，提升國防戰力與嚇阻能力。

外交部指出，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣將致力提升自我防衛能力，以捍衛人民生命、財產安全及自由、民主的生活方式，同時深化台美緊密的安全夥伴關係，以共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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